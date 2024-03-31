Три очка на троих. Как «Зенит», ЦСКА и «Спартак» победы не добыли

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сегодня, 00:09

У всех трех фаворитов были разные приключения.

Быстрая разборка

Начинал игровой день «Зенит» в Самаре, где «Крылья Советов» не выглядели фаворитами, хотя занимают довольно высокое седьмое место. Тем не менее самый дебют матча выдал рекордные показатели. Уже на 28-й секунде встречи самарцы открыли счет. Не успел войти в игру вратарь петербуржцев Денис Адамов, который в своей штрафной отдал мяч Амару Рахмановичу. И вроде бы ошибку исправил, отразив его удар, но добивание Владислава Шитова в пустые ворота парировать было некому.

Так «Зенит» с первой же минуты оказался в положении отыгрывающегося. Надо заметить, это был самый быстрый гол, забитый «Крыльями» в Премьер-Лиге, а также самый быстрый гол, пропущенный «Зенитом», как минимум с 2009 года.

Разумеется, сразу петербуржцы предприняли все меры, чтобы исправить положение. Сделать это удалось в середине первого тайма. Навес с левого фланга замкнул на дальней штанге Артур, забивший свой первый мяч за «Зенит». Гол проверил ВАР и посчитал его чистым. Но тут у особенно скептически настроенных любителей футбола закрались сомнения. Дело в том, что за подачу боролись Александр Солдатенков и Матео Кассьерра, от них мяч отскочил к Артуру. Но если последним его коснулся игрок «Зенита», то это офсайд. Впрочем, ВАР посчитал, что этого касания не было, поэтому гол засчитали.

Во втором тайме доминирование «Зенита» уже выражалось очень явно. Команда Сергея Семака создала массу опасных моментов, однако Иван Ломаев в воротах «Крыльев» поймал кураж и никак не хотел больше пропускать. Поэтому несмотря на все потуги лидера РПЛ , счет так и остался равным.

К концу игры «Зенит» владел мячом уже больше 70 процентов времени, добился 89-процентной точности передач против всего лишь 69 у самарцев. Также «Зенит» нанес 15 ударов по воротам, семь из которых были точными. Тогда как у «Крыльев Советов» оказалось всего семь попыток. И лишь одна вышла точной – на первой минуте.

Так «Зенит» дал шанс «Краснодару» снова выйти в лидеры чемпионата. Но для этого «быкам» нужно на выезде обыгрывать «Локомотив». Их отставание от петербуржцев составляет два очка. «Краснодар» все еще в чемпионской гонке, и тем страннее выглядит увольнение Владимира Ивича. А на его сменщика Мурада Мусаева оказывается еще большее давление. Ведь нужно не опустить заданную планку. В общем, если «быки» выпадут из гонки, то виновато в этом будет только руководство клуба. Хотя это совсем другая история.

Упущенная выгода

Вслед за «Зенитом» статус фаворита пытался реализовать ЦСКА . Он встречался с «Сочи», который обитает на дне турнирной таблицы. И вроде бы все расклады говорили в пользу армейцев. Но подопечные Владимира Федотова почему-то решили действовать вторым номером, отдавая бесстыдно контроль мяча южанам.

Возможно, в этом был смысл и резон, потому что ЦСКА существенных трудностей не испытывал, а на 15-й минуте вовсе открыл счет, когда Виктор Давила прострелил в ногу Дмитрию Чистякову, и тот оформил автогол. Примечательно, что для сочинцев это был уже десятый автогол после выхода в РПЛ в 2019 году. Это рекордсмен лиги. Такой пропущенный мяч выбил «Сочи» из колеи, и до перерыва игра напоминала сумбурную толкотню.

Зато сразу с начала второго тайма футбол заискрился. На 46-й минуте Антон Заболотный увеличил преимущество ЦСКА , замкнув отличный прострел Келлвена. Казалось, что армейцы спокойно дожмут скромного соперника, который ничего не мог предложить, кроме перекатывания мяча и отсутствия креатива в атаке.

