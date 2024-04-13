«Тоттенхэм» — в шаге от ЛЧ. Обошли «Виллу», теперь цель – разобрать «Ньюкасл» и болеть за «Арсенал»

1712997815

сегодня, 11:43

Хотя бы в игре с «Виллой».

У «Ньюкасла» продолжается спад – но команда ещё способна на перформансы

«Сорок» продолжает мучать нестабильность – но это уже не та лихорадка, которая накрыла команду в пору «боксинг дэй». Тогда с 15-го по 21-й тур подопечные Эдди Хау одержали лишь одну победу и обнаружили себя на окраине топ-10. «Ньюкасл» преодолел очередной спад и вышел на плато – в трёх последних встречах коллектив набирает очки.

Всё началось после тяжёлого выезда в Лондон. В первом тайме «сороки» обменялись с «Челси» голами, но после перерыва разницу сделали Коул Палмер и Михаил Мудрик – гости зашли на камбэк, забив на 90-й минуте, но большего «аристократы» не позволили. После этого уже дома и против «Вест Хэма» банда Хау снова устроила нервотрёпку – после быстрого гола позволила сравнять, затем пропустила дважды в начале второго тайма. Пришлось нестись в атаку – это принесло 3 мяча после 75-й минуты. С «Эвертоном» (1:1) и «Фулхэмом» (1:0) было уже спокойнее, но «Ньюкаслу» всё ещё не всегда хватает глубины состава, чтобы удерживать преимущество.

Уже по традиции нужно заглянуть в лазарет «Ньюкасла» — их готовность к матчам сейчас оценивается только так. Продолжает цикл восстановления вратарь Поуп, в центре обороны не хватает Свена Ботмана и Джамаала Лассельса, на правом фланге обороны трудно без Кирана Триппьера и Тино Ливраменто, центральная ось обеднела без Жоэлинтона и сверкнувшего юноши Льюиса Майли, а в группе атаки необходимы Каллум Уилсон и Мигель Альмирон. По-прежнему много травмированных и до сих пор много вопросов к физическим нагрузкам и процессу восстановления в клубе. Плюс все уже проклинают подписание Сандро Тонали – итальянца снова обвиняют в ставках. Уже не верится, что хавбек когда-то снова сыграет за «Ньюкасл».

И с сильно ограниченным костяком Хау удаётся держаться поближе к зоне еврокубков. «Ньюкасл» идёт на 8-м месте и уверенно выдерживает высокую конкуренцию – в спину дышит тот же «Челси», отстающий на 3 очка, зато с матчем в запасе. В то же время отставание от «Вест Хэма» и МЮ минимально – 1 и 2 балла соответственно. Это манкунинцы смотрят в сторону зоны ЛЧ и топ-5 – и хотят сократить отставание в 11 баллов от «Виллы» и «Тоттенхэма». А у «сорок» амбиции скромнее. В клубе понимают кадровые проблемы и жёсткость конкуренции – и понимают, что «Ливерпуль» при Кубке Лиги и кто-то из грандов при национальном Кубке расширят зону еврокубков. А с этим уже можно работать.

Ориентировочный состав «Ньюкасла» (4-3-3): Дубравка – Холл, Бёрн, Шер, Крафт – Уиллок, Гимараэс, Лонгстафф – Гордон, Исак, Мёрфи.

«Тоттенхэм» взбирается к ЛЧ

«Астон Вилла» была открытием для текущего сезона Премьер-лиги чуть дольше, чем «Тоттенхэм» — Унаи Эмери продолжал борьбу за топ-3, когда «шпоры» уже оказались на грани вылета из топ-5. Но затем весовые категории команд усреднились – в топ-3 остались те, кто и должен был. А «Тоттенхэм» и «Вилла» стали прямыми конкурентами в борьбе за последнюю путёвку в Лигу чемпионов. Все результаты «шпор» оцениваются с оглядкой на положение «львов». Когда лондонцы набрали 20 очков в 9 турах, «Вилла» стала чаще терпеть поражения и в первый раз ударилась о пятую строчку. Потом уже банда Эмери набирает скорость и на дистанции с 25-го по 30-й тур проигрывает только раз. Правда, как раз «Тоттенхэму» — 0:4. Но с матчем в запасе подопечные Анге Постекоглу оставались на окраине топ-5.

Начиная с той встречи, «Вилла» продолжала терять высоту (1 победа в 5 турах). А «шпоры» на том же отрезке победили трижды – и наконец сравнялись с конкурентами. За счёт победы в очном матче даже ворвались в зону ЛЧ .

Теперь коллективу надо прежде всего думать о том, как закрепиться на взятой высоте. В случае победы в отложенной игре с «Челси» получится добыть небольшой отрыв. Только вот концовка тяжелейшая – предстоит проверка тремя претендентами на титул. Сначала дерби с «Арсеналом», потом – выезд к «Ливерпулю». А в начале мая – отложенная встреча против «Ман Сити». И при таком графике надо как-то оставлять «Виллу» за спиной.

Это ещё при том, что с травмами выбыли нападающий Ришарлисон и вингер Манор Соломон. Бразилец вообще был одним из ключевых игроков в группе атаки, брал на себя большой объём работы. Скоро должен вернуться в строй, но без него даже на короткой дистанции тяжело.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (4-2-3-1): Викарио – Удоджи, ван де Вен, Ромеро, Порро – Сарр, Биссума – Вернер, Мэддисон, Джонсон – Сон.

Размены разгромами и много голов – их матчи скучными не бывают

«Сороки» вообще не были мальчиками для битья, когда речь заходила об играх с «Тоттенхэмом». Ещё в сезоне-15/16, до притока больших денег, «сороки» дважды подряд обыграли лондонцев, причём домашний матч завершился разгромной победой 5:1.

В последние годы команды играют смело – и с обилием голов. На 2:2 в апреле 2021-го «шпоры» ответили гостевой победой 3:2 в сезоне-21/22. И сразу после разгромили «сорок» дома – 5:1. Подопечные Эдди Хау ответили тем же в чемпионате-22/23 – гостевая сравнительно скромная победа (2:1) и домашний погром (6:1). Текущий сезон начался с крупной победы «шпор».

Прогноз Soccer.ru: «Тоттенхэм» снова обыграет «Ньюкасл» и будет топить за «Арсенал» в матче с «Виллой».