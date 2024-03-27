«Кадис» – «Гранада»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (29.03.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 30-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Кадис» – «Гранада», который состоится 29 марта 2024 года
«Кадис»
«Жёлтая подлодка» на данный момент в турнирной таблице испанской Ла Лиги занимает восемнадцатое место. Вспомним недавние матчи с участием «жёлто-синих». В рамках матча 29-го тура чемпионата Испании «Кадис» в гостях уступил команде «Реал Сосьедад» (0:2).
22 марта в рамках товарищеской встречи «жёлтая подлодка» раскатала ничью с итальянской командой «Комо» (1:1).
«Гранада»
«Грана» в турнирной таблице Примеры находится на предпоследней строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей «красно-белых». В трёх матчах к ряду команда проигрывает своим оппонентам. В игре позапрошлого тура Ла Лиги «Гранада» уступила дома команде «Реал Сосьедад» (2:3).
16 марта с минимальным счётом «насриды» проиграли в гостях «Мальорке».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кадис» – 2.16
- Ничья – 3.25
- Победит «Гранада» – 3.70
- Победит «Кадис» с форой -1.5 гола – 4.00
- Тотал голов больше 2.5 – 2.26
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.62
Статистика
- Семь крайних очных встреч команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру в основное время
- В одной встрече из пяти последних «Кадис» проиграл
- За такой же период «Гранада» уступила своим соперникам в трёх матчах.
Прогноз
С коэффициентом 1.62 компания Pinnacle ставку предлагает сделать в будущей встрече на тотал меньше 2.5 мячей за игру. Именно такой исход наиболее вероятный, если обратить внимание на статистику очных встреч команд.