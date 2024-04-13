Разобранный «Краснодар» принимает «Зенит». Перед Мусаевым выбор между результатом и содержанием

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сегодня, 13:32

Надо успеть везде.

«Зенит» едет в Краснодар разрушать уже де-юре последний редут на пути к чемпионству («Динамо» самоустранилось из гонки, провалив дерби). «Краснодар» Ивича сражался достойно и долго – дольше, чем кто-либо в последние годы. Сейчас облик команды поменялся радикально, старый новый тренер – Мурад Мусаев. И специалист сталкивается с тем, что воспринимают «быков» в уже привычной парадигме чемпионской гонки. Осмысляем предстоящий матч, который должен был стать главным в истории южан, в разрезе тренерского вопроса.

Дилемма – работать на перспективу или результат здесь и сейчас

Мусаев и Галицкий наверняка обговаривали этот вопрос – но со стороны решение так и не стало яснее. Отставка Ивича подавалась как желание вернуться к более приятной глазу владельца системе футбола. Серб давал результат, но смотреть на прагматичный подход Галицкий не мог – и попрощался с менеджером, как только появился повод.

Значит, содержание стоит во главе угла – ради него можно пожертвовать даже титулом. И значит, перед Мусаевым стоит задача поработать именно над наполнением, возвращением привычной философии. Но контракт с тренером – до окончания текущего сезона. И за этот срок коуч должен показать что-то такое, из-за чего его бы согласились оставить.

Вот к мерам измерения и вопрос. Мерить эффективность возвращения Мусаева результатом чемпионской борьбы изначально глупо. Чтобы откатиться к базовым настройкам и перестроиться, требуется время и пара трансферных окон. Иначе в погоне за результатом Мураду пришлось бы жертвовать содержанием – и зачем тогда было отказываться от Ивича? Золота уже точно не будет, а содержание станет только хуже.

Если следовать посылу рокировки, нужно доигрывать сезон и начинать перестройку. Но рассматривается ли такой сценарий? Вряд ли. Больше похоже, что Галицкому нужно всё и сразу.

Качества команды Ивича исчезли, качества команды Мусаева не появились

Сербский наставник научил команду дисциплине и характеру – раньше «быки» просто не умели дожимать соперника, когда тот вдруг вырывался из захвата. В таких случаях нити игры просто утекали из рук южан.

«Быки» Ивича были прагматичными и взрослыми – такими, которым в пору играть по результату и выжимать очки даже в моменты средней игры.

«Краснодар» Мусаева сразу утратил эти черты – ещё и новых достоинств пока не приобрёл. Сейчас недавнего претендента на титул лихорадит от нестабильности и недисциплинированности. У команды есть мастерство забивать пачками – но нет узды, чтобы держать в нужном направлении. И это оборачивается дворовым футболом. При котором «Пари НН» (одна из наименее забивных команд лиги) возвращается с 0:2, отгружает трёшку и даже может рассчитывать на победу.

Мусаев тоже недоволен положением дел в преддверии встречи с «сине-бело-голубыми»:

Я бы не сказал, что сегодня был «краснодарский футбол». Сегодня до «краснодарского футбола» в идеальном его понимании нам надо еще много работать и сделать много шагов. С таким количеством ошибок тяжело играть с «Зенитом».

И вот перед таким «Краснодаром» стоит задача, которую была способна решить команда Ивича. К такому «Краснодару» едет «Зенит». Тоже не без греха – но с достаточно крепким костяком, чтобы взять 3 очка у «быков».

Искромётная победа над «Зенитом» — шанс вернуть любовь болельщиков

Мусаев – тренер-воспитанник, который мирил результат с утопичным взглядом Галицкого на футбол. К нему фанаты относились отлично. Только реалии возвращения отдают прохладой. Большинство не оценило отставку Ивича – его футбол приняли и были рады драйву чемпионской гонки, готовы были на это смотреть. Это владелец отказался от серба и притязаний на титул в пользу возрождения краснодарского стиля. Болельщики это не выбирали.

И негатив, само собой переносится на нового наставника. Вспомнить хотя бы историю с «Локомотивом» и Сёминым. Когда «железнодорожники» некрасиво расстались с легендой тренерского цеха, негатив полился, в том числе на Николича – хотя сам он Сёмина не увольнял.

Как и Николичу в том случае, Мусаеву сейчас нужно растопить лёд между ним и фанатами. Ничья с «Локомотивом» и результативная победа над «Пари НН», 1 балл отставания от «Зенита» — неплохо на бумаге, но как раз содержание не радует. И в этом случае нужно давать эффектный бой «Зениту».

Если в игре на встречных курсах с прямым конкурентом удастся выйти победителем, тренера быстро примут.

Лучше забыть о титуле и собирать новую команду

Потому что нужно подготовиться к тому разбросу задач, который ожидает летом – иначе времени осилить этот объём просто не будет. Наверняка придут за Сперцяном – и сам Эдуард будет смотреть в эту сторону. Хавбек обещал выиграть трофей с «быками», но Галицкий от титулов отказался сам – полузащитник не должен из-за этого страдать.

Вопросы будут и по Кордобе, Кастаньо. С Ивичем Джон нашёл общий язык – но, опять же, без борьбы за титулы ему здесь делать нечего (уже сейчас есть тревожный звоночек). Кастаньо пока получает минимум игровой практики – и его это устроить не может.

Параллельно потребуется решать судьбу легионеров Мозеса Кобнана Дэвида и Виктора Са. И в то же время искать усиление – а с этим и раньше были серьёзные проблемы. За перспективы южан очень тревожно – уже были подобные случаи скорейшей деградации.