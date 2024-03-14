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Облак – легенда. Банда Симеоне выбила из Лиги чемпионов великолепный «Интер»

вчера, 09:34
Игроки «Атлетико»

У «Атлетико» уникальная воля к победе.

«Интер» – самый интересный проект сезона

У «Арсенала» и «Манчестер Сити» есть любопытные обновления. Но Артета и Гвардиола не изменили команды настолько, чтобы ставить их в один ряд с «Интером». Невзирая на прошлогодний финал Лиги чемпионов, тренер Индзаги заметно прокачал свою команду тактически. Выделяется левый латераль Димарко – автор гола в ворота «Атлетико» в Мадриде. Удивляет тройка центральных защитников, часто оказываются в атаке. Есть гибкая работа опорной зоны без привязки одного футболиста к глубокой роли, как у Родри в «Манчестер Сити». Результативно играет интересная атака с Тюрамом и Мартинесом.

«Интер» хотелось увидеть в четвертьфинале, ведь речь о чемпионском проекте, Индзаги выиграет чемпионат Италии. Тренера летом заберут у миланцев зарубежные гранды, а вот «Атлетико» не расстанется с человеком, которого можно сравнить с Кройфом из «Барселоны» по уровню влияния на целый клуб. Симеоне точно футбольная легенда. Свой человек для «Интера», поэтому после решающего промаха Мартинеса в серии пенальти – аргентинец пробил выше ворот в стиле Баджо в финале ЧМ-94, тренер «Атлетико» не побежал праздновать на поле, а посидел на скамейке и пошел поддерживать Лаутаро.

Симеоне вытер скупую мужскую слезу, чтобы с облегчением улыбаться. У Диего 50 домашних матчей в Лиге чемпионов, но проиграл всего пять раз. Рекорд аргентинец делит с Моуриньо и Гвардиолой, но «Атлетико» не «Манчестер Сити». Впечатляет путь Диего. И хотя по-человечески жаль великолепный «Интер», это достойная команда с невероятной тактикой – многие гранды одолжат идею с широкими позициями центральных защитников и сделают из опорников инсайдов, стоит признать, что футболисты «Атлетико» снова показали знаменитый характер. На 86-й минуте дальше шел «Интер», а затем забил Депай.

Тюрам не забрал у «Атлетико» их суперсилу

Самым популярным эпизодом матча станет повторение знаменитого эпизода с участием Джонса и Гаскойна. В феврале 1988-го года валлийский хавбек «Уимблдона» схватил за гениталии атакующего хавбека «Ньюкасл». Джонсу поручили опеку 20-летнего таланта. Винни задача не понравилась, но остыл после скандала с тренером и стал тенью Газзы. Джонс не отходил от Гаскойна, а когда Пол спросил у соперника, сколько ему заплатят за игру, то в ответ получил те самые «тиски».

Гаскойна опека и словесные оскорбления Джонса задели, юный игрок плакал в раздевалке. Но Пол с чувством юмора, поэтому отправил Джонсу красную розу – одну из тех, что ему вручили фанатки перед матчем. Винни не растерялся и в ответ отправил Гаскойну свой «цветок», взял ершик из туалета. Эта история имела продолжение, когда Пол перешел в «Тоттенхэм». Встретился с Джонсом в Лондоне, чтобы пострелять по тарелкам. Гаскойн направил двуствольное ружье прямо на Винни.

На секунду присутствующие не понимали намерений пьяницы Гаскойна. Пол любил розыгрыши, но мог и выстрелить. Тюрам и Савич не такие колоритные персонажи. Хотя у Маркуса есть чувство юмора – форвард отметил Мбаппе на фото в специальной форме «Интера» с черепашкой-ниндзя на груди. Но француз и черногорец теперь сами в футбольном фольклоре, ведь Тюрам схватил Савича за это самое место. В отличие от Гаскойна, Стефан упал на землю, ведь ему явно было больно.

Арбитр не удалил Тюрама, но это сделал с «Интером» голкипер Облак. Француз Маркус пытался украсть у «Атлетико» их знаменитый характер – то, что в народе имеют «яйцами». Но на жеребьевке четвертьфиналов и полуфиналов увидим шарик испанцев, а не итальянцев.

Симеоне исправил игру своей команды в Мадриде

Матч в Милане «кольчонерос» провалили. Не слезали со своего матраса. А вчера форвард Арнаутович вряд ли смог уснуть, ведь именно его промахи в Италии стали решающими для противостояния. Если бы «Интер» дома победил 2:0, то гола Депая не хватало для перехода в овертайм. Не было бы серии пенальти. «Атлетико», хотя не впечатляет в других турнирах, собрался. Симеоне нашел правильные слова и советы, его подопечные сыграли намного лучше.

