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«Зенит» – «Оренбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.04.2024)

сегодня, 16:53
«Зенит» – «Оренбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.04.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Зенит» – «Оренбург», который состоится 21 апреля 2024 года

«Зенит»

«Зенитчики» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на первой строчке. Вспомним недавние матчи с участием «Сине-бело-голубых». Основным конкурентом питерской команды являются краснодарские «Быки». В матче прошлого тура чемпионата России с разницей в один мяч «Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» (2:1).

17 апреля в ответной полуфинальной игре Кубка России «Зенитчики» раскатали «нулёвку» с московским «Спартаком». Со счётом 2:1 по сумме двух встреч «Сине-бело-голубые» выиграли у «Народной команды».

«Оренбург»

Подопечные Давида Деограсии на сегодняшний день в турнирной таблице РПЛ занимают двенадцатое место. Команда пока не обеспечила себе место в Премьер-лиге на следующий сезон. В рамках матча 24-го тура чемпионата «Оренбург» одержал победу на своём поле над «Нижегородцами» (3:1).

17 апреля в четвертьфинальной игре Кубка России «Путь регионов» со счётом 2:4 «Оренбург» проиграл дома «Нижегородцам».

Котировки БК Pinnacle

  • Победят «Зенит» – 3.60
  • Ничья – 3.55
  • Победит «Оренбург» – 2.08
  • Победит «Зенит» с форой -1.5 гола – 3.70
  • Тотал голов больше 2.5 – 1.99
  • Тотал голов меньше 2.5 – 1.82

Статистика

  • Одно поражение потерпели «Зенитчики» в десяти крайних матчах
  • За такой же период «Оренбуржцы» проиграли своим оппонентам в двух встречах
  • Четыре последние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру в основное время.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу команды «Зенит» с коэффициентом 1.33. Питерской команде необходимо оторваться от «Быков» из Краснодара и «зенитчики» не упустят такую возможность.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк зенит
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 18:21
Коэффициент естественно в этом поединке с большим перевесом в пользу Зенита. Но не все так очевидно как может показаться на первый взгляд. Зенит выглядит тяжело сейчас, и абсолютно никакой уверенной игре в исполнение Питера сейчас не наблюдается. Оренбург после зимней паузы заметно повысить сумел уровень своих результатов, и к данной встрече подходит на волне успеха. Конечно ставить тут прям на победу гостей опасно, а вот плюсовая фора на Оренбург смотрится вполне приемлемым вариантом. Моя ставка на этот матч: фора(+1,5) на Оренбург.
Гость
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