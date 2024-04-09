Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиГермания. Бундеслига 2023/2024

Нагельсманн оценил слухи о возможном возвращении в «Баварию»

вчера, 13:58

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн ответил на вопрос о возможном возвращении в «Баварию».

У меня на руках нет письменного предложения, никаких переговоров не было. Я по-прежнему нахожусь на той стадии, когда размышляю о своём профессиональном будущем. Нужно обо всём подумать, всё обсудить — это вполне нормально.

Я приму решение, сейчас же назвать точную дату мне сложно. В будущем могут появиться какие-то варианты, но сейчас у меня нет предложений, которые я мог бы рассмотреть. Размышляю о будущем.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пеп устал от побед с «Сити», возможный преемник Клоппа – Аморим. В топ-клубах АПЛ назрел тренерский вопрос
Вчера, 22:20Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии4
СлухиУ «Ливерпуля» нет соглашения с главным тренером «Спортинга»
Вчера, 19:34
СлухиВан Перси может стать тренером «Херенвена»
Вчера, 16:31
Рангник отреагировал на слухи о возможном переходе в «Баварию»
08 апреля
Слухи«Челси» не планирует менять главного тренера
08 апреля
СлухиКлозе может возглавить «Баварию» до конца нынешнего сезона
08 апреля
Сортировать
Все комментарии
Palex
Palex ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:41
Поинтереснее? Например?
phq78apq68qe
phq78apq68qe
вчера в 18:06
Наверно это будет лучше выглядеть
k3p2tvfjj5wu
k3p2tvfjj5wu
вчера в 17:23
Сейчас Бавария сольет Арсеналу и слухи станут реальностью.
112910415
112910415
вчера в 16:21
если триумфа со сборной не будет, тогда можно
Capral
Capral
вчера в 15:17, ред.
О каком будущем можно говорить сейчас, если на носу ЧЕ, а Нaгель- ГТ сборной? И он еще думает о будущем? Если он станет чемпионом Европы- будущее, само постучит в дверь!!!
shlomo
shlomo
вчера в 14:49
Не думаю что он вернется в Баварию... а если при его руководстве сборная что то покажет на Евро, то предложения могут быть и поинтереснее для него.
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:40
Неужели он вернеться в клуб где его поганной метлой выгнали?
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:34
"Размышляю о будущем" - довольно философский ответ...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 