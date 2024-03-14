Облак – легенда. Банда Симеоне выбила из Лиги чемпионов великолепный «Интер»

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вчера, 09:34

У «Атлетико» уникальная воля к победе.

«Интер» – самый интересный проект сезона

У «Арсенала» и «Манчестер Сити» есть любопытные обновления. Но Артета и Гвардиола не изменили команды настолько, чтобы ставить их в один ряд с «Интером». Невзирая на прошлогодний финал Лиги чемпионов, тренер Индзаги заметно прокачал свою команду тактически. Выделяется левый латераль Димарко – автор гола в ворота «Атлетико» в Мадриде. Удивляет тройка центральных защитников, часто оказываются в атаке. Есть гибкая работа опорной зоны без привязки одного футболиста к глубокой роли, как у Родри в «Манчестер Сити». Результативно играет интересная атака с Тюрамом и Мартинесом.

«Интер» хотелось увидеть в четвертьфинале, ведь речь о чемпионском проекте, Индзаги выиграет чемпионат Италии. Тренера летом заберут у миланцев зарубежные гранды, а вот «Атлетико» не расстанется с человеком, которого можно сравнить с Кройфом из «Барселоны» по уровню влияния на целый клуб. Симеоне точно футбольная легенда. Свой человек для «Интера», поэтому после решающего промаха Мартинеса в серии пенальти – аргентинец пробил выше ворот в стиле Баджо в финале ЧМ -94, тренер «Атлетико» не побежал праздновать на поле, а посидел на скамейке и пошел поддерживать Лаутаро.

Симеоне вытер скупую мужскую слезу, чтобы с облегчением улыбаться. У Диего 50 домашних матчей в Лиге чемпионов, но проиграл всего пять раз. Рекорд аргентинец делит с Моуриньо и Гвардиолой, но «Атлетико» не «Манчестер Сити». Впечатляет путь Диего. И хотя по-человечески жаль великолепный «Интер», это достойная команда с невероятной тактикой – многие гранды одолжат идею с широкими позициями центральных защитников и сделают из опорников инсайдов, стоит признать, что футболисты «Атлетико» снова показали знаменитый характер. На 86-й минуте дальше шел «Интер», а затем забил Депай.

Тюрам не забрал у «Атлетико» их суперсилу

Самым популярным эпизодом матча станет повторение знаменитого эпизода с участием Джонса и Гаскойна. В феврале 1988-го года валлийский хавбек «Уимблдона» схватил за гениталии атакующего хавбека «Ньюкасл». Джонсу поручили опеку 20-летнего таланта. Винни задача не понравилась, но остыл после скандала с тренером и стал тенью Газзы. Джонс не отходил от Гаскойна, а когда Пол спросил у соперника, сколько ему заплатят за игру, то в ответ получил те самые «тиски».

Гаскойна опека и словесные оскорбления Джонса задели, юный игрок плакал в раздевалке. Но Пол с чувством юмора, поэтому отправил Джонсу красную розу – одну из тех, что ему вручили фанатки перед матчем. Винни не растерялся и в ответ отправил Гаскойну свой «цветок», взял ершик из туалета. Эта история имела продолжение, когда Пол перешел в «Тоттенхэм». Встретился с Джонсом в Лондоне, чтобы пострелять по тарелкам. Гаскойн направил двуствольное ружье прямо на Винни.

На секунду присутствующие не понимали намерений пьяницы Гаскойна. Пол любил розыгрыши, но мог и выстрелить. Тюрам и Савич не такие колоритные персонажи. Хотя у Маркуса есть чувство юмора – форвард отметил Мбаппе на фото в специальной форме «Интера» с черепашкой-ниндзя на груди. Но француз и черногорец теперь сами в футбольном фольклоре, ведь Тюрам схватил Савича за это самое место. В отличие от Гаскойна, Стефан упал на землю, ведь ему явно было больно.

Арбитр не удалил Тюрама, но это сделал с «Интером» голкипер Облак. Француз Маркус пытался украсть у «Атлетико» их знаменитый характер – то, что в народе имеют «яйцами». Но на жеребьевке четвертьфиналов и полуфиналов увидим шарик испанцев, а не итальянцев.

Симеоне исправил игру своей команды в Мадриде

Матч в Милане «кольчонерос» провалили. Не слезали со своего матраса. А вчера форвард Арнаутович вряд ли смог уснуть, ведь именно его промахи в Италии стали решающими для противостояния. Если бы «Интер» дома победил 2:0, то гола Депая не хватало для перехода в овертайм. Не было бы серии пенальти. «Атлетико», хотя не впечатляет в других турнирах, собрался. Симеоне нашел правильные слова и советы, его подопечные сыграли намного лучше.

Сработала также маленькая футбольная хитрость. До матча говорили, что у Гризманна травма, но отыграл более ста минут и забил. «Атлетико» создал 23 атаки с ударами против 15 у «Интера». По выстрелам в створ счет 9:5. Лаутаро не сумел забить ударом головой, а Тюрам не реализовал ещё один хороший момент. Гол Димарко испортил «Атлетико» активный дебют, но Гризманн доказал статус. Чемпион мира сравнял счет в первом тайме, борьба продолжилась.

«Атлетико» в такие вечера всегда немного улыбается удача, ведь они редко сильнее по номиналу, чем гранды, которых оставляют без новой стадии Лиги чемпионов. «Интер» мог выжать второй мяч и закрыть вопрос. Миланцы могли лучше пробивать пенальти, ведь промахнулся не только Лаутаро, но также Алексис Санчес и Дэви Классен – два опытных резервиста проиграли дуэль великолепному Облаку. Симеоне собрал банду верных, Ян сто раз отказывал клубам АПЛ .

Или вспомните Коке – раздавал умные передачи. Хорхе родился и вырос в Мадриде, с восьми лет в «Атлетико». Капитан является одним из символов верности клубным цветам, всю жизнь отказывался от заманчивых предложений. А другие, как Гризманн и Сауль, уходили и возвращались. «Интер» тактически интереснее, ведь это атакующая успешная машина, но надо отдать должное «Атлетико». Это тоже невероятная команда с характером, с Симеоне и Гризманном.

Если «Атлетико» не достанется «Боруссия» Д, то во всех остальных парах испанцы будут аутсайдерами. Но не спешите отправлять в полуфинал их соперника. Симеоне, Облак и Депай дерутся до конца. Чего стоит только пенальти от Мемфиса, так бьют только уверенные в себе люди.