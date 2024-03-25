Динамо Москва 1957 — первооткрыватели футбольной Южной Америки

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сегодня, 20:31

Как всегда, после публикации статьи на какую-то тему обязательно отыщутся ещё более интересные факты или документы. Поэтому — это продолжение статьи Как Динамо Москва открывало Южную Америку.

Интересным материалом оказалось интервью самого молодого члена делегации Анатолия Коршунова. Причём, есть как видео версия, так и записанная словами, и в каждой из версий есть подробности, о которых следует упомянуть. Плюс взяты факты из книги Юрия Войнова.

Итак, конец ноября 1957 года. Команда Динамо (Москва) отправилась в турне в Южную Америку. В планах сыграть по одному матчу в Бразилии, Уругвае и Чили.

Оказалось, что первоначально планировалось сыграть в 4 странах, Аргентина также была в списке. Но власти Аргентины одним из обязательных условий посещения их страны выдвинули требование, чтобы все члены делегации сдали отпечатки пальцев.

Это сегодня подобная процедура вроде как обычна. В то время это было вызывающе, именно так и было расценено советскими чиновниками это требование. И Аргентина пошла лесом.

Мы уже говорили, что динамовцы Москвы, усиленные Юрием Войновым из Динамо киевского, вылетели в Бразилию из Праги. Это так, но не совсем.

Вылетела наша делегация, как и полагается, из своей страны. Из Москвы до Праги самолётом за 2 с чем-то часа. Затем из Праги был рейс авиакомпанией SAS до Лиссабона, где наши удивлялись отсутствию зимы как таковой.

Из Лиссабона предстоял прыжок через океан, 11-часовой, изматывающий. Но не в точку назначения, не в Рио-де-Жанейро. Приземлились намного севернее Рио, в Ресифи. Севернее-то оно по отношению к Рио, но почти у самого экватора. И последний этап, самый короткий перелёт, менее часа — до Рио.

Но и в Рио была жара. Вот по прилёту гостям выдали веера:

Насколько можно судить — справа с веером Дмитрий Шаповалов, в центре кадра и тоже с веером, по всей видимости, Валерий Урин. А между ними Анатолий Коршунов.

На другом снимке с таким же веером капитан команды Владимир Рыжкин:

Слева направо: Яшин, Крижевский, Рыжкин, Беляев, Мамыкин (не снял пальто или плащ) и Кесарев.

В прошлый раз упоминали руководителя делегации Виктора Бурова, и он попал в объективы фотокамер:

В подписи отмечено, что шеф волнуется.

Да и как не волноваться. Честь великой страны приехали подтвердить. Летом Москва с триумфом провела Всемирный фестиваль молодёжи, приехали люди со всего земного шара. В октябре и того круче — запустили в космос первый спутник. Так что советские гости были весьма востребованы не только как футболисты, но и как простые люди из прекрасной страны.

В прошлый раз я перечислил тех, на кого не нашлось миграционной карточки в архиве, а значит и фото.

И я ещё сомневался — летал ли один из тех, чья карточка не нашлась, — летал ли вообще с командой? Все были в делегации. Кроме 18 летнего Анатолия Коршунова летали также 19-летний Анатолий Жуков (из дубля) и 20-летний Борис Лебедев. Двое последних в матчах участия не принимали.

А вот Коршунову пришлось вступить в игру в Монтевидео вместо переломанного Мамыкина.

Именно Коршунов скинул головой на Рыжкина верховую передачу, и Рыжкин сделал счёт 2:1.

Интересно Анатолий Коршунов рассказывал, как в том матче Юрий Войнов пробивал пенальти, минут через 10 после гола Рыжкина.

После назначения пенальти на поле летели апельсины-бананы, мусор и прочее. Якушин велел Войнову бить, хотя киевлянин поначалу отбояривался. Но разбежался и, как сам потом рассказывал партнёрам, зажмурившись, влупил. Коршунов употребил фразу «между ушей вратарю». Счёт 3:1, безоговорочная победа.

