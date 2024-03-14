«Спартак» отыгрался в Кубке России. Абаскаля спас от увольнения вялый резерв «Оренбурга»

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вчера, 21:15

Деограсия не старался победить фаворита.

В матче «Зенита» и «Динамо» тренеры выпустили на поле почти всех сильнейших доступных игроков. Там никто не хотел проигрывать, хотя москвичи рано смирились с вылетом, чем испортили второй тайм. В игре «Спартака» и «Оренбурга» матч украсил случайный быстрый гол гостей, но резервный состав Деограсии буквально кричал о намерении вылететь из Пути РПЛ . А вот «красно-белые» своей победой проголосовали за продолжение истории Абаскаля в московской команде. Победа ли это для клуба? Посмотрим после паузы на игры сборных, а пока можно перечислить парочку козырей «Спартака», которые помогут клубу.

У «Спартака» очень много ударов

Общая кубковая статистика значения не имеет, ведь разные соперники и отношение к турниру. Но в чемпионате только игроки «Динамо» нанесли больше ударов, чем «Спартак». Это хороший симптом, так как первый номер подходит команде Абаскаля. Им удобно чаще атаковать, нападение это их форма обороны. Поэтому 290 ударов против всего 258 выстрелов у «Зенита» это достижение для команды из столицы. Даже с учетом, что значительную часть выстрелов осенью нанес Промес, а голландца теперь нет – сидит в тюрьме, остались в заявке «Спартака» парни, которые легко находят путь к воротам. Например, новый форвард Угальде дважды не думает перед ударом. Общее качество моментов у москвичей пока плохое, но тренер верит, что позже количество перейдет в качество.

Не разыграли козырь стандартов

«Спартак» это единственная команда РПЛ , которая пока не забивала со стандартов. Даже с пенальти у них всего один гол. И это стратегический козырь, если научатся разыгрывать штрафные и угловые на тренировках. У «Спартака» 67 ударов после подач по зафиксированному мячу, на десять ударов опережают ЦСКА . При этом у «армейцев» пять голов после стандартных положений в РПЛ . Если высокие Соболев и Бабич доберутся до мячей в ближайших матчах «Спартака», то снова количество подходов может привести к появлению козыря в стиле «Арсенала» Артеты. «Канониры» часто забивают после стандартов, что спасает их не реже, чем «Рубин» в РПЛ . У казанцев 7 таких голов после 70 ударов. Напомним, у «Спартака» всего на три удара меньше, но без голов.

Надо искать нового лидера в атаке

С Квинси большинство комбинаций развивались предсказуемо – пасом на левый фланг. Ударов правой ногой с этого края у «Спартака» намного больше, чем левыми ногами иных игроков с других позиций. И хотя фантазии Промесу хватало, в последних сезонах футболисты «красно-белых» слишком часто искали глазами Квинси. А если его закрывали или он был не в форме – команда уступала. В прошлом сезоне Промес сыграл здорово, но теперь сначала сбавил по голам, а потом застрял в ОАЭ , где оказался в тюрьме – будет суд по поводу экстрадиции в Нидерланды. Но надо искать плюс на фоне огромного минуса – потери явного лидера. Можно поговорить об отказе от предсказуемого для соперников паса на Квинси. Без него Зиньковский, Соболев, Угальде, Медина и Бонгонда должны включиться в гонку за право называться новым вожаком атаки «Спартака», поскольку пока это вакантное место.

У команды злой высокий прессинг

Пожалуй, единственная оборонительная характеристика, которой «Спартак» может гордиться. Дают соперникам сделать только девять передач до первого удачного действия в высоком отборе. И это правильная стратегия, поскольку на поле хватает бегунков, а опорная зона и оборона Максименко не раз подставляла. Следовательно, чем выше «Спартак» отбирает мяч – тем меньше голов пропускает. С этим параметром не складывается, ведь допустили 26 ошибок в защите против двадцати у «Факела». Сравниваем с этим соперником, поскольку клуб из Воронежа – лидер по высокому прессингу в РПЛ . Зато снова можно сказать, что Абаскаль надеется на переход от стараний к результату, от процесса к счету на табло. Например, сегодня против резерва «Оренбурга» высокий прессинг сильно помог. Москвичи быстро отбирали мяч, что позволило разогнать необходимое количество атак. Заодно Селихов не стал однозначным героем свежего матча. Голкипер пропустил в дебюте, но напомнил о себе лишь в концовке, когда потащил сложный удар головой. Но это один момент, а не классика комедии в обороне с серией шансов соперников.

Выбирают комбинационный футбол

Первый тайм Абаскаль сегодня провалил, но это уже привычный для тренера сценарий. Повезло, что Соболев сравнял счет и вернул надежду на продуктивную игру против слабого по составу соперника. Но во второй половине вспомнили, что «Спартак» на последнем месте в РПЛ по количеству длинных выносов мяча. То есть центральные защитники не спешат, а разыгрывают мяч через фланги и опорную зону. Хотя по результату в РПЛ не скажешь, но «красно-белые» стараются работать как будущий фаворит. Много вопросов к тактике, стратегии против отдельных соперников – Абаскаль вообще не умеет подстроиться под сложного оппонента. Также не оправдали надежды конкретные футболисты, но это вопрос об индивидуальной форме и отношении к работе. Однако статистика передач – по коротким пасам в РПЛ выше «Спартака» только «Зенит», намекает на пока неудачные поиски правильного стиля.