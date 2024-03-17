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«Вильярреал» – «Валенсия»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

сегодня, 08:51
«Вильярреал» – «Валенсия»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

«Вильярреал»

Создается впечатление, что «желтая субмарина» поборола свои проблемы и клуб снова начал стабильно набирать очки. На данный момент «Вильярреал» занимает в чемпионате лишь 12 место с 35 баллами и на пять пунктов отстает от «Валенсии». В случае победы разрыв сократится практически до минимума, а хозяева наверняка поднимутся выше в турнирной таблице, что в такой ситуации очень сильно мотивирует.

14 марта «Вильярреал» обыграл «Марсель» (3:1), но все равно покинул Лигу Европы (0:4 первый матч), а 10 числа вырвал победу в чемпионате у «Бетиса» (3:2).

«Валенсия»

У «Валенсии» были в последних турах непростые матчи, в некоторых из которых она теряла очки. Команда не может обрести стабильность и это мешает ей очутиться в зоне еврокубков, чего так ждут болельщики. Сейчас коллектив занимает восьмое место с 40 баллами и отстает от шестой позиции на шесть баллов. Выездная игра против «Вильярреала» будет непростой, поэтому любой результат кроме поражения наверняка воспримется положительно.

9 марта «Валенсия» обыграла «Хетафе» (1:0), а второго числа сыграла вничью с мадридским «Реалом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вильярреал» – 2.13
  • Ничья – 3.45
  • Победит «Валенсия» – 3.65
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 1.85

Статистика

  • «Вильярреал» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
  • «Валенсия» проиграла два выездных поединка подряд не забивая голов
  • Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Предполагаем, что игра не будет «сухой» и каждой из команд будет что сказать на футбольном поле. Прогнозируем результативный поединок.

Все комментарии
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d5xu5d2cgdsr
сегодня в 09:08
Вильярреал в последнее время разошелся не на шутку в атакующем плане, и что интересно, коллектив как сам работает в этом направлении, так и дает это делать своим оппонентам. И к примеру в его 10-ти последних матчах аж 8-мь раз состоялся обмен голами, и даже по всем меркам не стабильная Гранада поучаствовала с "Желтой Субмариной" в голевой перестрелке. Открытый футбол в основном приносит свои плоды Вильярреалу, а значит клуб вряд ли будет что-то менять.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:01
Валенсийское дерби - это всегда накал страстей и зрелище, и конечно же уровень мотивации с обеих сторон значительно возрастает. Да и к тому же последние очные противостояния команд показывают, что в атаку они играть умеют, ведь уже в 3-х таких матчах подряд неизменно коллективы обмениваются голами. Сезон находится в самом разгаре, и что игроки Валенсии, что Вильярреала нуждаются в победе, а значит их активность должна приводить к обоюдной реализации.
Гость
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