Не знаю, обратили ли вы внимание в прошлой статье на одну деталь в миграционной карточке Юрия Войнова. У него у одного в графе Адрес в стране происхождения указан не московский адрес Комитета по физкультуре и спорту, а киевский, причём, скорее всего, домашний, так как указан не только номер дома, но и номер квартиры (аппартаментов).

А вот у остальных указан адрес Прага 6 (район такой), улица Мичурина, да, нашего садовода академика Ивана Мичурина, дом 1. Это небольшая улица, на чётной стороне сейчас два посольства (Испании и Израиля). На другой стороне, вероятнее всего, была гостиница. Её адрес и указан при оформлении визы в Бразилию (моё предположение).

Тот же Анатолий Коршунов вспоминал, что на обратном пути они вновь были в Праге. Причём, это был уже самый канун Нового года, домой к празднику динамовцы никак не успевали. Поэтому Новый 1958 год встречали в гостинице в Праге. Вполне допускаю, что и в той же самой.

В своей книге «На футбольных меридианах» Юрий Войнов ничего не рассказал о пенальти в ворота Насьоналя. Зато были в его воспоминаниях и другие подробности.

На Маракане наших футболистов удивила система прохода на стадион. Стоял турникет, пропускавший по одному человеку. По открытию этого турникета срабатывал автоматический счётчик. Плюс контролёр отрывал корешок от билета и бросал в специальную запечатанную урну. Потом всё тщательно пересчитывалось, чтобы количество оторванных корешков совпало с показаниями счетчика. При недостаче корешков разницу оплачивал контролёр. Суровая система.

И Юрий Войнов, и Анатолий Коршунов вспоминали о необычных для наших стадионов нюансах. Это и глубокий бетонный ров между трибунами и полем. И отсутствие беговых дорожек вокруг поля. Причём, ранее ров был с водой, и попавший в него просто намокал. А вот без воды люди спокойно могли сломать себе ногу-руку, а то и шею. На то и был расчёт — пусть не лезут!

Перед матчем команды выходили на поле не для разминки, а для фотографирования и всяческих интервью. И кругом была кока-кола. Даже диктор на стадионе при любой ситуации вклинивал в свои тирады фразу о кока-коле. Гол забил такой-то, потому что он пьёт — ну и так далее. Коршунова удивило то, как молодые парни разносчики стоя в проходе ловко кидали банку колы прямо в руки болельщику. Правда, не уточнялось, как торговцы получали выручку, также по воздуху, или фанаты передавали из рук в руки разносчику.

Наибольшим удивлением членов нашей делегации было то, что после гола одна часть стадиона закипала и открывалась настоящая пальба из всяческих то ли поджигных, то ли это были петарды, диковинные тогда для наших стадионов. Грохот стоял неимоверный.

Вот это тоже было в диковинку. Известная певица делала первый удар по мячу, одновременно пела онлайн в радиоэфир:

Капитан гостей Владимир Рыжкин участвует в действе.

Кстати, судил встречу Васко да Гама и Динамо известнейший арбитр Гама Малшер (справа). О нём и Марио Вианне была статья ранее.

Но и чисто футбольных нюансов было с лихвой. Войнов отметил, что очень жёсткий газон был на Маракане. Мало было ударов издали, в аут старались не выбивать, все больше работали на зрителей, плели комбинации, финтили. А что-то бразильцы позаимствовали и у наших футболистов, и использовали это потом на ЧМ -58. У бразильцев не так были выражены крайние нападающие, в основном рвались по центру. А вот на ЧМ -58 опаснейшие рейды Гарринчи по флангу стали сюрпризом.

По прибытию в Уругвай, наша делегация также посетила матч Насьоналя с аутсайдером местного чемпионата. Те же бетонные рвы и колючая проволока на стадионе. И очень жёсткий футбол, грубая игра была обычным делом.

В Монтевидео наша делегация пересеклась с известным поэтом и писателем Константином Симоновым, по совместительству корреспондентом Огонька. А радиокомментатор Вадим Синявский, по всей видимости, перемещался по континенту вместе с футболистами. Оба работника масс-медиа были в Уругвае и посетили матч Динамо с Насьоналем. Оставили большую статью с впечатлениями об игре, в журнале Огонёк.

