«Челси» – главный неудачник сезона в АПЛ. Но Палмер хочет вытащить клуб в еврокубки

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сегодня, 15:32

Новичок стал сенсацией сезона.

«Челси» на двенадцатом месте в АПЛ

Временная и показательная позиция. «Челси» имеет матчи в запасе, ведь выступал в кубковых турнирах. Если выиграют два поединка, то смогут набрать 46 пунктов. У «Ньюкасла» сейчас 44, а сыграли на два матча больше. У «Вест Хэма» 45 очков, но провели уже 31 поединок в новом сезоне АПЛ . У «Челси» 28 матчей, из которых лишь 11 команда выиграла. Десять раз уступали, семь раз у Почеттино были ничьи.

Ужасные результаты, но есть человек, который выделяется, старается удержать команду над обрывом и заслуживает приглашения в состав мощной сборной Англии. Коул Палмер, 21-летний атакующий хавбек «Челси», забил 13 голов и сделал 8 ассистов в 24 турах АПЛ . Прекрасная средняя результативность, отличные открывания в атаке. Даже у центрального нападающего Джексона всего 13.35 xG, а у Палмера 11.02.

Если бы Стерлинг и Мудрик поддержали Коула, а Джексон часто не промахивался, то «Челси» мог соперничать с Постекоглу и Эмери за путевку в Лигу чемпионов. Скорее всего, пятая строчка в АПЛ отправит в престижный турнир из-за нового формата еврокубков от УЕФА . «Челси» упускает крутой шанс, как и «Манчестер Юнайтед». Два клуба из числа не просто самых богатых, но самых расточительных в истории футбола проводят слабый сезон. Но тен Хаг на шестой позиции, а Почеттино пока главный неудачник.

Тренер и напарники мешают Палмеру

Футболисты «Бернли» гостили у «Челси», остались в меньшинстве на 40-й минуте. Палмер реализовал пенальти, но затем оборона фаворита ошиблась дважды. Плеймейкеру пришлось спасать команду, забил ещё один мяч. Дубль мог стать победным, если бы почти сразу не пропустили в ответ против десятерых соперников. Почеттино выбирает ужасную тактику, а успехи Палмера вопреки действиям напарников и команды. Конечно, если Осимхена не перехватит другой богач, а Мудрик наберет форму, то «Челси» сможет поставить не только на Палмера.

Но пока у Фернандеса и Кайседо проблемы в опорной зоне. Стерлинг нестабильный, хотя опытный, а Галлахеру не хватает класса. Пока есть сомнения в уровне самого Палмера, потому что удачный отрезок в АПЛ могут выдать разные по мастерству футболисты. Парню всего 21 год, и пока у него за плечами один сказочный сезон. Начал его Коул в финале Суперкубка УЕФА против «Севильи». Гол Палмера во втором тайме позволил «Манчестер Сити» добраться до серии пенальти, где пять игроков Гвардиолы пробили идеально, а вот Гудель в итоге промахнулся.

В отличие от коллег, у Палмера есть трофей в этом сезоне, но в составе родного клуба. Вот только сидеть и ждать своего шанса в «Сити» Коул не захотел. Так раньше поступал Санчо, ещё один человек из академии «горожан». Но вингеру Джейдону не повезло с выбором клуба после «Боруссии» Д, неудачно перешел в МЮ . Палмер оказался в бедовом «Челси», но сразу стал главным футболистом и лидером. У совладельца клуба Боэли три десятка слабых и ужасных трансферов на 1 миллиард евро. А вот переход Палмера – большая удача аналитиков.

Коулу важно не зазнаваться после голов

Палмер будет забивать меньше, когда «Челси» станет сильнее. Парадокс связан с эффективностью напарников. Сейчас у «Челси» десятое место по ударам в створ и тринадцатое по эффективности таких выстрелов в АПЛ . «Вест Хэм» и «Арсенал» самые меткие, а «Челси» наравне с «Борнмутом» и «Брентфордом». В сильном сезоне Коул вряд ли будет таким ярко выраженным лидером по голам. И в сборной сильные конкуренты слева и справа – Сака, Рэшфорд, Фоден и Грилиш.

Но отдаем должное «Челси», разглядели потенциал. Рыночная стоимость Палмера прошлым летом оценивалась в 18 млн евро, то есть значительно переплатили, отдав 47 миллионов. Но если плеймейкер окажется стабильным, то будет одним из самых ценных английских футболистов поколения. Впрочем, пока Палмер не достиг пика в карьере, а просто ограждает «Челси» от унизительного места внизу таблицы. Даже борьба за выживание в будущем не исключена, учитывая свежие новости.

Более двух лет прокуроры собирают информацию о трансферах бывшей управляющей «Челси» Грановской. Говорят, нашли тайные выплаты лондонского клуба, связанные с переходами Это’О, Виллиана и Азара. Сообщается, что документы расследователям отправили сами люди Боэли, когда нашли следы непонятных выплат через офшорные компании. Грановская – россиянка с паспортом Канады, отказалась от комментариев, хотя дела невероятно серьезные. Теперь понятно, почему не осталась?

«Челси» может ждать снятие очков. В АПЛ готовы пойти навстречу новым владельцам, если те продолжат сотрудничать со следствием. Но напомним, что с «Эвертона» в итоге сняли шесть пунктов за одно нарушение после признания вины. У «Челси» странных сделок куда больше. Если найдут следы тайных платежей по трансферам сторонним структурам, не связанным с футбольными клубами, то Палмер останется во второй части таблицы в новом сезоне. Коул пострадает из-за Боэли.