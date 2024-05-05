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сегодня, 13:33

В Чемпионшипе завершился веселый сезон.

«Ипсвич» нашел нового сэра Альфреда

Тренер Альф Рэмзи заставил англичан стать чемпионами мира. Пусть при помощи знаменитого арбитра Бахрамова, ведь до сих пор спорят, сделал ли Херст хет-трик в финале против немцев. Сейчас Джефф – единственный живой чемпион мира 1966-го, а на английских стадионах теперь новые герои. Один из них наследует сэра Альфреда, речь о главном тренере «Ипсвича» Маккенне. Северному ирландцу всего 37 лет. Карьера футболиста не сложилась, зато Киран повторил путь Рэмзи, который тоже поднимал «Ипсвич» в высшую лигу.

Маккенна раньше набирался опыта в МЮ , помогал в штабе Сульшера. Надолго не задержался, ведь талантливого специалиста позвали в «Ипсвич». Но никто не думал, что подзабытый футбольными богами клуб так быстро проскочит два дивизиона. Даже у Рэмзи сразу поднять «трактористов» в элиту не получилось. Недавно были в третьей по счету лиге, а теперь заняли второе место в Чемпионшипе и празднуют возвращение в АПЛ через два десятилетия. Самые юные фанаты не помнят команду, заскочившую на 5-е место в АПЛ .

У молодого тренера Маккенны агрессивный футбол – «Ипсвич» забил 92 гола в 46 турах. Пропускают многовато, но попробуют усилить состав летом. Также важно не потерять латераля Лейфа Дэвиса, он отдал 18 голевых передач. А вот валлийский форвард Мур вряд ли куда-то денется. Киффер рад вернуться в АПЛ . В «Ипсвиче» обещают грамотно работать на трансферном рынке, привлекая молодых футболистов, способных прогрессировать. Также не обойтись без продаж, чтобы держать баланс. Хотя «полоток зарплат» их вряд ли пугает.

«Трактористы» платят лучшему футболисту в составе Дэвису всего 490 тысяч фунтов в год. Столько Полю Погба отдавали в «Манчестер Юнайтед» за неделю. Теперь «Ипсвич» получит свою минуту славы, ведь в клуб вложили деньги американские инвесторы. Это не киты из Нью-Йорка, а фонд, который зарабатывает деньги, чтобы у пенсионеров из США была безбедная старость. Американцы вкладывают миллионы в перспективные проекты. Так что теперь от «Ипсвича» зависит успех аризонских стариков, так связан между собой мир финансов.

Руни помог развалить «Бирмингем»

Ещё один человек из «Манчестер Юнайтед» — Уэйн Руни, не стал таким проворным наставником, как Маккенна. Пока Киран тащил «Ипсвич» вверх в таблице, теперь уже бывший наставник «Бирмингема» помог загнать команду в третий по счету дивизион. Глупейшая история. Клуб из знаменитого города, где приезжим тяжело разобрать местный акцент, был несговорчивым с соперниками – «Бирмингем» оказывался на пятой строчке. Были шансы побороться за плей-офф и выход в АПЛ . Вместо этого завершили календарный год на 20-й строчке.

Но в 2024-м лучше играть не стали. Одиннадцать поражений в двадцати одном поединке, всего шесть побед на отрезке, на котором тот же «Лидс» – они будут вести борьбу за выход в АПЛ через плей-офф, выиграл 14 матчей. «Бирмингем» выгнал тренера Руни после девяти поражений в пятнадцати турах. Легендарный форвард выиграл всего два матча в новой роли. Хотя у Уэйна есть опыт работы с «Дерби», в последнем клубе не показал себя лидером. Его три сменщика выступили на лучше. А ведь как всё пафосно подавали, думая об играх в АПЛ .

«Бирмингем Сити» давно выкупили китайцы, которые используют футбольные инвестиции во имя экспансии на другие рынки. Например, владельцы английского клуба планировали вложиться в «Мельбурн» из Австралии. Но затем узнали, что не получится застроить дорогущими жилыми домами район вокруг стадиона этой команды, вышли из проекта. Также идут на популистские шаги. Акции «Бирмингема» есть у легендарного Тома Брейди, бывшего игрока в американский футбол, управляют командой неграмотно. Результатом стал обидный вылет.

Варди вернул «Лестер» в высшую лигу

Мог сейчас медленно спиваться, торгуя разным барахлом, ведь Джейми был форвардом из «болота», низших дивизионов, ходил на обычную работу. Но променял водку на тренировки, счастливый итог – стал чемпионом Англии и обладателем парочки кубков. У Варди намного больше трофеев, чем у Кейна. У ветерана «Лестера» теперь две победы в Чемпионшипе с разницей в десять лет. Великолепный Джейми забил 18 мячей, хотя по понятным причинам в половине случаев выходил на замену, возраст дает о себе знать.

А вот возраст наставника Марески – бывшему итальянскому футболисту всего 44 года, не мешает побеждать. Как и Маккенна, Энцо работал в Манчестере, но представлял штаб «Сити». Гвардиола отпустил помощника в Лестер, ведь был шанс выйти в АПЛ . Стали чемпионами, постараются закрепиться в АПЛ , ведь у «Лестера» давно есть неплохая финансовая подушка. Дети миллиардера Вишая Шривадданапрабха не бросили клуб. Если у лидера «Ипсвича» зарплата 490 тысяч фунтов в год, то у Варди в «Лестере» целых 7.2 миллиона.

История «Ипсвича», конечно, душевнее, американские деньги пока их не развратили. Двадцать два года фанаты «трактористов» ждали родную команду в АПЛ . Среди этих болельщиков есть знаменитый певец Эд Ширан. Рыжий артист сейчас в Майами в гостях у неугомонного Месси, развлекает богатую публику выступлениями. Но невероятно популярный Ширан помогает «Ипсвичу» деньгами и уже договорился со своими друзьями из состава встретиться за чашкой чая в среду, чтобы хорошенько отпраздновать историческое событие.