По словам Коршунова, вся делегация сфотографировалась на память с известным поэтом и писателем. Вот только, жалко, фото это не попадалось в сети.

Одной из особенностей стадиона Маракана было то, что тренеры должны были наблюдать за игрой из тоннеля. Михаил Якушин не желал спускаться с газона и упорно был у кромки поля, как его ни просили перейти в тот самый тоннель:

Наших футболистов удивил не совсем комфортная обстановка раздевалок на Маракане: жесткие лавки, гвозди в стене вместо вешалок. Вот и подтверждение сказанному, фото из раздевалки с верхней одеждой на гвоздике:

Алексей Мамыкин и Юрий Войнов в перерыве матча против Васко. И на этом стадионе проходил ЧМ -50.

Я обнаружил, что в прошлой статье ни на одном из общих фото не оказалось Алексея Мамыкина. Он не играл в чемпионском 1959 году в Динамо, а фото были того года, как более чёткие.

О нём был рассказ ранее, как об одном из футболистов с редкой датой рождения, да ещё сыгравших на чемпионате мира. Там и фото его есть хорошее.

19-летний Анатолий Жуков играл позже в минском Динамо (команда называлась и Беларусью). Вот и его фото с буквой Д, но в составе минчан:

Трагична судьба 20-летнего тогда Бориса Лебедева. В сезоне 1957 он сыграл всего 1 матч за основную команду. А в следующем — не на много больше, всего 6 игр. И закончил карьеру из-за обнаруженной опухоли мозга. Не дожив до 30 лет, Борис Лебедев скончался в Боткинской больнице в 1966 году накануне Дня Победы.

Борис Лебедев:

Ни разу в прошлый раз не было отдельного фото Михаила Якушина, тренера. В бразильском журнале Manchete №295 от 14 декабря 1957 было вот такое фото с Михаилом Якушиным:

В подписи ирония: тренер наблюдает за своими игроками даже в игре на бильярде.

А с кием в руках Константин Крижевский. Чуть склеенное получше это фото уже есть ВКонтакте в группе Футбол СССР Ностальгия, поколдовал над склейкой Вячеслав Мишарин, известный как Михалыч.

Но есть и другое фото за бильярдом:

Тут пара на пару, наверное, играют: Александр Соколов, Константин Крижевский и готовится нанести удар Владимир Кесарев.

Между прочим, в некоторых бразильских газетах даже в отчётах о матче 4 декабря Динамо с Васко да Гама среди нападающих у русских мелькает фамилия Стрельцов. Имеется в виду Эдуард Стрельцов.

Но торпедовца в поездке в Южную Америку не было. С Владимиром Рыжкиным его и перепутать легко.

Сбивало с толку, наверное, и то, что Э.Стрельцов всё-таки играл за Динамо Москва летом, 11 июля в Лужниках, как раз в матче против Васко да Гама, когда динамовцы выиграли 3:1.

Иногда в составе делегации Динамо в бразильских газетах можно встретить и фамилию Владимира Ильина. Но он в 1957 совсем мало сыграл за основу Динамо, перешёл потом в кировское Динамо.

Меня удивил тот факт, что на сайте Динамо Москва (нынешнем сайте) в рубрике Герои минувших дней в статье об Анатолии Коршунове в конце дано вот это фото из бразильской газеты:

Удивило потому, что на этом фото нет Коршунова.

Дмитрий Шаповалов есть, Александр Соколов со своей нессиметричной причёской есть. Юрия Войнова в профиль вы уже видели чуть раньше, на фото из раздевалки с гвоздями в стене. Определённо это он вновь в кадре стоит третьим. Как предполагал я в первой статье, рядом с тренером сборной Гавриилом Качалиным на стадионе Маракана был тоже Юрий Войнов.

Анатолий Коршунов, самый молодой в команде, выглядел так:

После нескольких консультаций с коллегами придётся сделать некоторые поправки к первой статье.

