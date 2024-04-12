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Сенсации «Аталанты» и «Ромы», спасительная голова Лукаку. У 1/4 финала Лиги Европы космическое начало

сегодня, 13:27
Лига Европы

Пара неожиданных исходов и в целом интересные матчи.

Спонсором интересного вечере в Лиге Европы стала не только «Аталанта», но и остальные участники четвертьфиналов. Победы «Байера» и «Бенфики» не считаются сенсациями – но сами игры получились интересные. Да и в итальянском столкновении – результат, которого вряд ли ждали. Обозреваем результаты жарких поединков.

Можем не увидеть фаворитов в полуфинале

Возможно, «Ливерпулю» даже совсем не до еврокубковых баталий – команда вылетела из Кубка Англии, а в напряжённейшей гонке с «Ман Сити» и «Арсеналом» дала осечку, поделив очки с «Юнайтед». В чемпионате идут вторыми при равенстве очков с лондонцами и в отрыве на 1 балл от «горожан». Плюс насыщенный график. В общем логика, по которой Клопп оставил Робертсона, Собослаи, Диаса и Салаха в запасе, скорее понятна. Но риск не оправдался – «Аталанта» смяла прессингом. В первом тайме бергамаски могли забивать 2-3 мяча – отметились одним.

Сенсации «Аталанты» и «Ромы», спасительная голова Лукаку. У 1/4 финала Лиги Европы космическое начало

Цимикас оставляет голый фланг, Дзаппакоста подаёт на Скамакку – гол.

Во втором «красные» выдали отличное начало, но за нерасторопность с реализацией были наказаны вторым пропущенным. А дальше бергамаски играли по счёту и дождались осечки Собослаи – затолкали третий. Самая важная деталь – всё вышенаписанное относится к матчу на «Энфилде».

«Красные» считались фаворитами ЛЕ, но теперь им придётся повторять перформанс с «Барсой» в ЛЧ-18/19. Только уже с работящими парнями Гасперини. И на выезде.

«Рома» — неожиданный победитель итальянского дерби

Де Росси показывает чудеса в «Роме» — с его прихода прошло почти 3 месяца, а команда до сих пор на эмоциональном подъёме. И в 16 встречах при новом тренера потерпела лишь 2 поражения. Если раньше могли рассчитывать на неплохой год в еврокубках и борьбу за ЛК-ЛЕ, то теперь римляне – в 3 очках от зоны ЛЧ.

И на этом фоне Де Росси решил бодаться с «Миланом» — командой, которая в феврале тоже нашла свою игру и выдала 7-матчевую победную серию.

Стороны показывали обоюдоострую игру, но гости быстро повели, организованно сыграв на угловом – отлично отклеился от соперника Манчини.

Сенсации «Аталанты» и «Ромы», спасительная голова Лукаку. У 1/4 финала Лиги Европы космическое начало

Дальше финал ЛЧ вспомнил Лукаку – если тогда он лишил гола собственную команду, то теперь спас уже свои ворота. Дважды.

У «Ромы» отлично работали фланги, но тот же Ромелу не помог в завершении. Моментов было достаточно. Реализация подвела и «Милан» — Жиру в упор расстреливал Свилара в концовке матча, но попал в перекладину. В итоге порядок побил класс – важная победа для римлян.

«Марсель» снова разваливается

Между собой играли команды, которые совсем не оправдывают ожиданий болельщиков. У «Марселя» в целом агрессивная фан-база – всем здесь работать тяжело. И тяжело представить, что за атмосфера царит там сейчас, – когда команда из топ-3 Лиги 1 провалилась на 8-е место, третий раз за год сменила наставника. И после многообещающего начала (5 побед подряд) при Жане-Луи Гассе снова развалилась (5 поражений подряд).

«Бенфика» тоже стагнировала – опустилась на 2-ю строчку в чемпионате и проиграла потенциально «золотой» матч со «Спортингом». Это ещё не вспоминая о вылете из ЛЧ, где тоже ждали феерии.