Однако то ли ЦСКА расслабился, то ли «Сочи» осознал, что терять нечего, но игра стала обретать открытый характер, что не шло на пользу москвичам. Моменты посыпались сначала у обоих ворот, а потом – только у ворот Игоря Акинфеева. Ему пришлось капитулировать на 50-й минуте, когда Сауль Гуарирапа показал Виллиану Роше свою технику и издевательски прокинул мяч между ногами защитника, а потом пробил вратаря.

Этот эпизод открыл отрезок, на протяжении которого Акинфеев доказывал, насколько он сохранил форму, а оборона ЦСКА демонстрировала все свои способности образовывать в своих рядах бреши. Чудом армейцы не пропускали второй мяч достаточно долго. Пока все же Мартин Крамарич не замкнул в сетку скидку Кирилла Заики.

Когда счет стал равным, можно было ожидать, что армейцы встрепенутся, как-то попытаются вернуть себе преимущество. Но сложилось ощущение, что у них силы закончились быстрее, чем у сочинцев. Выход Тамерлана Мусаева и Федора Чалова никак не помог. «Сочи» все равно смотрелся бодрее до самого финального свистка. И еще вопрос, кто может быть недоволен больше итоговой ничьей.

В результате у «Сочи» насчитали 15 ударов по воротам, а у ЦСКА – 13. При этом в створ южане пробили восемь раз, а армейцы – всего три. Конечно, наиболее яркое впечатление оставили Гуарирапа и Акинфеев. С другой стороны, ЦСКА вел с разницей в два гола и все упустил. Это симптоматично для команды Федотова в нынешнем сезоне. В восьми из 16 матчей армейцы упускали победы, не добрали в итоге 18 баллов. Хуже никого нет.

Снова ноль

А «Спартак», вокруг которого всегда много шума и обсуждений, принимал «Урал», который ковыляет в зоне стыковых матчей и испытывает огромные проблемы в последние месяцы. Проблем у команды из Екатеринбурга было много и на этот раз. Однако «Спартак» ни одной из них не воспользовался, завершив встречу нулевой ничьей. Тем самым команда Гильермо Абаскаля еще больше поставила под вопрос будущее главного тренера, над которым сгущаются тучи. Хотя еще не было такого наставника «Спартака», который обошелся бы без этих пресловутых туч.

После матча больше всего обсуждали эпизод с фолом Дениса Кулакова на Антоне Зиньковском. Защитник «Урала» наступил на ногу хавбека москвичей, и даже ВАР включился, однако и арбитр в поле, и судьи за мониторами решили, что нарушение было за пределами штрафной площади. Все повторы и стоп-кадры не дают однозначного ответа на этот вопрос.

И тут как бы можно вспомнить слова судей о том, что если есть сомнения, то пенальти ставить не стоит. С другой стороны, у арбитров есть все инструменты, любые повторы. Но они все еще сомневаются. Этот эпизод подчеркивает в очередной раз, что ВАР не является панацеей от обсуждения решений судей и их ошибок. Только теперь контекст обсуждения будет другим.

Пенальти в итоге не был назначен, а опасный штрафной «Спартак» исполнил плохо. И будет кивать на арбитров, возможно. А нужно кивать на себя. Против «Спартака» вышла кризисная команда, один из аутсайдеров. Эта команда вышла просто отбиваться. Москвичи же создали массу опасных моментов. При такой разнице в классе и эпизодах не должен стоят вопрос о каком-то пограничном пенальти – надо забивать три-четыре и забирать победу. Но это не про «Спартак». И в этом его проблема.

Москвичи имели много голевых моментов разной степени «стопроцентности». Они нанесли 21 удар по воротам Ильи Помазуна, в створ пришлось десять из них. «Урал» ответил семью ударами, два из которых были точными. Гости точно не создали больших проблем защите «Спартака», но красно-белые сами их организовали у себя впереди. У них не нашлось футболиста, который просто в стопроцентно голевой ситуации хладнокровно пробьет по воротам. И при чем тут судья?