Круче, чем Лига чемпионов. «Ливерпуль» «сгорел» на «Энфилде» — 0:3 от «Аталанты» при 70 % владения

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сегодня, 10:13

Поражение фаворита дома – то, чего не ожидали.

Уже не раз отмечали – этим и прекрасна Лига Европы. На команды нет феноменального давления, как в плей-офф яркого еврокубка, поэтому закручиваются самые неожиданные сюжеты. Сначала «Карабах» заставил поволноваться «Байер». Теперь показательное избиение устроила «Аталанта» «Ливерпулю». Причём в гостях.

Ротация от Клоппа сыграла бергамаскам на руку

Юрген не мог обойтись без ротации на четвертьфинальный матч ЛЕ . Команда идёт в напряжённом графике, параллельно борясь за титул в чемпионате – 7 апреля была энергозатратная игра с МЮ , 14 числа уже предстоит непростой матч с «Кристал Пэлас». Поэтому в игре с «Аталантой» наставник решился на рискованный шаг – и дал отдохнуть лидерам. На скамейке остались Луис Диас и Мохамед Салах (главная атакующая сила), Доминик Собослаи (системообразующий игрок в центре поля), а также Эндрю Робертсон (незаменим на левом фланге). Они ещё пригодятся в выходные – шанса на ошибку в гонке с «Сити» и «Арсеналом» у мерсисайдцев уже нет.

С первых минут на левом фланге обороны вышел Цимикас, Джонс – вместо Собослаи в связке с Эндо и МакАллистером, на позиции левого вингера – Коди Гакпо, а вместо Салаха – Эллиотт.

Как оказалось позже, это и позволило «Аталанте» захватить инициативу. Бергамаски съели всех в персональном прессинге (об этом ниже) – разве что Коди неплохо проявил себя за счёт объёма.

Итальянцы победили в столкновении прессинг-структур

Обновлённый гегенпрессинг Клоппа против персонального прессинга Гасперини – то столкновение, которое мы заслужили. В первом тайме исправно работал только механизм «Аталанты».

Скамакка и Де Кетеларе не давали продохнуть центральным защитникам «красных», Копмейнерс играл по Эндо, Дзаппакоста – по Цимикасу. У Келлехера в начальной стадии атак из-за высокого блока соперника не оставалось вариантов для передачи – всех, кто был поблизости, плотно опекали. Поэтому вратарь «Ливерпуля» сбивался на дальние подачи, а «маяком» для них становился Нуньес – но верх у уругвайца раз за разом выигрывал центрбек Исак Хиэн.

Такая картина игры приносила гостям огромную пользу. Во-первых, почти нулевая эффективность у коротких розыгрышей «Ливерпуля» от ворот. Во-вторых, центральные защитники настолько закошмарили Нуньеса, а передачи до него доходили так редко, что уругвайцу пришлось смещаться ближе к левому флангу – и уже там искать мяч. В-третьих, игравший в той зоне Коди Гакпо уходил в глубину, чтобы у хозяев появлялась дополнительная опция для продвижения. Только это позволяло тому же Дзаппакосте сконцентрироваться на Цимикасе.

Опять же – нужно сделать скидку на неоптимальный состав мерсисайдцев. Но даже так прессинг «Аталанты» работал почти бесперебойно – и привёл к голу Скамакки на 38-й минуте. И на самом деле, англичанам ещё повезло, что после 45 минут на табло горели скромные 0:1 – бергамаски насобирали моментов ещё как минимум на гол.

Капитан «красных» Вирджил ван Дейк тоже отметил, что с прессингом гостей они не справились (тренер тоже не отметил позитивных моментов):

Мы совершали слишком много индивидуальных ошибок и были наказаны за это. Это неприятно. Мы должны действовать намного лучше против их системы опеки. Когда у нас есть мяч, мы должны действовать лучше.

«Ливерпуль» мог перевернуть матч в начале 2-го тайма

Клопп принялся действовать сразу, как дело запахло поражением. После перерыва на поле вышли все игроки, без которых надеялись обойтись в этом матче – Салах вместо Эллиотта, Собослаи вместо Джонса, Робертсон вместо Цимикаса.

Бергамаски продолжили гнуть линию с персональным прессингом, а у «красных» появились топ-исполнители, способные воспользоваться слабыми сторонами такой структуры. Хозяева преодолевали давление – открывалось свободное пространство, мяч стал ходить намного быстрее. С 46-й по 58-ю минуты «Ливерпуль» нанёс 6 ударов – это уже больше, чем за весь первый тайм (5).

Случились два подряд удара Салаха, был убойный момент у ван Дейка после углового. Очень не хватало реализации. В попытке наладить завершение Клопп заменил Нуньеса. Уругваец и в первом тайме множество раз выходил на удар – и традиционно транжирил моменты. Вместо него вышел Луис Диас, Гакпо сместился на острие.

В следующий же момент Де Кетеларе остался без опекуна на правой бровке и прицельно подал на Скамакку. Джанлуку накрыть тоже было некому – ван Дейк каким-то образом оказался на фланге и разрушил линию офсайда (поэтому форвард «Аталанты» был не «вне игры»).

Уже при таком результате бергамаски перешли на удержание, позволяли сопернику владеть мячом. И забили третий, когда подвернулся момент накрыть Собослаи.

В сюжете прощания «красных» с Клоппом напряжённая развязка

Всё происходящее с «Ливерпулем» в этом сезоне воспринимается в контексте прощания с Юргеном Клоппом – тренер вернул мерсисайдцам величие, вывел их на уровень «Ман Сити», но вымотался титанической работой и решил уйти на заслуженный покой. Для «красных» он сделал всё и даже больше – поэтому быстро всплыла идея, что команда должна отплатить космическим сезоном с кучей трофеев. На повестке были Кубок Лиги, Кубок Англии, АПЛ и ЛЕ – везде были отличные перспективы.