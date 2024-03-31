Соболев, Медина и Бонгонда – трансферные неудачи «Спартака». У команды 50 промахов в трёх матчах

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сегодня, 12:46

Тренер Абаскаль тоже виноват.

Новички не делают голевую разницу

За пять сезонов «Спартак» потратил на новичков 132 млн евро, не считая «подъемных» свободным агентам. Такие выплаты в РПЛ бывают высокими, ведь посредники наглеют, требуя большой куш. Зарплаты в московском клубе не детские. Общие расходы, и знаем это от официального источника, отчета РФС – от 7 миллиардов рублей в год. Больше, чем суммарно тратят «Крылья Советов», «Ростов» и «Урал».

И последний клуб не проиграл в Москве. Учтём, что главный судья Владимир Москалёв и Вера Опейкина – арбитр ВАР, допустили ошибку. Назначили штрафной удар вместо пенальти, хотя Кулаков наступил на ногу Зиньковскому на линии, а это одиннадцатиметровый удар. Но разве нулевая ничья против «Урала» это единственный неоднозначный поединок «Спартака» за последние годы и этот сезон?

Итак, 132 млн евро – расходы на новичков, не считая зарплат. Для сравнения, за пять лет «Крылья Советов», «Ростов» и ЦСКА вместе потратили меньше, 124 млн евро. У этих команд есть удачные отрезки за последние годы, была симпатичная игра. Многие футболисты из Самары сейчас играют за «Спартак». Но пора перейти к одной из центральных тем, объясняющих почти все глобальные проблемы московского клуба.

63 миллиона евро неудачно потратили на нападающих. Для сравнения, «Динамо» и ЦСКА в сумме отдали на новых форвардов тоже шестьдесят три миллиона евро за пять лет. Но разве «Спартак» получил решающие голы? Лишь одну покупку можно назвать крутой – Промес вернулся за 8.5 млн евро. Но голландец вне зоны доступа. Осужден за участие в контрабанде наркотиков в особо крупных размерах.

Затем убежал с места ДТП в далекой стране на сборах. Шейхи содержат тюрьмы не в таком хорошем состоянии, как голландцы, там не курорт. Промеса побрили налысо, камера на шесть спальных мест – две трёхъярусные кровати, но в комнате около 20 заключенных, есть люди с зависимостями. И пока Квинси за решеткой, «Спартак» мажет, создавая моменты.

50 ударов весной и ноль забитых голов

«Спартак» лидирует в РПЛ по ударам весной. Пятьдесят выстрелов это по 16.7 в среднем за игру. Начали с матча в Санкт-Петербурге, добирали попытки против «Факела» и «Урала». Но команда Абаскаля единственная в РПЛ , которая ещё не забивала в 2024 году в чемпионате. Сомнительное достижение, а главный тренер не умеет изменить настройки для перехода количества в качество.

Также вопрос к руководству клуба – двух созывов, с Федуном и Салиховой и после них. Кого набрали? Плеймейкера «Спартак» не подписал. Игнатов не справляется с задачей создавать много крутых моментов. Угальде приехал зимой, его теперь надо интегрировать в схемы. Лучший ассистент «Спартака» в РПЛ – столб Соболев, у которого несчастных три гола за чемпионат после 21 сыгранного тура, крохи.

Нельзя назвать игроков атаки дорогими, но Зиньковского взяли за 3.2 млн евро, для российского футболиста это приличные деньги. Бонгонда подписан за 7 млн евро, но вингер «Кадиса» не отработал деньги. Медина, которого забрали у ЦСКА за 6 млн, тоже не стал лидером команды. Атака — это не только нападающий, но Рябчук – левый латераль за 6 млн евро, явно не аналог Гримальдо из «Байера».

Алехандро приехал свободным агентом и создает голы. Любой чемпионской команде нужны удачные трансферы, а у «Спартака» их нет. Даже полузащитники, Мартинс за 7 млн евро, никакие в атаке. Форвард Николсон, за которого отсыпали «Шарлеруа» 8 млн евро, ничего не изменил. Мозеса за 5 млн евро надолго не хватило. Если оценивать строго, то одни неудачные трансферы разной степени паршивости.

Мучения и метания против аутсайдеров

«Урал» не пропустил впервые с середины сентября. Не проиграл впервые за пять туров. Какого ещё соперника выдать «Спартаку», чтобы дома уверенно победить с разницей в несколько мячей? Помазун вчера сыграл надежно, вытащил девять ударов. Но статистика отражает состояние обороны команды Ганчаренко, где проходной двор, а не эффективность «Спартака». Никто не спорит, что в нынешней РПЛ средний по классу Зиньковский станет ярким, у Антона семь созданных моментов против «Урала».

Но если говорим о чемпионстве, то у конкурентов футболисты иного уровня, даже если не вся линия атаки однородная. У «Краснодара» есть слабые звенья, которые не такие крутые в созидании, как Сперцян и Кордоба. Но там опорная зона и центр обороны играют иначе. Сафонов не слабее, чем Максименко. «Спартак» нельзя сравнить с «Динамо», где прибавляет Тюкавин и есть интересные легионеры на флангах, а Смолов на лавке. У «Зенита» тоже линия атаки точно не слабее, чем у «красно-белых».

«Спартак» сегодня может получить минус десять до лидера, если «Краснодар» обыграет «Локомотив» на выезде. Но даже если Мусаев стартует неудачно, Абаскаль и близко не кандидат на чемпионство. И вряд ли таковым станет без серии дорогих покупок. Но даже молодого Угальде тяжело назвать человеком, который существенно повысит статус «Спартака». У более искусного тренера состав «красно-белых» может играть умнее. Пора признать нашу ошибку в оценках. Казалось, что новички выше классом.

Но нет, Соболев не второй Дзюба, чтобы и пасы, и голы. Зиньковский не Промес. У Карреры были Зе Луиш, Луис Адриано, Самедов и результативный тогда Глушаков. Ананидзе в «золотом» году забил столько мячей, как теперь у лучшего из доступных снайперов «Спартака», у Бонгонды 4 гола. В РПЛ , которая стала слабее, чем была во времена чемпионства «Спартака», четыре мяча может забить стоячий Артём Дзюба, будучи в худшей форме за пятнадцать лет. У хавбека Якимова из «Факела» четыре мяча.

Новый уровень атаки «Спартака»? У Абаскаля непрофессиональная по подходу команда. Ближе к любительскому стилю – красиво атакуют, хвастаются техникой, но нет результата, последнего паса и голевого удара. На поле выходит состав пыхтящих миллионеров. Много ремесла, отсюда частые удары, но они редко высокого качества. По xG «Спартак» на седьмом месте. Мало взрослого творчества, отсюда промахи и 0 голов в трех поединках подряд. Вечно в атаке, но в каждом третьем туре «сухари».