Сработала также маленькая футбольная хитрость. До матча говорили, что у Гризманна травма, но отыграл более ста минут и забил. «Атлетико» создал 23 атаки с ударами против 15 у «Интера». По выстрелам в створ счет 9:5. Лаутаро не сумел забить ударом головой, а Тюрам не реализовал ещё один хороший момент. Гол Димарко испортил «Атлетико» активный дебют, но Гризманн доказал статус. Чемпион мира сравнял счет в первом тайме, борьба продолжилась.

«Атлетико» в такие вечера всегда немного улыбается удача, ведь они редко сильнее по номиналу, чем гранды, которых оставляют без новой стадии Лиги чемпионов. «Интер» мог выжать второй мяч и закрыть вопрос. Миланцы могли лучше пробивать пенальти, ведь промахнулся не только Лаутаро, но также Алексис Санчес и Дэви Классен – два опытных резервиста проиграли дуэль великолепному Облаку. Симеоне собрал банду верных, Ян сто раз отказывал клубам АПЛ.

Или вспомните Коке – раздавал умные передачи. Хорхе родился и вырос в Мадриде, с восьми лет в «Атлетико». Капитан является одним из символов верности клубным цветам, всю жизнь отказывался от заманчивых предложений. А другие, как Гризманн и Сауль, уходили и возвращались. «Интер» тактически интереснее, ведь это атакующая успешная машина, но надо отдать должное «Атлетико». Это тоже невероятная команда с характером, с Симеоне и Гризманном.

Если «Атлетико» не достанется «Боруссия» Д, то во всех остальных парах испанцы будут аутсайдерами. Но не спешите отправлять в полуфинал их соперника. Симеоне, Облак и Депай дерутся до конца. Чего стоит только пенальти от Мемфиса, так бьют только уверенные в себе люди.

Вадим Багров
АВТОР
Вадим Багров
Командный дух
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Командный дух
Атлетико 2:1 Интер  Стадион «Ванда Метрополитано»
Источник: Soccer.RuФото: Твиттер ФК «Атлетико»
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Все комментарии
balalay
balalay
вчера в 20:54, ред.
если вы так восхищены игрой Интера - посмотрите запись этой игры, посчитайте число симуляций Интера, которые судья посчитал нарушениями часто с желтыми, но это не так важно
самое главное посчитайте число пасов за которыми следует потеря мяча (и кто терял), и за которыми следует обострение... перекатывания мяча не было в матче ВООБЩЕ ни Интер, ни Атлетико не выжидали зон перепасовываясь по полчаса, игра была активной и открытой атакующей с обеих сторон 3 паса - передача на фланг, 4 паса - потеря, максимум около 5-6 пасов и довольно редко, обычно 3-4 до потери мяча или обострения
причем Атлетико, но не Интер - перехватывали передачи очень часто из-за продуманного позиционного прессинга, Симеоне угадал как будет играть Интер во всех мелочах и его игроки бежали перехватывать мяч не вслепую, а задолго до того, как игрок Интера попытается его отдать именно туда... у Интера же этого... не было
пусть это автобус мне как то все равно, счет на табло и победителя не судят
но называть Интер тактически грамотной командой - это слишком сильно
они НИЧЕГО не приготовили для Атлетико чтобы победить, вообще ничего
видимо Инзаги считает себя тренером который навязывает свою тактическую активность всем, как Гвардиола... но он что-то навязал? я не заметил
vova505
vova505 ответ Флибустьер Джонии (раскрыть)
вчера в 16:05
Кому как ))
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии ответ vova505 (раскрыть)
вчера в 13:51
Игра Атлетико это мучение особенно над нейтральными зрителями
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:33
Слишком много похвал для команды, которая с 60-й минуты банально функционально явно слабее АТМ была, то есть, по факту, показала, что не готова к сложным матчам плей-офф.

АТМ вообще чудом не закончил игру ещё в основное время, несколько промахов, которые нужно было забивать так же, как нужно было забивать Арнаутовичу.

