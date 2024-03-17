«Вильярреал» – «Валенсия»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

«Вильярреал»
Создается впечатление, что «желтая субмарина» поборола свои проблемы и клуб снова начал стабильно набирать очки. На данный момент «Вильярреал» занимает в чемпионате лишь 12 место с 35 баллами и на пять пунктов отстает от «Валенсии». В случае победы разрыв сократится практически до минимума, а хозяева наверняка поднимутся выше в турнирной таблице, что в такой ситуации очень сильно мотивирует.
14 марта «Вильярреал» обыграл «Марсель» (3:1), но все равно покинул Лигу Европы (0:4 первый матч), а 10 числа вырвал победу в чемпионате у «Бетиса» (3:2).
«Валенсия»
У «Валенсии» были в последних турах непростые матчи, в некоторых из которых она теряла очки. Команда не может обрести стабильность и это мешает ей очутиться в зоне еврокубков, чего так ждут болельщики. Сейчас коллектив занимает восьмое место с 40 баллами и отстает от шестой позиции на шесть баллов. Выездная игра против «Вильярреала» будет непростой, поэтому любой результат кроме поражения наверняка воспримется положительно.
9 марта «Валенсия» обыграла «Хетафе» (1:0), а второго числа сыграла вничью с мадридским «Реалом» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вильярреал» – 2.13
- Ничья – 3.45
- Победит «Валенсия» – 3.65
- Тотал больше 2.5 мячей – 2
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.85
Статистика
- «Вильярреал» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- «Валенсия» проиграла два выездных поединка подряд не забивая голов
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2. Предполагаем, что игра не будет «сухой» и каждой из команд будет что сказать на футбольном поле. Прогнозируем результативный поединок.