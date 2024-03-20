Гонконг – Узбекистан: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 3-го тура квалификации на чемпионат мира Гонконг – Узбекистан, который состоится 21 марта 2024 года
Гонконг
В турнирной таблице группы E «драконы» занимают последнюю строчку. Рассмотрим недавние матчи с участием сборной Гонконга, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «белыми волками». В сухую, пропустив три гола, национальная команда Гонконга проиграла сборной Палестины в матче Кубка Азии. В первом финальном матче Кубка GC «драконы» со счётом 2:0 выиграли у Гуандуна.
В ответной встрече Гуандун одержал победу со счётом 3:1. Серия пенальти помогла определить победителя. Удача была на стороне футболистов Гуандуна.
Узбекистан
Национальная команда Узбекистана занимает второе место в своей группе. Вспомним результаты нескольких матчей команды за последнее время. Со счётом 1:1 ничью раскатали «белые волки» с «кенгуру-футболистами». В 1/8 плей-офф Кубка Азии со счётом 2:1 узбеки выиграли у национальной команды Таиланда.
В четвертьфинале после серии пенальти сборная Узбекистана уступила катарцам (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Гонконг – 11.00
- Ничья – 5.40
- Победит Узбекистан – 1.21
- Победит Узбекистан с форой -1.5 гола – 1.68
- Тотал голов больше 2.5 – 1.62
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.11
Статистика
- «Драконам» пока не доводилось выигрывать у «белых волков» из Узбекистана
- Только одну победу одержала сборная Гонконга в пяти крайних матчах
- За такой же период национальная команда Узбекистана порадовала победами своих поклонников в двух встречах.
Прогноз
С большой долей вероятности «белые волки» одержат уверенную победу в будущей игре. Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать с коэффициентом 1.68 на победу сборной Узбекистана с форой -1.5 гола за игру.