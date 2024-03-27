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«Кадис» – «Гранада»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

сегодня, 02:11
«Кадис» – «Гранада»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 30-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Кадис» – «Гранада», который состоится 29 марта 2024 года

«Кадис»

«Жёлтая подлодка» на данный момент в турнирной таблице испанской Ла Лиги занимает восемнадцатое место. Вспомним недавние матчи с участием «жёлто-синих». В рамках матча 29-го тура чемпионата Испании «Кадис» в гостях уступил команде «Реал Сосьедад» (0:2).

22 марта в рамках товарищеской встречи «жёлтая подлодка» раскатала ничью с итальянской командой «Комо» (1:1).

«Гранада»

«Грана» в турнирной таблице Примеры находится на предпоследней строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей «красно-белых». В трёх матчах к ряду команда проигрывает своим оппонентам. В игре позапрошлого тура Ла Лиги «Гранада» уступила дома команде «Реал Сосьедад» (2:3).

16 марта с минимальным счётом «насриды» проиграли в гостях «Мальорке».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Кадис» – 2.16
  • Ничья – 3.25
  • Победит «Гранада» – 3.70
  • Победит «Кадис» с форой -1.5 гола – 4.00
  • Тотал голов больше 2.5 – 2.26
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.62

Статистика

  • Семь крайних очных встреч команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру в основное время
  • В одной встрече из пяти последних «Кадис» проиграл
  • За такой же период «Гранада» уступила своим соперникам в трёх матчах.

Прогноз

С коэффициентом 1.62 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Именно такой исход наиболее вероятный, если обратить внимание на статистику очных встреч команд.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк кадис
Все комментарии
2d6hd4a5e586
2d6hd4a5e586
сегодня в 09:16
Думаю, что «Кадис» имеет больше шансов на победу в этом матче, так как они находятся в лучшей форме и имеют более стабильные результаты.
Вещий
Вещий
сегодня в 08:13
Гранада домашняя команда и на выезде играет исключительно от обороны. Много голов не будет в этом матче.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:00
Команды играют между собой результативно - ТБ(2,5).
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