Как раз с учётом отсутствия конкурентов в Серии Индзаги нужно было подготовить команду именно к плей-офф, но он этого не сделал.
DVL
DVL
вчера в 12:11, ред.
Если да кабы... Прошел Атлетико заслуженно. Возможно Интер не настолько силен как все считают, может уровень Серии А упал, что на их фоне стабильный Интер смотрится как машина. Иначе как объяснить отсутствие итальянских команд в 1/4?
Атлетико неудобный соперник для любого гранда. То что антифутбол, грязно играют и тд и тп, это дело десятое, главное результат. Они в 1/4 заслуженно. Команда с характером и у них точно больше яиц чем у нерадзурри)))
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 11:48
Как говорится «де..мо случается», Интер конечно был не особенно хорош, но не забей Гризманн дурачка сразу после гола Интера, то вряд ли бы матч пошел по такому сценарию. Уйдя на перерыв при счете 1:0 в свою пользу, Интер бы спокойно отыграл второй тайм и пошел дальше. Это все напомнило матч Аякс - Тоттенхэм, когда одни вели в счете и контролировали игру, были уверены в себе, но случился дурацкий гол на ровном месте, и все начало валиться из рук, так бывает. Еще и Арнаутович подгадил в первом матче, могли побеждать в 2 или 3 мяча и спокойно ехать в Испанию. Но в любом случае не могу сказать, что атлеты не заслужили прохода дальше, после 35-й минуты испанцы были сильнее во всем.
3mh7arvgvefy
3mh7arvgvefy
вчера в 11:37
Симеоне снял скальп с лучшего итальянского клуба на сегодняшний день! Дальше будем посмотреть!!!
volga.kot
volga.kot
вчера в 11:35
Интер ну очень жаль!!! В финале хотелось бы их увидеть!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:53
Антифутбольшики прошли дальше это плохо
2vbbxt68mvbp
2vbbxt68mvbp ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 10:44
Спасибо за статистику! Очень хорошо объяснили ситуацию. Не всегда можно найти такие комментарии.
vova505
vova505 ответ Флибустьер Джонии (раскрыть)
вчера в 10:32
Началось .... )))
Вот и мнение первого "эксперта"
"Мученье" говорили они
x2y9vup2bb4b
x2y9vup2bb4b
вчера в 10:31
Интер с такой игрой не заслужил 1/4 финал.
vova505
vova505
вчера в 10:24, ред.
Я думаю, что Атлетико были сверх мотивированы
А Интер не ожидал от них такой прыти (даже учитывая домашнюю игру Атлетико они вероятно не думали, что Атлетико будут вести себя так), недооценили соперника видимо, а себя переоценили
И по ходу игры уже не смогли себя как следует перенастроить
Мощно сыграли Атлетико

Было бы обидно, если бы Интер прошел дальше

П.с. Интер, я думаю, должен благодарить своего вратаря за то, что не проиграли с более крупным счётом по ходу матча

П.п.с. обратил внимание, что болельщики ведут себя гораздо скромнее, чем в Германии, Франции, например
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 10:17
Ну давайте посмотрим на статистику матча:

47% (Владения мячом) 53%
23 (Удары по воротам) 15
9 (Удары в створ ворот) 5
8 (Удары мимо ворот) 6
6 (Блокирование ударов) 4
21 (Фолы) 14
18 (Удары из штрафной площади) 8
5 (Удары из-за штрафной площади) 7
4 (Отбито вратарем) 7
685 (Пасы) 784

У «Интера» преимущество только в передачах и ударах из-за пределов штрафной. Атлетико часто пробил по воротам Интера из штрафной площади, один из них - гол Мемфиса позволил им перейти в овертайм. Но дело в том, что «Атлетико» мог решить исход матча за 90 минут, а не в овертайме по пенальти. На своих стадионах команды очень редко проигрывают по пенальти, потому что грохот стадиона заставляет соперника чувствовать себя некомфортно. На тренировках юных баскетболистов учат забрасывать мяч в кольцо под громкий шум, и футбольные тренеры должны именно так тренировать своих игроков. И в матче «Арсенал-Порту», и в матче «Атлетико-Интер» исход матча решил 12-й игрок, не решил 100%, но очень помог.

Еще есть вопросы к Индзаги: у них преимущество в чемпионате в 16 очков, перед матчей с Болоньей было 13. Зачем он выпустил свой основной состав на этот матч, когда Симеоне - тренер Атлетико, сказал своим игрокам, что в матче с Кадисом особо не играйте? Ну это с точки зрения физического состояния команды. Но еще выбрал худшую тактику - играть на ничью с командой, которая в Ла Лиге в 14 домашних матчах забила 34 мячей - 2.4 за игру. Им большего и не надо было.

Позволить сопернику забить 18 раз из площадки... Это Интер, который в Серии А пропустил всего 6 мячей в гостевых 14 матчах. Играли без конкуренции и Атлетико наказал за это.

В итоге Атлетико выиграл по пенальти, но и по игре был лучше Интера.
Флибустьер Джонии
Флибустьер Джонии
вчера в 10:10
Надеюсь этот мерзотный Атлетико дальше не пройдет. Не игра а мучение. А Интеру будет поделом играть надо весь матч и не смотреть на счет и моментами поумнее распоряжаться.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:59
Интер провел один самых слабых своих матчей сезона, а атлеты молодцы, собрались на игру и выдали один из лучших матчей!) Результат закономерен
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