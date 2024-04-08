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Клозе может возглавить «Баварию» до конца нынешнего сезона

вчера, 15:28
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч идет

Томас Тухель может покинуть должность главного тренера «Баварии» ещё до окончания нынешнего сезона.

Если мюнхенский клуб проиграет «Арсеналу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится завтра, 9 апреля, Тухель будет отправлен в отставку.

В качестве замены Тухеля «Бавария» рассматривает вариант с назначением Мирослава Клозе, который будет руководить командой до конца нынешнего сезона. Вместе с Клозе в мюнхенский клуб может прийти 69-летний Герман Герланд, который в настоящее время работает ассистентом в сборной Германии до 21 года.

Напомним, что Клозе выступал за «Баварию» с 2007 по 2011 год. Также Мирослав работал тренером «Баварии» до 17 лет (2018-2020) и входил в тренерский штаб Ханса-Дитера Флика в мюнхенском клубе (2020-2021).

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 01:13
Если брать тренера из бывших футболистов, по примеру Хаби Алонсо, то нужен бывший нападающий и Клозе для этой цели лучшая кандидатура. Глядишь и останется на долго, Мирослав заслуживает уважения, ведь у него за плечами огромный международный опыт…
112910415
112910415
вчера в 18:13
временно, временно !
Grizly88
Grizly88
вчера в 17:16
Может у него что-то получится?
vlad_viet_nam
vlad_viet_nam
вчера в 17:08
Клозе легенда
Топ нападающий в прошлом
Искренне желаю ему успехов на тренерском поприще
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:31
Хороший полузащитник ,посмотрим как дальше пойдет.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:09
Похоже все же Клозе возглавит Баварию .... канониры реально хороши на Эмирейтс, а вот Бавария в этом сезоне плоха в выездных матчах (недавно проиграли скромному Хайденхайму).
pq8nyqxeg7z7
pq8nyqxeg7z7
вчера в 15:55
Это конечно временный вариант. Пожелаем удачи...
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:41
Хороший нападающий был, посмотрим как тренер...
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