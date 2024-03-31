Прервётся великая победная серия «Баварии». Тухель поздравил «Байер» с чемпионством

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сегодня, 10:00

Волевая команда Алонсо оторвалась на 13 пунктов.

Не будет двенадцатого титула подряд

«Бавария» выиграла Бундеслигу одиннадцать раз кряду, но двенадцатого титула не будет. Хотя впереди семь туров и на кону 21 пункт, «Байер» вряд ли отдаст первое в истории чемпионство. После поражения от «Боруссии» Д это признал даже Томас Тухель. Наставник покинет «Баварию», а Хаби Алонсо не будет менять летом клуб. Молодой испанец выбрал самых хитрый путь. После невероятного сезона в Леверкузене отказал «Ливерпулю» и «Баварии», чтобы поработать год в команде, которую создал на базе клуба, опустившегося в район зоны вылета.

Рекордмайстер из Мюнхена так низко не бывает, но второе место после впечатляющей серии успехов это провал. Для понимания ситуации достаточно одного факта. Когда «Бавария» в последний раз не стала чемпионом Германии, то Кейн играл за «Миллуолл» в аренде. Не был ещё основным нападающим «Тоттенхэма». Англичанина в этой истории жаль сильнее всех, поскольку в заявке «Баварии» полно переевших чемпионских десертов. Кейн попытается вернуть «Баварии» корону через год, а пока фиксируем, что Тухель уничтожил команду.

Они по-прежнему номинально сильные, но моральное превосходство осталось в прошлом. Причем «Бавария» сломалась ещё в первом матче сезона против «Лейпцига» в Суперкубке Германии, когда умница Ольмо сделал победный хет-трик. Уже тогда можно было догадаться, что Тухель не исправит давние проблемы в защите. Атаковать немецкий гегемон умеет, но все Наполеоны заканчивают одинаково. Ульрайх не сыграл в Мюнхене против «Боруссии» Д круто, «шмели» одержали первую гостевую победу над «Баварией» за десять лет.

Символом матча можно назвать промах Кейна в первом тайме. Из идеальной позиции Харри не попал мячом в ворота после удара головой. «Бавария» статично оборонялась, а команда в желтом технично разыгрывала комбинации короткими передачами, медленно дожидаясь второго мяча на поле соперника. Тухель проиграл Терзичу и бывшему клубу. Интересно, кто возглавит «Баварию»? Коллективу нужен грамотный спокойный вожак, а лучший кандидат останется в Леверкузене.

«Байер» заслужил первую «салатницу»

Клуб из Леверкузена вырвал, выгрыз, вывез и вдохнул жизнь в первое историческое чемпионство. Интересно, с чемпионской салатницы когда-нибудь ели? Хаби Алонсо может знать ответ, ведь испанец — это трехкратный чемпион Германии. И должен выиграть первый титул как тренер, ведь подготовил удивительную команду. Опытный вратарь Градецки делает свое дело, хотя его много раз грубо подставляли защитники.

«Байер» не трусливая команда, они допускают меньше всех ударов в Бундеслиге, но размен голами в их стиле. Морально готовы едва ли не лучше всех в мире. Шесть раз в Лиге Европы и чемпионате Германии забивали решающие мячи после девяностой минуты. Можно кивнуть на уровень «Карабаха», два матча с диким сюжетом именно против этого клуба. Но команда Лунёва опаснее, чем думают, помучили фаворита.

В Германии клубы сильнее, чем считают фанаты Ла Лиги или АПЛ . Но «Байер» шикарен, беспроигрышная серия достигла 39 матчей, ведь против «Хоффенхайма» забили на 88-й и 91-й минуте. Отпраздновали решение Хаби Алонсо остаться в Леверкузене на сезон. Молодой испанец ждёт сообщения Анчелотти об уходе из «Реала» в 2025-м. Возможно, Карло уйдет на пенсию, и тогда Алонсо возглавит «сливочных».

А пока молодой тренер переживал, что давние внутренние неурядицы в «Баварии» и ожидаемые игровые проблемы «Ливерпуля» после Клоппа в сложной АПЛ испортят его чудесный тренерский старт. Впрочем, ещё надо официально выиграть Бундеслигу и постараться добраться до финала Лиги Европы, где может ждать «Ливерпуль». У «Байера» есть знания и умения, но нет «диплома» о чемпионском статусе.

Сильнее конкуренты – лучше «Бавария»

Долгое время клуб из Мюнхена прогрессировал вопреки перевесу в Бундеслиге. Но если подумать, то настолько мощная команда редко бывала в финалах Лиги чемпионов за последние двенадцать лет, хотя часто оказывалась в четверке лучших. Возможно, именно отсутствие готовых к прорыву конкурентов в Бундеслиге не позволяло настроиться на «Вильярреал» и компанию? «Бавария» часто горела на высокомерии, конфликтов внутри клуба привычно много, но её постоянно прощали.

Теперь бывший игрок клуба Хаби Алонсо учёл все мелочи. При этом понимаем, что следующий сезон может принести «Баварии» уверенный титул. Найдут правильного тренера, проведут трансферы. Конкуренты потеряют парочку лидеров, никто не сможет собрать команду, которая мощнее, чем «Бавария». Хаби Алонсо будет сложно, ведь окажется в роли Спаллетти, если бы Лучано остался в «Наполи». Испанец в любом случае рискует, даже отказавшись от омута с головой в Мюнхене или Ливерпуле.

Но надо благодарить «Байер», что сделал Бундеслигу осмысленнее. Серия из одиннадцати титулов это скучно. И хотя большинство «салатниц» заслуженные, как минимум последняя – подарок «Боруссии» Д, «шмелям» не хватило сил на последний шаг. А сейчас помогли «Байеру», как все, кто отобрал очки у «Баварии». Мюнхену придется возвращать в новом сезоне уважение и страх соперников. Для этого следует навести порядок на поле и попрощаться с Киммихом, Дэвисом и всеми, кто хочет уйти.

Будет новая «Бавария», останутся симпатичные «Боруссия» Д и «Байер». Вряд ли не откатится «Штутгарт», но всегда может выстрелить «Лейпциг». Бундеслига яркая и результативная, её искренне любят местные фанаты. Отсюда и протесты против завуалированного захода «инвесторов», которые на самом деле покупают с потрохами, прикрываясь страстью к футболу. В Леверкузене давно обожают футбол, осталось не ошибаться в апреле и мае. А «Баварии» важно грамотно выбрать тренера.