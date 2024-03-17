«Вильярреал» – «Валенсия»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 08:51

«Вильярреал»

Создается впечатление, что «желтая субмарина» поборола свои проблемы и клуб снова начал стабильно набирать очки. На данный момент «Вильярреал» занимает в чемпионате лишь 12 место с 35 баллами и на пять пунктов отстает от «Валенсии». В случае победы разрыв сократится практически до минимума, а хозяева наверняка поднимутся выше в турнирной таблице, что в такой ситуации очень сильно мотивирует.

14 марта «Вильярреал» обыграл «Марсель» (3:1), но все равно покинул Лигу Европы (0:4 первый матч), а 10 числа вырвал победу в чемпионате у «Бетиса» (3:2).

«Валенсия»

У «Валенсии» были в последних турах непростые матчи, в некоторых из которых она теряла очки. Команда не может обрести стабильность и это мешает ей очутиться в зоне еврокубков, чего так ждут болельщики. Сейчас коллектив занимает восьмое место с 40 баллами и отстает от шестой позиции на шесть баллов. Выездная игра против «Вильярреала» будет непростой, поэтому любой результат кроме поражения наверняка воспримется положительно.

9 марта «Валенсия» обыграла «Хетафе» (1:0), а второго числа сыграла вничью с мадридским «Реалом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 2.13

Ничья – 3.45

Победит «Валенсия» – 3.65

Тотал больше 2.5 мячей – 2

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.85

Статистика

«Вильярреал» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Валенсия» проиграла два выездных поединка подряд не забивая голов

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Предполагаем, что игра не будет «сухой» и каждой из команд будет что сказать на футбольном поле. Прогнозируем результативный поединок.