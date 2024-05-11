Манчестер – последняя преграда Артеты. «Юнайтед» дома непроходимы для «канониров»

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вчера, 13:09

В этот раз тоже могут неожиданно собраться.

Полный развал – «Пэлас» деклассировали МЮ , клуб разучился побеждать

- Кажется, игра с «Пэлас» в прошлые выходные станет одним из худших воспоминаний болельщиков МЮ от уходящего сезона. Команда по всем статьям проиграла середняку Премьер-Лиги. Проиграл сам тен Хаг – он решил сместить Каземиро в центр обороны, но не научил играть аккуратно. Проиграла глубина состава – стоило Бруну Фернандешу первый раз пропустить матч МЮ из-за травмы, как «красные дьяволы» стали абсолютно аморфны в атаке. Проиграла команда, которая даже не пыталась перестроиться после неожиданно резвого старта «орлов».

Голландский менеджер наконец признал ошибки на поле:

Рядом пять наших игроков, и это гол, которого не должно было случиться, потому что у нас были четкие инструкции, как мы должны защищаться. Они [игроки] не следовали им на поле. Мы были разбиты. Это одна проблема, но и на левом фланге была ситуация, когда два игрока закрывали одного. Нельзя винить во всем одного игрока [Каземиро]. Это командная игра. Это проблема команды, потому что мы не соблюдаем правила, не адаптируемся под меняющуюся ситуацию [на поле], не умеем собраться и сохранять контроль.

- И самое ужасное – все грабли, на которые наступал МЮ в последнее время, одной модели. Команда находит подходы к воротам, выходит вперёд – иногда даже увеличивает преимущество. Но безвольно теряет его в концовке. Так было ещё в марте с «Брентфордом», в апреле – с «Челси», «Ливерпулем» и «Ковентри» (чудом не вылетели из Кубка), а самый свежий пример – 1:1 с «Бернли». Игры с «Борнмутом» (2:2) и «Кристал Пэлас» (0:4) – исключения, но от этого больно не меньше.

- Учитывая это и повальную эпидемию травм, становится объяснимым и место «Юнайтед» в таблице Премьер-Лиги. Коллектив долго преследовал «Тоттенхэм», но при постоянных ошибках отпустил «шпор». А потом полетел вниз – и сейчас занимает 8-е место в турнирной таблице. Если так продолжится, тен Хаг войдёт в историю МЮ . Как тренер, с которым они заняли самое низкое место с момента основания АПЛ .

Ориентировочный состав МЮ (4-2-3-1): Онана – Ван-Биссака, Эванс, Каземиро, Далот – Эриксен, Майну – Гарначо, Маунт, Антони – Хейлунд.

Теперь «Арсенал» знаком с понятием «на классе»

- «Канониры» подходили к решающему этапу календаря лидерами чемпионата. Была пара поправок. Во-первых, у «Сити» оставался матч в запасе – а отрыв был минимальный. Во-вторых, лондонцам предстоял крайне сложный календарь. Похожая ситуация была в прошлом году – банда Артеты начала терять очки от тура к туру и окончательно потеряла лидерство, проиграв «Сити» в очном матче. Так что перед дерби с «Челси» «пушкарей» оценивали как аутсайдера чемпионской гонки.

- В последних четырех матчах лондонцы показали, насколько сильно они выросли за это время. Прежде всего в ментальном плане. Игрокам не хватало выдержки – высочайшая конкуренция в топ-3 им была в новинку – а тут ещё и о борьбе за титул речь зашла. Теперь все разговоры о борьбе с «Сити» разбивались о результаты. Из отрезка, в котором «канонирам» прогнозировали провал, они взяли 4 победы из 4, в трёх из них Давид Райя оформлял «сухарь». Лондонцы действуют на классе. На классе разгромили «Челси». На классе разобрались с «Тоттенхэмом» в тяжелейшем матче. На классе прошли «Борнмут» и «Хэмптон». Если ещё вспомнить, что в очных матчах с «Сити» у «Арсенала» победа и ничья, то можно сказать – у Гвардиолы появился достойный соперник.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-3-3): Райя – Томиясу, Магальяес, Салиба, Уайт – Райс, Партей, Эдегор – Троссард, Хаверц, Сака.

Исход чемпионской гонки решат «Тоттенхэм» и «Вест Хэм»

«Канониры» заслужили титул хотя бы своим устойчивым прогрессом – они не ограничились борьбой в прошлом сезоне и пошли дальше. Заслужили и 12 очками в 4 последних матчах – когда речь заходит о гонке без права на ошибку, «канониры» безупречны.

Теперь ход за «Сити». Лондонцам помимо «Юнайтед» предстоит играть с «Эвертоном». В обоих случаях Артета должен забирать 3 очка. А вот команде Пепа Гвардиолы серьёзнейшие испытания предстоят в последних турах. Выезд в Лондон к «Тоттенхэму» — миссия невыполнима, поскольку «горожане» не умеют обыгрывать «шпор», тем более в гостях.

С «Вест Хэмом» в заключительном туре будет не проще. Мойес сделал из «молотобойцев» кубкового бойца, который способен на сенсацию в отдельном матче. А большего и не надо.

Давно не побеждали на «Олд Траффорд»

- В двух последних играх чемпионата победа оставалась за «канонирами» — причём оба раза «канониры» вырывали её на последних минутах. В январе 2023-го при 2:2 на 90-й минуте отличился Нкетиа. В сентябре до окончания основного времени держались 1:1 – и тогда Райс с Жезусом включились на 90+6-й и 90+11-й минутах.

- Но всё это происходило на «Эмирейтс». На «Олд Траффорд» «канонирам» везёт куда меньше. В двух последних встречах победа доставалась «красным дьяволам» — до этого лондонцы побеждали МЮ в гостях в далёком 2020 году.

- «Арсенал» — не такой уж фаворит. Тут и эффект непредсказуемости, на который иногда способны манкунианцы, и история матчей на стадионе «дьяволов». И тенденции в последних матчах. Сложилось равное противостояние – 8 побед у «Арсенала» и 7 у МЮ в предыдущих 20 играх.

Прогноз Soccer.ru: Премьер-Лиге нужна интрига до последнего тура, а в идеале – сказка со сменившимся чемпионом. В результативном матче победу заберёт «Арсенал».