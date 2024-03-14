Уникальная гонка в еврокубках. Бундеслига и АПЛ дерутся за пятую путёвку в Лигу чемпионов

1710430775

вчера, 18:39

Серия А лидирует в рейтинге.

У итальянцев будет пять клубов в Лиге чемпионов

Невзирая на вылет «Наполи», «Интера» и «Лацио» в первом раунде плей-офф, а также невыход «Милана» из «группы смерти», итальянские клубы набрали достаточно баллов, чтобы на 94 % гарантировать себе пятую путевку в Лигу чемпионов в новом формате. В турнире будет 36 участников вместо привычных 32 команд. Сформируют одну общую таблицу, у каждого клуба будет по восемь разных соперников, причем сыграют лишь по одному матчу дома и на выезде. И две путевки «плавающие».

Такого ещё не было, считают очки УЕФА в предыдущем сезоне. Такая практика будет постоянной, каждый год у разных лиг будет шанс завоевать дополнительное место в Лиге чемпионов. А это равно большим деньгам, ведь даже «Барселоне» нужны премиальные и выручка в день матчей, поэтому Хави так хотел пройти «Наполи» на днях. У итальянцев сейчас в первой четверке находятся «Интер», «Милан», «Ювентус» и «Болонья», эти клубы могут получить путевки по старому пути без новшеств.

Кроме команды тренера Мотты, в Лигу чемпионов стремится также пятый счастливчик из целой группы сильных клубов. Миранчук в этой гонке вместе с «Аталантой», причем от успеха клуба из Бергамо и их соседей из «Милана» зависит общий коэффициент Италии. «Рома» тоже помогает после разгрома «Брайтона». Команда Де Росси может стать пятой в Серии А, но конкурентов много. Например, «Аталанта», «Наполи», «Фиорентина» и даже «Лацио», если уход Сарри приведет к серии побед действующих вице-чемпионов Италии. Будет настоящая драка в последних турах. Да и «Болонья» пока никуда не прошла, «Рома» отстает лишь на три очка, никто не потерял надежду.

Немцы и англичане сражаются за вторую путёвку

Теоретически останется возможность, что Бундеслига и АПЛ опередят Серию А одновременно. Но шансы мизерные – около 6 %. А вот между собой немцы с англичанами ещё обязательно схлестнутся. Будет забавно, если «Бавария» и «Боруссия» Д получат в соперники именно команды Артеты и Гвардиолы. Увидим борьбу за полуфинал ЛЧ и одновременно за пятую путевку в следующий турнир. Пока немцы держатся выше. Если «Байер» классно выступит в Лиге Европы, а «Бавария» пройдет в полуфинал Лиги чемпионов, то АПЛ может остаться без пятой путевки.

У англичан дома жаркая борьба за четвертое и пятое места – «Астон Вилла», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и даже «Вест Хэм» не потеряли пока шансы, хотя команда Мойеса, разумеется, аутсайдер. «Шпоры» оторвались от соседей на десять пунктов. Но до конца сезона достаточно матчей, чтобы перевернуть всё в свою пользу. Впрочем, только если немцы упустят свой шанс. Проблема британцев – их коэффициент делится на восемь клубов из еврокубков, а показатель немцев только на семь команд. И в Лиге Конференций дают меньше очков за успехи, чем в других еврокубках.

Если смотреть на последние пять сезонов до этого, то дополнительные места в Лиге чемпионов могли получить в каждом из них в основном представители топ-5. Чаще всего англичане, но также немцы, испанцы и итальянцы. Разок дополнительную путевку получили бы Нидерланды, так что теоретические шансы остаются для всех с успешными клубами в еврокубках в конкретном сезоне. Но немцам сейчас проще. Если «Фрайбург» пройдёт «Вест Хэм», то позиции Бундеслиги укрепятся, претендуют на 23 очка – максимальный результат. А пока таблица выглядит следующим образом:

У испанцев остались лишь теоретические шансы

Французы, испанцы и представители других стран наблюдают за выступлениями тройки лидеров, но понимают, что у них мало шансов на прорыв. Теоретически даже Чехия может набрать больше очков, чем немцы и англичане. Но для этого «Спарте» нужно отыграть разницу в четыре мяча в Ливерпуле, а «Славии» сегодня дома надо перекрыть поражение 2:4 от «Милана». Проще говоря, чехи не наберут 23 пункта, выиграв Лигу Европы, это лишь теория. Также мизерные шансы у испанцев, поскольку им нужна одновременная неудача французов, немцев и англичан.

Такой развязки не ждут, даже если «Реал» и «Барселона» сыграют между собой в финале Лиги чемпионов. И это потеря для Ла Лиги, у которой нет денег. Ценность успешных выступлений всех клубов растет, поскольку есть прямое влияние на общий коэффициент УЕФА за несколько лет, а по нему определяют изначальное количество путевок. Лиги Европы и Конференций будут проводиться по аналогичной системе, швейцарцы недавно объясняли формат главного еврокубка. Пора привыкать к борьбе за пятые плавающие путевки в новую Лигу чемпионов.

В этой борьбе важны результаты ближайших жеребьевок. Например, если «Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют между собой в Лиге чемпионов, а «Ливерпуль» и «Вест Хэм» в Лиге Европы, то англичане потеряют за один раунд сразу двух представителей. Аналогичное влияние будет у прямых схватов британцев против немцев. Теперь теоретически возможен сезон, когда в Лиге чемпионов сыграет семь клубов из АПЛ . Пять лучших команд чемпионата, победитель Лиги Европы, а также обладатель Лиги чемпионов, если все они англичане.

Но вариант с шестью путевками из Италии, Испании или Англии намного реальнее. Раньше больше пяти клубов не принимали, а теперь даже из Серии А, когда итальянцы выиграют в очередной раз Лигу чемпионов, теоретически можно будет отобрать шесть клубов. Тридцать шесть сильных команд легко набрать, поэтому ждём новый формат. Осенью будет больше центральных матчей, а весной всё по старой схеме – любимый плей-офф.