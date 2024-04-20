«Зенит» – «Оренбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (21.04.2024)

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сегодня, 16:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 25-го тура Премьер-лиги чемпионата России «Зенит» – «Оренбург», который состоится 21 апреля 2024 года

«Зенит»

«Зенитчики» на данный момент в турнирной таблице чемпионата России находятся на первой строчке. Вспомним недавние матчи с участием «Сине-бело-голубых». Основным конкурентом питерской команды являются краснодарские «Быки». В матче прошлого тура чемпионата России с разницей в один мяч «Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» (2:1).

17 апреля в ответной полуфинальной игре Кубка России «Зенитчики» раскатали «нулёвку» с московским «Спартаком». Со счётом 2:1 по сумме двух встреч «Сине-бело-голубые» выиграли у «Народной команды».

«Оренбург»

Подопечные Давида Деограсии на сегодняшний день в турнирной таблице РПЛ занимают двенадцатое место. Команда пока не обеспечила себе место в Премьер-лиге на следующий сезон. В рамках матча 24-го тура чемпионата «Оренбург» одержал победу на своём поле над «Нижегородцами» (3:1).

17 апреля в четвертьфинальной игре Кубка России «Путь регионов» со счётом 2:4 «Оренбург» проиграл дома «Нижегородцам».

Котировки БК Pinnacle

Победят «Зенит» – 3.60

Ничья – 3.55

Победит «Оренбург» – 2.08

Победит «Зенит» с форой -1.5 гола – 3.70

Тотал голов больше 2.5 – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 – 1.82

Статистика

Одно поражение потерпели «Зенитчики» в десяти крайних матчах

За такой же период «Оренбуржцы» проиграли своим оппонентам в двух встречах

Четыре последние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 3.5 мячей за игру в основное время.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу команды «Зенит» с коэффициентом 1.33. Питерской команде необходимо оторваться от «Быков» из Краснодара и «зенитчики» не упустят такую возможность.