Плотник побил рекорд Роналду, а «крёстный отец» порадовал Грецию. Снова сенсация в еврокубках

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30 мая 2024, 12:03

Разгром «Байера» оказался аперитивом.

Эль-Кааби забил 11 голов в плей-офф еврокубка

Уровень соперников в Лиге конференций намного ниже, чем в Лиге чемпионов. Но «Олимпиакос» не «Реал», а Эль-Кааби намного ниже классом, чем футболисты, чьи рекорды побил. Сложно забить 14 голов за европейский сезон. Особенно если ты бывший защитник из второй марокканской лиги. Эль-Кааби победным голом в финале повторил личный рекорд Месси – 14 голов за европейский сезон. По 17 мячей забивали Роналду и Фалькао. У Левандовского рекорд равен 15 голам.

Вот так скромный Эль-Кааби оказался в истории европейского футбола. Одиннадцать из его мячей забиты в плей-офф Лиги конференций. Пять раз отличился в поединках против самого сложного соперника, фаворита сетки «Астон Виллы». Бирмингем вчера не гулял до утра, а вот в Пирее большой праздник. Портовые рабочие и адвокаты, учителя и предприниматели вчера жгли файеры, пели и танцевали. В изнуряющем и тяжелом для просмотра финале выиграли греки.

«Олимпиакос» стал первой местной командой с европейским кубком. А Эль-Кааби, которому через месяц исполнится 31 год, обошел Бензема и Роналду. Оба забивали по 10 мячей в плей-офф Лиги чемпионов за «Реал» за сезон. Но идеальная игра вблизи чужих ворот позволила Аюбу стать ещё одним африканским героем финала после Лукмана из «Аталанты». И если нигериец родился в Англии, то Эль-Кааби родом из Касабланки. Он не жил на свалке, как Осимхен из «Наполи».

Но в 15 лет бросил школу, работал плотником. В большой футбол попал в 21. Сначала играл в обороне, потом убедил тренера, что рожден для атаки. А до этого Аюб чистил ковры и продавал соль. Уже в футболе Эль-Кааби зарабатывал деньги в Китае, играл в Турции и в Катаре. ЦСКА отказался от Аюба полтора года назад. А вот скаут, который убедил «Олимпиакос» взять свободного агента, должен получить премию. Фортунис, Поденсе и Шикинью получили идеального напарника.

Хосе Луис Мендилибар снова выиграл в Европе

Дважды подряд и даже больше в международных турнирах выигрывали многие тренеры. Но до вчерашнего вечера с разными клубами выигрывал два года подряд только один человек. Зовут его Рафаэль Бенитес, тоже испанский наставник. Сначала взял Кубок УЕФА с «Валенсией», так тогда величали турнир, известный сейчас как Лига Европы. Затем Рафа возглавил «Ливерпуль». И хотя «Милан» Анчелотти сделал всё, чтобы убить веру англичан в успех в Стамбуле, случился великий камбэк 3:3.

У Мендилибара тоже был сложный матч в Стамбуле. Его «Олимпиакос» проиграл местному «Фенербахче» после домашней победы. Пришлось бить пенальти, но молодой голкипер Цолакис показал себя. Вчера в финале сыграл спокойно, готовился к серии пенальти. Но затем забил Эль-Кааби после удачного навеса с левого фланга. Мендилибар год назад не получил досрочную победу, пришлось исполнять пенальти в финале Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» Моуриньо.

Жозе выигрывал два еврокубка подряд с «Порту», после Кубка УЕФА взял Лигу чемпионов, ещё до Бенитеса. Но с разными клубами сделать это сложнее. Особенно если не забывать, что Мендилибар пришел в «Олимпиакос» 11 февраля. Стал шестым тренером за тринадцать последних месяцев, если учитывать одного временного наставника. Но даже пять тренеров за год это много. Откуда у «Олимпиакоса» такой странный стиль управления? Вы знаете, если видели награждение.

Евангелос Маринакис – греческий «крёстный отец»

Толстяк в темном пиджаке и белой футболке, которого позвали к команде во время вручения кубка – греческий миллиардер Маринакис. Владелец клуба. Сначала он был сыном «крёстного отца». Его папа Мальтиадис построил бизнес в порту. Одна из самых грязных и коррумпированных отраслей в истории мировой торговли. Неудивительно, что Евангелос Маринакис обвинялся в участии в обороте наркотиков на сумму в 200 млн евро. И это только одна партия, перехваченная полицией.

В результате по всему миру убили полтора десятка наркобаронов. Организатор торговли не знал, кто его заложил полицейским. Страшная история, но греки её замяли. Суды и правоохранители сделали всё, чтобы Маринакис вышел сухим из воды. Сам Евангелос является классическим олигархом. У него невероятно спорный бизнес, ведь контрабанда может касаться не только наркотиков, но также нефти и не только. У Маринакиса футбольные клубы, «Ноттингем Форест» и «Олимпиакос».

У его отца было 20 % акций «Легенды», а Евангелос полноправный босс. Он плохой и неадекватный начальник. Видно, как греки меняются в лице, когда спрашивают о Маринакисе. Его боятся. Запрещает носить одежду зеленого цвета, чтобы не было отсылок к «Панатинаикосу». Его обвиняли в подкупе соперников и арбитров по пути к победам «Олимпиакоса» в чемпионате Греции. После поражений Маринакис не раз кричал, что туалетная бумага на базе клуба ценнее, чем тренер с игроками.

Лично Евангелос не заслужил кубок Лиги конференций, учитывая количество судов, в которых эксперты считают его виновным на 100 %. Но подчеркивают влияние коррупции на греческое «правосудие». Также Евангелос давно скупил местные СМИ . Замял историю с контрабандой 2 тонн героина, хотя погибло много свидетелей. Замял скандал с договорными матчами в Греции – улики собрали, но в УЕФА закрыли на это глаза. Даже некоторые истории о меценатстве оказались выдумкой.

«Боруссия» хочет повторить успех аутсайдеров финалов

В «Реале» точно есть суеверные люди. Им хочется верить, что в этом сезоне традицией финалов станут победы возрастных наставников. Гасперини 66 лет, Мендилибару 63, Анчелотти почти 65, а их соперники значительно моложе. Но если искать другое совпадение, которые почитаются в футболе, то глупо отрицать факт – два финала выиграли аутсайдеры. «Боруссия» из Дортмунда в статусе «Олимпиакоса» и «Аталанты». А «Фиорентина», уступившая два года подряд, повторила за «Байером».

У греков сложная, но справедливая победа. И рядом с успехом нехорошего человека праздник для обычных портовых грузчиков, моряков и владельцев греческих ресторанов по всему миру. Футбол ведь объединяющий фактор для целого народа. Помнят сенсацию на Евро-2004, когда переиграли команду юного Роналду. А на клубном уровне могли вспоминать только неудачный финал тренера Пушкаша – «Панатинаикос» уступил «Аяксу» в 1971-м. Лишь спустя 53 года праздник на улице главных врагов «зеленых».

Конечно, «Олимпиакос» не показал себя против «Фиорентины». Но команда атакующая и агрессивная, что было видно против «Астон Виллы». И если суммировать сезон, когда из вылета в Лиге Европы выжали победу в Лиге конференций, то греки большие молодцы. Вернее, легионеры вместе с местными игроками. Маринакис не скупился на игроков, но ему крупно повезло с тренером Мендилибаром. Теперь в Греции карнавал, ведь местные жители не любят работать, зато умеют развлекаться.