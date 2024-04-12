«Сочи» – палач тренеров «Спартака», в дерби будет бой за медали. 24-й тур РПЛ подкинет тем для разговора

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вчера, 22:25

Потенциальные отставки и золотой матч.

«Сочи» – «Спартак»

- На удивление исторически важный матч для «Спартака». У «красно-белых» складываются насыщенные отношения с сочинцами – тут и история со снятием с чемпионата, и драки в подтрибунном помещении, и увольнение Витории. Теперь – потенциальная отставка Абаскаля. Говорили, что с ним попрощаются уже после дерби. Но позже опровергли.

- Есть несколько причин думать, что этот выезд будет для Гильермо последним у руля москвичей. Во-первых, южане на ходу – Роберт Морено быстро выстроил качественную игру, не хватает только побед (весной 4 матча в РПЛ – 4 ничьи). Тем более играют дома, где не выигрывали ни разу. Да и сами «красно-белые» в ужасной форме (даже при 2:1 с «Динамо»).

«Ахмат» – «Балтика»

- Главная битва в нижней части таблицы, по итогам которой калининградцы могут подтянуться к зоне стыков. Сейчас отставание от «Урала» и тех же грозненцев составляет 3 балла, при этом не сказать, что у «шмелей» хорошие шансы с «Динамо».

- Тем более «Ахмат» весной в 4 турах одержал лишь 1 победу. На тренерском мостике успели произвести рокировку – Ромащенко ушёл, чтобы дать команде импульс на финальный отрезок. В итоге уступили «Локомотиву».

- Вопрос – найдёт ли резервы «Балтика», которая даже с прямым конкурентом («Сочи») в марте сыграла вничью, уступила «Оренбургу». Правда, удалось всё же обыграть «Пари НН», да и в гостях с «Зенитом» счёт скромный (0:1).

«Краснодар» – «Зенит»

- Вроде и первая победа добыта, и в двух турах подряд набраны очки, и отставание от лидера РПЛ минимально – но в отношении «Краснодара» большой скепсис. «Пари НН» – третья с конца команда лиги по забитым мячам. И они трижды забили «быкам». Для качественной конкуренции с «Зенитом» всё-таки нужна дисциплина на своей половине.

- Да и у «сине-бело-голубых» сейчас сонное царство. У гегемона потерян спортивный азарт – это сыграло на руку «Крыльям» в начале апреля, потом были шансы у «Спартака», «Балтики». Против них петербуржцы включились ровно настолько, чтобы добыть минимальную победу. Пока на дистанции чемпионата такая же тенденция.

«Локомотив» – ЦСКА

- Победа над «Ахматом» для «Локо» очень важна – Галактионов начал закипать и честно сказал, что хочет разговаривать с руководством о видении дальнейшего развития. Тренера успокоили – ему доверяют. И команда отреагировала. Но и те 5 матчей без побед никуда не делись – при неплохом турнирном положении позиции «красно-зелёных» зыбкие.

- Вроде и кадровые проблемы никуда не делись – а ЦСКА опять на коне. Федотов может снова выдать чудо-весну, как это было в прошлом сезоне и до этого – с «Сочи». «Армейцам» это уже приносило серебро чемпионата и Кубок. Сейчас перспективы относительно нестабильных «Динамо» и «Локо» неплохие, но для этого надо выигрывать в дерби.

«Оренбург» – «Пари НН»

- В плотной гонке за выживание южноуральцы вырвались вперёд. Конкуренты проиграли, а оренбуржцы дома разобрались с «Рубином». Теперь команда Давида Деограсии поднялась из стыков, но отрыв в 3 очка от «Ахмата» и «Урала» ничего не гарантирует.

- Тем более в преддверии матча против сверхмотивированного «Пари НН». Поединок с «Краснодаром» был эмоциональный – и в нём можно было цепляться за очки. Наставник остался недоволен судейской работой. А раз так, надо отыграться на ближайшем сопернике, к тому же «Оренбург» не будет образцом надёжности.

«Урал» – «Динамо»

- Недовольство судейством есть и со стороны «Урала» – в их матче с «Крыльями» показали красную Итало и поставили пенальти за фол Помазуна. В любом случае вряд ли стоит винить арбитров, когда до этого в трёх весенних турах было добыто 1 очко.

- И «Динамо» в Екатеринбурге настроено только на победу. «Ростов» и «Спартак» уже вскрыли слабые стороны «бело-голубых» – понятно, что это не претендент на чемпионство. Но и не мальчики для битья, чтобы 3 тура кряду оставаться без очков.

- В любом случае всё сведётся к тому, как «бело-голубые» будут вскрывать насыщенную оборону «шмелей» и как хозяева воспользуются свободным пространством, которое москвичи наверняка оставят, играя первым номером.

«Факел» – «Ростов»

- 1:4 от ЦСКА опустили работяг из Воронежа с небес на землю – после трёх туров при очках и победы над «Спартаком» нужно было объективно оценить свои силы. Но «армейцы» отлично сыграли на слабых сторонах «Факела». Теперь черёд играть с праймовым «Ростовом» – и на этом фоне в пору смотреть на турнирную таблицу. Отрыв от стыков – всего 6 очков.

- Казалось бы – ничья с последней командой РПЛ , о какой силе может идти речь? Но «Сочи» очень недооценён из-за эффекта новизны Морено и позиций. «Ростову» с соседями было тяжело, вскрылись побочные стороны интенсивного футбола Карпина. Главное – ростовчане по-прежнему могут претендовать на топ-5. Может, и на медали. Для этого «Факел» нужно проходить без запинок.

«Крылья Советов» – «Рубин»

- Осинькин говорит, что самарцы на 90 % избежали стыковых матчей в этом сезоне. Вероятно, пытается успокоить команду – победа над «Уралом» в прошлые выходные стала первой за 5 туров. «Крылья» уже выпали из пятёрки и вряд ли могут бороться за топ-5. Нужно исправлять положение, чтобы выдать хорошую концовку сезона – отрыв от стыков не должен успокаивать.

- «Рубин» не может найти свою игру после феерии в конце осени-начале зимы. Да, была ничья с «Краснодаром» после паузы. Но затем казанцы уступили «Пари НН» и «Оренбургу», с трудом обыграли «Ахмат». Вполне может сказываться фактор решённых задач – при 32 очках на счету «Рубин», можно сказать, в безопасности.