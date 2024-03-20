Гонконг – Узбекистан: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.03.2024)

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сегодня, 01:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на чемпионат мира Гонконг – Узбекистан, который состоится 21 марта 2024 года

Гонконг

В турнирной таблице группы E «драконы» занимают последнюю строчку. Рассмотрим недавние матчи с участием сборной Гонконга, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «белыми волками». В сухую, пропустив три гола, национальная команда Гонконга проиграла сборной Палестины в матче Кубка Азии. В первом финальном матче Кубка GC «драконы» со счётом 2:0 выиграли у Гуандуна.

В ответной встрече Гуандун одержал победу со счётом 3:1. Серия пенальти помогла определить победителя. Удача была на стороне футболистов Гуандуна.

Узбекистан

Национальная команда Узбекистана занимает второе место в своей группе. Вспомним результаты нескольких матчей команды за последнее время. Со счётом 1:1 ничью раскатали «белые волки» с «кенгуру-футболистами». В 1/8 плей-офф Кубка Азии со счётом 2:1 узбеки выиграли у национальной команды Таиланда.

В четвертьфинале после серии пенальти сборная Узбекистана уступила катарцам (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Гонконг – 11.00

Ничья – 5.40

Победит Узбекистан – 1.21

Победит Узбекистан с форой -1.5 гола – 1.68

Тотал голов больше 2.5 – 1.62

Тотал голов меньше 2.5 – 2.11

Статистика

«Драконам» пока не доводилось выигрывать у «белых волков» из Узбекистана

Только одну победу одержала сборная Гонконга в пяти крайних матчах

За такой же период национальная команда Узбекистана порадовала победами своих поклонников в двух встречах.

Прогноз

С большой долей вероятности «белые волки» одержат уверенную победу в будущей игре. Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.68 на победу сборной Узбекистана с форой -1.5 гола за игру.