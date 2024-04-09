Нагельсманн оценил слухи о возможном возвращении в «Баварию»

Главный тренер сборной Германии ответил на вопрос о возможном возвращении в «Баварию».

У меня на руках нет письменного предложения, никаких переговоров не было. Я по-прежнему нахожусь на той стадии, когда размышляю о своём профессиональном будущем. Нужно обо всём подумать, всё обсудить — это вполне нормально.

Я приму решение, сейчас же назвать точную дату мне сложно. В будущем могут появиться какие-то варианты, но сейчас у меня нет предложений, которые я мог бы рассмотреть. Размышляю о будущем.