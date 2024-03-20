Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Гонконг – Узбекистан: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.03.2024)

сегодня, 01:58
Гонконг – Узбекистан: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на чемпионат мира Гонконг – Узбекистан, который состоится 21 марта 2024 года

Гонконг

В турнирной таблице группы E «драконы» занимают последнюю строчку. Рассмотрим недавние матчи с участием сборной Гонконга, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «белыми волками». В сухую, пропустив три гола, национальная команда Гонконга проиграла сборной Палестины в матче Кубка Азии. В первом финальном матче Кубка GC «драконы» со счётом 2:0 выиграли у Гуандуна.

В ответной встрече Гуандун одержал победу со счётом 3:1. Серия пенальти помогла определить победителя. Удача была на стороне футболистов Гуандуна.

Узбекистан

Национальная команда Узбекистана занимает второе место в своей группе. Вспомним результаты нескольких матчей команды за последнее время. Со счётом 1:1 ничью раскатали «белые волки» с «кенгуру-футболистами». В 1/8 плей-офф Кубка Азии со счётом 2:1 узбеки выиграли у национальной команды Таиланда.

В четвертьфинале после серии пенальти сборная Узбекистана уступила катарцам (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Гонконг – 11.00
  • Ничья – 5.40
  • Победит Узбекистан – 1.21
  • Победит Узбекистан с форой -1.5 гола – 1.68
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.62
  • Тотал голов меньше 2.5 – 2.11

Статистика

  • «Драконам» пока не доводилось выигрывать у «белых волков» из Узбекистана
  • Только одну победу одержала сборная Гонконга в пяти крайних матчах
  • За такой же период национальная команда Узбекистана порадовала победами своих поклонников в двух встречах.

Прогноз

С большой долей вероятности «белые волки» одержат уверенную победу в будущей игре. Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.68 на победу сборной Узбекистана с форой -1.5 гола за игру.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:03
Думаю победит Узбекистан за явным преимуществом - Ф2(-2).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 