Но всё же такая «Бенфика» у такого «Марселя» на своём поле должна была выигрывать. И «орлы» пользовались несогласованностью действий защитников соперника – забивать могли уже на 6-й минуте после подачи Ди Марии на Баха. Но позднее счёт открыл Рафа Силва – сам разогнал атаку, подключился из глубины. Сенсации «Аталанты» и «Ромы», спасительная голова Лукаку. У 1/4 финала Лиги Европы космическое начало

Спокойно пробился в центр штрафной – Мбемба ушёл опекать Каспера Тенгстедта. И пробил впритирку со штангой.

Рафа мог и увеличивать отрыв, но это оставили Ди Марии и Нересу – второй мяч португальцев они нарисовали вдвоём. Скрасили выезд в Лиссабон для «провансальцев» только Обамеянг и Унаи. Первый мог заработать пенальти при 0:2, но его не назначили. Второй выдал ювелирный пас на габонца в моменте с первым голом. Но для результата такую остроту надо создавать регулярно – а «Марсель» до финального свистка успел отметиться только опасным ударом Арита.

«Байер» держит марку даже против «Вест Хэма»

У «фармацевтов» всё меньше матчей до исторического достижения – сезона без поражений. Кучу раз банда Хаби Алонсо проходила на тоненького – дважды могла уступить «Карабаху», но оба раза сотворила камбэки, могла обжечься о «Хоффенхайм».

И уж у «Вест Хэма» в ЛЕ были отличные шансы обломать «Байеру» личный рекорд. «Молотобойцы» становятся еврокубковыми бойцами. В прошлой кампании в ЛЕ прошли до полуфинала и уступили лишь будущим победителям турнира «Айнтрахту». После взяли ЛК – и теперь вернулись во второй по значимости еврокубок за трофеем.

В Леверкузене против нового немецкого гегемона англичане ожидаемо выстроили насыщенную оборону – без мяча играли в 5 защитников в линию, собственную штрафную вообще насыщали семью игроками. Хотя даже так «фармацевты» создавали моменты за счёт дальних ударов и на индивидуальном мастерстве.

Для немцев это было отличное испытание – чемпион должен уметь переламывать даже таких неуступчивых и агрессивных соперников. Первый гол пришёл после углового, на который «молотобойцы» всемером выстроились уже в своей вратарской.

Сенсации «Аталанты» и «Ромы», спасительная голова Лукаку. У 1/4 финала Лиги Европы космическое начало

И были за это наказаны – удар Виктора Бонифац заблокировали, но на отскок выдвинулся Хофманн. Накрыть его было некому, немец был точен с удара в касание. Позднее Джонатан Та выместил на защитниках «Вест Хэма» всю агрессию за «автобус». На 89-й минуте он трижды бил в сторону ворот. Дважды попадал по игрокам, в третий ударил выше створа. А через пару минут Бонифац замкнул подачу Хофманна и принёс «Байеру» важную и тяжёлую победу.

Впрочем, предстоит ещё тяжёлый выезд в Стратфорд – и там-то для немцев ждет настоящее испытание.

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SonicStar
SonicStar ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 15:42
Как раз таки Моуринью часто сетовал на состав, мол,с таким составом сложно бороться за высокие результаты
Incredulous
Incredulous
сегодня в 14:22
В кои-то веке интересно смотреть ЛЕ, небывалый случай. Обычно этот турнир вызывал интерес только когда в нём участвовала какая-то отечественная команда, а в этом году прям интриги, скандалы, расследования...
DXTK
DXTK
сегодня в 13:53
Английских клубов в финале на этот раз не будет, ладно если ВХ понятно проигрывает Байеру, все же Леверкузен сегодня хорош, но Ливерпуль против Аталанты явно опозорился при чем на своем поле.

Кто бы что не говорил но Моуриньо оставил как всегда хороший состав и его багаж в очередной раз работает Рома может снова оказаться в финале. Думаю останся Моуриньо он тоже бы смог добиться положительного итога, А Де Росси молодец не упускает возможность.

PS Полуфиналы явно Байер - Рома, и Аталанта- Бенфика.
Гость
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