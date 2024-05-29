«Цинциннати» – «Нэшвилл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

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вчера, 15:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС регулярного чемпионата США «Цинциннати» – «Нэшвилл», который состоится 30 мая 2024 года

«Цинциннати»

«Оранжево-синие» на данный момент в турнирной таблице Восточной конференции находятся на второй строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды «Цинциннати» за последнее время. Семь побед к ряду одержали «Оранжево-синие» на текущий момент. 19 мая с разницей в два гола «Цинциннати» дома выиграл у команды «Сент-Луис Сити» (3:1).

На прошлых выходных в гостях со счётом 4:3 «Оранжево-синие» взяли верх над «Торонто».

«Нэшвилл»

«Жёлто-чёрные» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата занимают одиннадцатое место. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Нэшвилла». 18-го числа текущего месяца со счётом 1:1 вничью сыграли «Жёлто-чёрные» дома с «Атлантой».

26 мая нулевую ничью раскатал «Нэшвилл» с «Монреалем» на выезде.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Цинциннати» – 1.72

Ничья – 3.70

Победит «Нэшвилл» – 5.20

Победит «Цинциннати» с форой -1.5 гола – 2.75

Тотал голов больше 2.5 – 1.90

Тотал голов меньше 2.5 – 1.90

Статистика

Два поражения потерпели «Оранжево-синие» в десяти крайних матчах

За такой же период «Нэшвилл» проиграл своим соперникам в четырёх матчах

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют — да.

Прогноз

В будущей игре компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу команды «Цинциннати» с коэффициентом 1.72. Выигрышная серия «Оранжево-синих» с большой долей вероятности продлится.