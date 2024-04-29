Влияют мотивация, Семак, трансферы и недоверие к россиянам. Пока «Зенит» не заслужил титул

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сегодня, 10:01

Ищем ответ на главный вопрос весны в РПЛ .

Команда потеряла мотивацию

Заслужил ли «Зенит» чемпионство? Две недели назад «Динамо» и «Краснодар» вручили Семаку шестой чемпионский титул подряд. Объективная реальность, Мусаев проиграл «Зениту». Но не успел закончиться апрель – Семак вернул интригу. Хвалим команды Рахимова и Лички, классно обезоружили чемпионов и справедливо победили. Но метаморфозы пережил сам «Зенит». Без еврокубков такой команде тяжело прогрессировать. Многие ехали в Санкт-Петербург за Лигой чемпионов, а теперь мотивации куда меньше. Например, злая реакция руководства на домашнее поражение от «Ахмата» в прошлом сезоне раскрыла карты – боссы обещали премиальные за чемпионат без поражений. За четыре сезона Семак проиграл в РПЛ всего 10 поединков из 120, восемь процентов. Сейчас у «Зенита» шесть поражений за один чемпионат. Причем «Спартак», ЦСКА и «Краснодар» не выжали максимум в личных встречах с фаворитом. Но даже «Оренбург» и «Рубин» получали по три очка после встреч с Семаком. Это неудача фаворита, в основе которой психологический фактор. Футболисты начали себя спрашивать, так ли им нужны очень большие деньги, если можно получать чуть меньше, играя в более интересном чемпионате? Скорости упали – «Зенит» стало проще поймать.

Тренер Семак не развивается

Отчасти причина аналогичная командному аргументу – нет равного врага. Абаскаль не стал королем в «Спартаке», чтобы превратиться в Артету для Семака, то есть «Гвардиолы из РПЛ ». У ЦСКА не тот состав, чтобы Федотов делал «Зениту» больно. Он даже «Балтику» не обыграл. У Галактионова и молодого «Локомотива» получалось отрезками, как и у «Динамо» Лички. Но эти два соперника не отличаются стабильностью в обороне, что их погубило на дистанции. Слабости конкурентов давали Семаку фору, а Сергей Богданович привычно плыл по течению. И выплывал всегда к чемпионскому празднованию в Санкт-Петербурге. А теперь работу тренера тяжело назвать удачной, хотя его штаб крутит схемой. Играли «3-5-2» ради голов Кассьерры и подстраховки латералей. Ставили на «4-3-3» в надежде на новых бразильцев. Видели вчера «4-4-2», но не сработало. Раньше был Малком, который делал разницу. Но после его отъезда «Зенит» не может похвастаться оригинальностью тактики, чтобы компенсировать потерю ценных игроков. А поскольку Семак никогда не умел играть в матчах на вылет, то даже Кубок могут не выиграть.

Иссякли запасы «отцов лимита»

У многих клубов были дети лимита. Это воспитанники, которые не тянут на основу, но получали шанс по букве закона. У «Зенита» таких игроков нет. В заявке в основном опытные россияне, но на скамейке. Зато у Семака раньше были «отцы лимита», вроде Дзюбы или Кузяева, Широкова или Анюкова. Толковые российские мастера получили шанс из-за законов, а потом доказывали делом полезность. Сейчас те запасы иссякли. Караваев на правом фланге не впечатляет. Кержакову много лет, но вратарю не могут найти замену. Сергеев не сильнее Кассьерры, хотя Матео вместе с Изидором не отличается классом, иначе его забрали бы в «Наполи» или «Барселону». Когда потеряли интерес легионеры, то нужны подвиги россиян. А Мостовой и компания не готовы обыграть «Динамо» и «Локомотив» в РПЛ . Для менеджеров «Зенита» поиски толковых россиян, которые реально усилят игру – ключевая трансферная задача ближайших лет. Долго не замечали интересы местных игроков, Семак успешно игнорировал развитие своих ребят. Но когда снизился класс легионеров, симбиоз факторов завел к ключевым поражениям.

Не впечатляют трансферами

Вспомните, как анонсировали подписание Изидора. Заявили, что приедет перспективный футболист европейского уровня. У запасного форварда «Локомотива» от мирового класса разве что имидж актера Дональда Гловера. Но если известный комедиант и музыкант – человек с тонким вкусом, то у француза всё пресно. У Изидора нет ничего из арсенала лидеров «Зенита» прошлых лет. Как бы ни нахваливали Артура и Педро, они от этого не становятся наследниками Халка. «Зенит» и раньше позволял отличные результаты при средней игре в футбол. Цифры доказывали, что речь о везучей команде. А теперь видим, что с ними случилось, когда удача отвернулась. «Динамо» в теории могло не создать голевой момент для Тюкавина. Тогда Семак уехал бы домой с ничьей. Для рационального тренера плохой, но не худший результат. Но и дома против «Рубина» Рахимова, и в столице против «Динамо» Лички была тень старого чемпиона, а не эскиз будущего тактического шедевра. Когда «Зениту» нужен дубль юного новичка Педро, чтобы не проиграть «Спартаку», то дела плохи по умолчанию. Причем речь о длительной серии слабых матчей, а не одном или двух поединках. Качество новичков упало. Трансферы не спасли. Сейчас максимум это добротные новички – Нино, а элитные сделки остались в прошлом.

Сильно сбавили от года к году