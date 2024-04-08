Клозе может возглавить «Баварию» до конца нынешнего сезона

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вчера, 15:28

может покинуть должность главного тренера «Баварии» ещё до окончания нынешнего сезона.

Если мюнхенский клуб проиграет «Арсеналу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится завтра, 9 апреля, Тухель будет отправлен в отставку.

В качестве замены Тухеля «Бавария» рассматривает вариант с назначением , который будет руководить командой до конца нынешнего сезона. Вместе с Клозе в мюнхенский клуб может прийти 69-летний Герман Герланд, который в настоящее время работает ассистентом в сборной Германии до 21 года.

Напомним, что Клозе выступал за «Баварию» с 2007 по 2011 год. Также Мирослав работал тренером «Баварии» до 17 лет (2018-2020) и входил в тренерский штаб Ханса-Дитера Флика в мюнхенском клубе (2020-2021).