Приговор чемпионству. «Зенит» перевернул игру в Краснодаре

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вчера, 21:58

Если кто-то надеялся на другого чемпиона – не надейтесь.

Побаловали интригой

Еще несколько недель назад можно было говорить о какой-то уникальной чемпионской гонке в Премьер-Лиге. Это приятно удивляло. Ведь до начала сезона «Зенит» все уверенно короновали, не видя, за счет чего какая-то из команд сможет навязать борьбу колоссу из Санкт-Петербурга. Однако в дело вступил «Краснодар», который не просто включился в гонку, а временами еще и опережал северного конкурента.

Когда оступаться начали и те, и другие, взоры болельщиков обратились на группу команд пониже. Там царило какое-то броуновское движение с постоянными сменами позиций, бессмысленными трепыханиями в отсутствие еврокубков. Но из этой группы отделилось «Динамо», которое в какой-то момент вплотную приблизилось к «Зениту» и «Краснодару». Любители интриги жадно потирали руки, предвкушая сразу тройную гонку за титулом. Чем не сходство с Английской Премьер-Лигой? Уровнем стабильности участников на дистанции.

Отвал «Динамо»

В середине марта что-то сломалось в динамовской машине. В чемпионате она шла без поражений очень долго, но в Кубке России проиграла «Зениту» (0:2), с чем «Динамо» и ушло на перерыв. А после возвращения случился провал и в РПЛ . Подопечные Лички с треском уступили «Ростову» со счетом 1:4.

Могло показаться, что это нелепая случайность. Но в следующем туре динамовцы проиграли уже «Спартаку» (1:2), хотя вели в счете. Тот матч запомнился грубыми ошибками вратаря «Динамо» Лещука. Так или иначе, уже об участии в чемпионской гонке речи не шло. Этот забег очень быстро перестал быть розыгрышем на троих.

Конечно, впереди у «Динамо» по календарю «Урал», «Оренбург», «Пари НН», которые не выглядят непроходными. Если собраться, можно выдать победную серию. И с ней подойти к очному матчу с «Зенитом», который состоится в конце месяца. Но нет никаких гарантий, что динамовцам в этой встрече не покажут того же, что показали сейчас другому конкуренту – «Краснодару».

Неудачный эксперимент

Первый тайм остался за «Краснодаром». Как по игре, так и по счету. Сергей Семак опять попробовал поэкспериментировать со стартовой расстановкой. В отсутствие Вендела он поместил в центр поля Клаудиньо, который со своей ролью не очень справлялся. Да и схема с тремя центральными защитниками работала не слишком надежно.

Впрочем, об этом мы могли бы не рассуждать после матча, если бы «Зенит» реализовал два отличных момента, созданных им в начале игры. Педро не использовал убойный шанс, промахнувшись метров с пяти. Разрывавший в предыдущих матчах юноша явно оказался не в своей тарелке. Об этом говорил и пропущенный «Зенитом» гол.

Результативная атака «Краснодара» началась именно с неточного и слабого паса Педро, когда петербуржцы спокойно себе владели мячом. Клаудиньо не успел подстраховать. Подачу с фланга попытался пресечь Алип, но лишь выбил на Оласу, который подарок использовал по назначению и вывел «быков» вперед, забив свой первый мяч в составе этой команды.

«Зенит» по итогам первого тайма больше владел мячом, отдавал более точные передачи, но не выглядел убедительно. Он нанес лишь три удара по чужим воротам, один из них был в створ. А у «Краснодара» было пять попыток, три из которых пришлись в цель.

Выводы сделаны

Семак в перерыве провел работу над ошибками, и на второй тайм вместо Алипа вышел Артур, что позволило «Зениту» перейти на игру в два центральных защитника и перестроить структуру атаки. Сработал замысел сразу же. Клаудиньо снабдил мячом на краю штрафной Кассьерру, которому непозволительно долго дали подстраиваться под удар. И он зарядил обводящий в угол. Для Матео это был уже 16-й гол в чемпионате. Он упрочил свой отрыв в гонке бомбардиров, где вторым, кстати, следует Кордоба. Но лидер атак «Краснодара» в этой встрече себя никак не проявил.

А примерно через 15 минут после первого своего гола «Зенит» уже оказался впереди. Теперь Кассьерра выступил в роли ассистента и вывел на удар Артура. Так что тренер петербуржцев не просто со сменой схемы угадал, но и с выходом конкретного исполнителя в перерыве.

Второй тайм полностью остался за «Зенитом». Он в целом был более динамичным и сумбурным, более жестким, уже напоминал нам, что бьются лидеры чемпионата. Однако при этом разница в опыте на таком ответственном уровне ощущалась. Там, где «Зенит» прибавлял, реагируя на неприятности, «Краснодар» срывался в истерические действия, в более частые фолы. Он закончил встречу с 23 нарушениями против всего восьми у «Зенита». И доигрался до удаления. Когда «быки» должны были идти в навал, чтобы попытаться вырвать ничью, они остались в меньшинстве. Тормена заработал вторую желтую карточку и поле покинул, облегчив петербуржцам задачу по сохранению преимущества. Да они еще и больше могли забить.

Закрепление статуса

Этот матч только еще раз подчеркнул, насколько «Зенит» неудобен для «Краснодара». На какой-то дистанции «быки» могут навязывать борьбу, но в качестве претендента на чемпионство оказываются несостоятельными. Не только потому, что они не выдерживают давления на большом расстоянии, но и, например, из-за особенностей игры против «Зенита».

В последний раз «быки» обыгрывали петербуржцев в апреле 2018 года. Тогда «Краснодар» победил со счетом 2:1. А после этого «Зенит» выиграл восемь раз, было еще четыре ничьи.

Зрелости «Краснодару» не хватает и на уровне руководства. В очередной раз можно говорить о том, зачем нужно было из команды, которая ведет борьбу за чемпионство, увольнять главного тренера. Какие-то личные трения оказались важнее для боссов, чем перспектива взять титул, исторический шанс.

Не добавляют солидности и жалобы в адрес судейства. Мурад Мусаев после игры стал рассказывать о том, как «поплыл» главный арбитр Сергей Иванов. Тема рефери в чемпионате России – отдельный повод для разговоров. Но вряд ли после такого принципиального для команды матча стоит делать акцент именно на этом. Причем без каких-то явных результативных ошибок со стороны арбитра. Это лишь попытка перевести стрелки.

Теперь «Зенит» лидирует с отрывом в четыре очка от «Краснодара». Впереди еще семь матчей. Конечно, математически интрига еще живее всех живых. И сам Семак подчеркнул, что такое преимущество теряется всего за две игры. Но дело в том, что провести оставшийся отрезок стабильно, чтобы оказать давление на лидера, «быки» в нынешнем состоянии не могут. Эта команда не действует по-чемпионски и не мыслит необходимым образом.