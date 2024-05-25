«Наполи» – «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.05.2024)

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вчера, 16:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 38-го тура Серии A чемпионата Италии «Наполи» – «Лечче», который состоится 26 мая 2024 года

«Наполи»

«Партенопейцы» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находятся на десятой строчке. Для того чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Лечче», предлагаем вспомнить недавние матчи с участием «Бело-голубых». В сухую, пропустив два гола, «Наполи» проиграл дома «Борзым» из Болоньи в рамках матча 36-го тура чемпионата Италии.

17 мая со счётом 2:2 вничью сыграли «Маленькие ослы» с «Фиолетовыми» из Флоренции.

«Лечче»

«Волки» на сегодняшний день в турнирной таблице Серии A занимают четырнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Лечче» за последнее время. Со счётом 0:2 «Жёлто-красные» потерпели поражение от «Удинезе».

С таким же счётом «Лечче» проиграл дома «Аталанте» из Бергамо.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Наполи» – 1.44

Ничья – 5.00

Победит «Лечче» – 6.80

Победит «Наполи» с форой -1.5 гола – 2.10

Тотал голов больше 2.5 – 1.54

Тотал голов меньше 2.5 – 2.37

Статистика

Только одну победу одержал «Наполи» в десяти крайних матчах

За такой же период «Волки» выиграли у своих соперников в трёх встречах

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу «Наполи» с коэффициентом 1.44. Свои три очка «Партенопейцы» возьмут в будущей встрече.