Сенсации «Аталанты» и «Ромы», спасительная голова Лукаку. У 1/4 финала Лиги Европы космическое начало

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сегодня, 13:27

Пара неожиданных исходов и в целом интересные матчи.

Спонсором интересного вечере в Лиге Европы стала не только «Аталанта», но и остальные участники четвертьфиналов. Победы «Байера» и «Бенфики» не считаются сенсациями – но сами игры получились интересные. Да и в итальянском столкновении – результат, которого вряд ли ждали. Обозреваем результаты жарких поединков.

Можем не увидеть фаворитов в полуфинале

Возможно, «Ливерпулю» даже совсем не до еврокубковых баталий – команда вылетела из Кубка Англии, а в напряжённейшей гонке с «Ман Сити» и «Арсеналом» дала осечку, поделив очки с «Юнайтед». В чемпионате идут вторыми при равенстве очков с лондонцами и в отрыве на 1 балл от «горожан». Плюс насыщенный график. В общем логика, по которой Клопп оставил Робертсона, Собослаи, Диаса и Салаха в запасе, скорее понятна. Но риск не оправдался – «Аталанта» смяла прессингом. В первом тайме бергамаски могли забивать 2-3 мяча – отметились одним.

Цимикас оставляет голый фланг, Дзаппакоста подаёт на Скамакку – гол.

Во втором «красные» выдали отличное начало, но за нерасторопность с реализацией были наказаны вторым пропущенным. А дальше бергамаски играли по счёту и дождались осечки Собослаи – затолкали третий. Самая важная деталь – всё вышенаписанное относится к матчу на «Энфилде».

«Красные» считались фаворитами ЛЕ , но теперь им придётся повторять перформанс с «Барсой» в ЛЧ -18/19. Только уже с работящими парнями Гасперини. И на выезде.

«Рома» — неожиданный победитель итальянского дерби

Де Росси показывает чудеса в «Роме» — с его прихода прошло почти 3 месяца, а команда до сих пор на эмоциональном подъёме. И в 16 встречах при новом тренера потерпела лишь 2 поражения. Если раньше могли рассчитывать на неплохой год в еврокубках и борьбу за ЛК- ЛЕ , то теперь римляне – в 3 очках от зоны ЛЧ .

И на этом фоне Де Росси решил бодаться с «Миланом» — командой, которая в феврале тоже нашла свою игру и выдала 7-матчевую победную серию.

Стороны показывали обоюдоострую игру, но гости быстро повели, организованно сыграв на угловом – отлично отклеился от соперника Манчини.

Дальше финал ЛЧ вспомнил Лукаку – если тогда он лишил гола собственную команду, то теперь спас уже свои ворота. Дважды.

У «Ромы» отлично работали фланги, но тот же Ромелу не помог в завершении. Моментов было достаточно. Реализация подвела и «Милан» — Жиру в упор расстреливал Свилара в концовке матча, но попал в перекладину. В итоге порядок побил класс – важная победа для римлян.

«Марсель» снова разваливается

Между собой играли команды, которые совсем не оправдывают ожиданий болельщиков. У «Марселя» в целом агрессивная фан-база – всем здесь работать тяжело. И тяжело представить, что за атмосфера царит там сейчас, – когда команда из топ-3 Лиги 1 провалилась на 8-е место, третий раз за год сменила наставника. И после многообещающего начала (5 побед подряд) при Жане-Луи Гассе снова развалилась (5 поражений подряд).

«Бенфика» тоже стагнировала – опустилась на 2-ю строчку в чемпионате и проиграла потенциально «золотой» матч со «Спортингом». Это ещё не вспоминая о вылете из ЛЧ , где тоже ждали феерии.

Но всё же такая «Бенфика» у такого «Марселя» на своём поле должна была выигрывать. И «орлы» пользовались несогласованностью действий защитников соперника – забивать могли уже на 6-й минуте после подачи Ди Марии на Баха. Но позднее счёт открыл Рафа Силва – сам разогнал атаку, подключился из глубины.

Спокойно пробился в центр штрафной – Мбемба ушёл опекать Каспера Тенгстедта. И пробил впритирку со штангой.

Рафа мог и увеличивать отрыв, но это оставили Ди Марии и Нересу – второй мяч португальцев они нарисовали вдвоём. Скрасили выезд в Лиссабон для «провансальцев» только Обамеянг и Унаи. Первый мог заработать пенальти при 0:2, но его не назначили. Второй выдал ювелирный пас на габонца в моменте с первым голом. Но для результата такую остроту надо создавать регулярно – а «Марсель» до финального свистка успел отметиться только опасным ударом Арита.

«Байер» держит марку даже против «Вест Хэма»

У «фармацевтов» всё меньше матчей до исторического достижения – сезона без поражений. Кучу раз банда Хаби Алонсо проходила на тоненького – дважды могла уступить «Карабаху», но оба раза сотворила камбэки, могла обжечься о «Хоффенхайм».

И уж у «Вест Хэма» в ЛЕ были отличные шансы обломать «Байеру» личный рекорд. «Молотобойцы» становятся еврокубковыми бойцами. В прошлой кампании в ЛЕ прошли до полуфинала и уступили лишь будущим победителям турнира «Айнтрахту». После взяли ЛК – и теперь вернулись во второй по значимости еврокубок за трофеем.

В Леверкузене против нового немецкого гегемона англичане ожидаемо выстроили насыщенную оборону – без мяча играли в 5 защитников в линию, собственную штрафную вообще насыщали семью игроками. Хотя даже так «фармацевты» создавали моменты за счёт дальних ударов и на индивидуальном мастерстве.

Для немцев это было отличное испытание – чемпион должен уметь переламывать даже таких неуступчивых и агрессивных соперников. Первый гол пришёл после углового, на который «молотобойцы» всемером выстроились уже в своей вратарской.

И были за это наказаны – удар Виктора Бонифац заблокировали, но на отскок выдвинулся Хофманн. Накрыть его было некому, немец был точен с удара в касание. Позднее Джонатан Та выместил на защитниках «Вест Хэма» всю агрессию за «автобус». На 89-й минуте он трижды бил в сторону ворот. Дважды попадал по игрокам, в третий ударил выше створа. А через пару минут Бонифац замкнул подачу Хофманна и принёс «Байеру» важную и тяжёлую победу.

Впрочем, предстоит ещё тяжёлый выезд в Стратфорд – и там-то для немцев ждет настоящее испытание.