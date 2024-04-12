Интриги выходных. «Атлетико» – убийца «Жироны», ЦСКА цепляется за медали весной, «Бавария» – аутсайдер

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сегодня, 19:28

Есть на что посмотреть.

Борьба «Жироны» за жизнь сенсации

Дело каталонцев жило очень долго – их стоит поблагодарить за сказку, растянувшуюся почти на весь сезон. Но абсолютно ясно, что для борьбы за медали и тем более за титул им не хватает стабильности, глубины состава, опыта. На свежих ногах «Жирона» творила сенсации с «Атлетико» и «Барсой» в первом круге. И даже шла на 2-м месте, оторвалась от конкурентов.

В феврале те же «сине-гранатовые» были стабильнее, а «бело-красные» одержали 1 победу в четырёх турах. Импульс быстро пошёл на спад – теперь речь уже о борьбе не за серебро, а за медали в принципе. «Атлетико» тоже не балует стабильностью – при победах над «Вильярреалом» и «Бетисом» получил 0:3 от «Барсы» в домашних стенах, так ещё и «Кадису» подарил «сухарь» (0:2).

Только вот «матрасники» Диего Симеоне имеют поистине крепкий характер – в матчах, в которых решается их судьба, клуб великолепен (так забрались в четвертьфинал ЛЧ ). Сейчас как раз такой. У коллектива последняя возможность в очном противостоянии зацепить 3 очка с «Жироной». Разрыв – 7 баллов, так что момент ключевой. Для жиронцев же это шанс показать, что и у них есть характер вытаскивать такие матчи. Бронзу ещё надо заслужить.

Реанимирование чемпионской гонки в РПЛ

Марцел Личка резюмировал выбывание «Динамо» из чемпионской гонки – команда в Премьер-Лиге проиграла 2 матча кряду (1:4 «Ростову» и 1:2 «Спартаку»). Между тем «Краснодар» и «Зенит» свой ход сохраняют, у них по-прежнему дистанция в 1 балл.

Но то на бумаге – на деле перспективы «Краснодара» не те, что раньше. Это при Ивиче они претендовали на титул, имели рычаги давления на «Зенит» – прагматизм, характер, иногда даже фарт. Но «быки» Мусаева этих качеств не показывают, а других аргументов в пользу титула пока не видно.

«Горожане» слабы в обороне и дисциплине и совсем не стабильны – что уж говорить, если оборонительный «Пари НН» забивает южанам трижды. «Зениту», конечно, не хватает прежней спортивной злости – но у них-то есть чемпионские резервы, которые те подключают при необходимости. Так смяли «Спартак». Так же обыграли «Балтику».

Такой «Зенит» – ещё и дома – «Краснодар» должен обыгрывать ради чемпионской интриги. Хотя бы чисто номинальной.

А ЦСКА замахивается на очередную чудо-весну

«Динамо» собственными руками подарило интригу и в борьбе за бронзу. Претенденты – вся московская компания с ЦСКА , «Локомотивом» и «Спартаком».

Пристальнее всего стоит следить за «бело-голубыми» и «армейцами». Первые сохраняют 3-ю строчку прямо сейчас – но, судя по последним сезонам, не могут в стабильность, поэтому есть большие сомнения.

А у «красно-синих» – тренер, который уже отбирал у «Динамо» медали (серебряные) и часто выдаёт великолепную весну. Владимир Федотов – мастер работать в условиях дефицита. «Оренбург» поднимал в РПЛ , «Сочи» затащил в топ-3, годом ранее с ЦСКА включился в борьбу с «Ростовом» и «Спартаком». В итоге с 5-го места запрыгнул на 2-е, выиграл Кубок. Всё это было после зимнего перерыва.

Весной ЦСКА идёт без поражений, даже появляются новые лидеры и удаются разгромы. А матч с «Локомотивом» – отличный шанс развить тенденцию и вырваться вперёд в гонке.

У «Ливерпуля» и «Арсенала» – соперники, которых нельзя недооценивать

Расклады в топ-3 РПЛ – это как чемпионская интрига АПЛ с AliExpress. Между «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Ман Сити» разница в 1 балл. «Красные» быстро вернули «канонирам» лидерство, потеряв очки с МЮ . Теперь оба могут пропустить вперёд «горожан».

«Канонирам» предстоит игра с «Астон Виллой» – сломленной, но не побеждённой. «Львы» не показывают искромётный футбол, как в первой половине сезона. Но острое соперничество за топ-5 с «Юнайтед» провоцирует их бороться даже с фаворитами. Да и лондонцы вымотались поединком с «Баварией».

Куда тяжелее «Ливерпулю». Как и остальным, клубу необходима ротация – но её качество оказалось хуже, чем ожидали. На это указал поединок с «Аталантой». Клопп хотел дать лидерам отдых – в итоге Салах, Собослаи и Робертсон провели полный второй тайм. А впереди – «Кристал Пэлас» с их насыщенной обороной. Качество игроков на скамейке плюс общая усталость и неопытность молодёжи – всё это может привести к очередной сенсации. Да и «Сити» давно не возвращались на 1-ю строчку.

Пора начинать считать матчи «Баварии» без побед

Когда «Бавария» уступила «Боруссии», все удивились, когда проиграли «Хайденхайму», ведя 2:0 к перерыву, все были в шоке. Ввиду полной деконструкции пока действующих чемпионов интересен даже их матч с аутсайдерами Бундеслиги.

Команда лишена ментального стержня, футболисты не показывают своих лучших качеств и теряются в экспериментах Тухеля. Сам главный тренер не держит удар – вряд ли у него есть влияние на раздевалку, раз команда так беззубо отдаёт матч клубу с 10-го места в чемпионате.

Даже их ничья против «Арсенала» – это сенсация (ещё удивительнее то, что могли зацепиться за победу, если бы не скандал). Перед игрой читалось поражение по всем фронтам. Мюнхенцы на огромной скорости летят в пропасть, что может перенестись и на поединок с «Кёльном».

«Козлы» звёзд с неба не хватают, проигрывают борьбу за выживание в элите – поэтому на такую «Баварию» будут мотивированы. Если удастся зацепить даже ничью, в клубе будет праздник – одно из немногочисленных ярких впечатлений о в целом провальном сезоне.