Главным сапожником тогда был объявлен Борис Кузнецов. У него и в карточке записана эта профессия, и в подписи к фото с молотком он упомянут.

Только вот на поверку оказалось, что на том фото совсем не Борис Кузнецов.

Это вратарь Владимир Беляев, который оказался «многостаночником»: он и повар по словам тренера, он и спортсмен в одной из карточек, он и общественный деятель по версии другой карточки. Исправляем ситуацию. Владимир Беляев с молотком был и на первом фото, и на втором:

Молоток был другой, но на фото с большей долей вероятности вновь Владимир Беляев:

Отличительными особенностями для опознания стали форма носа и прямые виски у вратаря.

Но толк во вкусной и здоровой пище Владимир Беляев знал не понаслышке:

А Борис Кузнецов был человеком с музыкальными наклонностями. В упоминаемой статье в журнале Огонёк от К.Симонова и В.Синявского рассказано как Кузнецов отплясывал цыганочку под аккомпанемент Синявского (за роялем) после матча с Васко да Гама на вечеринке с бразильцами. А через 3 года во время турне Динамо Москва по центральной Африке Борис Кузнецов в экзотической шляпе и в чёрных очках отбивал ритм на местном барабане. Вот фото из 1960 года:

В правом верхнем углу фото Анатолий Коршунов. Справа внизу Владимир Беляев. Также на фото вместе с африканцами запечатлены Эдуард Мудрик и Валерий Фадеев.

Борис Кузнецов и его мощные ноги в матче против сборной Чили:

Дадим найденные миграционные карточки и тех игроков, чьих фото ещё не было в обеих статьях.

Итак, игроки Динамо Москва, «открывшие» Южную Америку для советского футбола в 1957 году. Несколько подобных документов были в первой статье.

Владимир Кесарев:

Виктор Царёв:

Андрей Юрченко:

Алексей Мамыкин:

Александр Соколов:

Валерий Урин (не играл):

Владимир Шабров сыграл несколько минут в матче против сборной Чили, но миграционной карточки для него не нашлось в архиве:

Перед матчем против сборной Чили на фото запечатлена группа наших футболистов:

С вымпелом капитан команды В.Рыжкин, справа на переднем плане Г.Федосов, в глубине узнаются Д.Шаповалов и А.Мамедов. А вот кто в цивильных костюмах — сказать затруднительно. Неужели при галстуке это Михаил Якушин? И кто-то в костюме за Генрихом Федосовым.

А на этом фото Михаил Якушин и Гавриил Качалин разглядывают какой-то арт-объект:

В журнале Manchete Esportiva (RJ) фамилию тренера нашей сборной писали, начиная с буквы F.

Судя по длине и узору на галстуке, на предыдущем фото действительно Михаил Якушин.

Есть фото всех 19 футболистов Динамо Москва и тренера Михаила Якушина на футбольном поле:

Качество, конечно, так себе. Но других фото, где были бы все 19 игроков, пока мне не встретилось.

В качестве обложки этой статьи взято фото перед матчем против сборной Чили. Тот редкий случай, когда вратарём был Владимир Беляев.

Стоит добавить, что в архиве не отыскалась миграционная карточка и на знаменитого радиокомментатора Вадима Синявского, хотя в Бразилии он точно был.

В бразильской газете A Noite (RJ) в состав делегации включён не только радиокомментатор Синявский, но и журналист Валентин Островский.

Вот фото в журнале Mundo Illustrado, наш журналист беседует с тренером Васко:

Валентин Островский слева в тёмном костюме. Тренер из Бразилии справа. А других тренеров на этом фото как бы нет?

Валентин Островский был журналистом-международником, писателем и переводчиком, знал все европейские языки и ещё азиатские. Удивительно разносторонний человек, автор многих детских переводных книг.

Есть очень известное фото, на котором Лев Яшин, Владимир Рыжкин и партнёры с цветами на поле Мараканы. Но вот полная версия этого фото, немного склеенная:

Кто стоит в тренировочном костюме слева пока не ясно. И кто-то из динамовцев склонился, и его фигура попала на склейку.

Пожалуй, на этом закончим.