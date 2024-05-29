«Король Эрик» и его «пираты». Скромный «Брест» выступит в Лиге чемпионов

1716972743

вчера, 11:52

Рассказываем о главном открытии французского чемпионата.

Нет ничего удивительно, что «Пари Сен-Жермен» в очередной раз стал чемпионом Франции. И во втором месте «Монако» нет ничего странного. Но третья путёвка в Лигу чемпионов досталась «Бресту».

Бретонский клуб никогда не собирался столь высоко. Восьмое место в сезоне 1986/87 оставалось потолком для «пиратов». А после возвращения «Бреста» в Лигу 1, случившемся пять лет назад, «29-е» (ещё одно прозвище клуба) бретонцы ни разу не поднимались выше 11-го места. Всё больше думали, как бы уцелеть в элите.

Внесём ясность с прозвищами. «Пираты», кстати, не самое популярное из них. Куда чаще «Брест» именуют «29-мы». Но это не означает, что клуб был основан в 1929 году. Просто департамент Финистер, где расположен тёзка белорусского Бреста, носит во Франции порядковый номер 29.

Сказка с хорошим концом

Год назад «Брест» финишировал на 14-м месте. Бюджет клуба — четырнадцатый в Лиге 1. На летнем трансферном рынке клуб вёл себя более, чем скромно. Продали в мёнхенгладбахскую «Боруссию» полузащитника Франка Оноро за 8 миллионов евро, прикупили игрока средней линии Махди Камара за три миллиона и Брэдли Локо за полмиллиона. Нескольких игроков взяли напрокат — нападающего Марио Сатриано у «Интера» и Жордана Амави из «Марселя». Не внушает страх. С такой компанией бороться за сохранение прописки. Что впрочем и предрекали «Бресту» прогнозисты и букмекеры.

Но уже в стартовом туре «29-е» переиграли вице-чемпиона «Ланс» 3:2. Потом обыграли в гостях «Гавр» 2:1 и обнаружили себя на втором месте. «Марсель» слегка спустил бретонцев на землю (0:2). Но в следующих трёх турах «Брест» взял семь очков и возглавил таблицу. Остановись, мгновенье, ты прекрасно. Однако последовали две ничьи, потом три проигрыша. «Вот и сказочке конец», — наверняка подумали те, кто сулил «пиратам» тяжёлые дни. Но падения не случилось. Ибо все потенциальные соперники — «Лилль», «Ланс», «Ренн», «Марсель», не говоря уже о «Лионе», словно сговорились и тоже принялись сорить очками. Поэтому «Брест» не рухнул во вторую десятку, а отступил на шестую позицию.

Но успешный старт оказался присказкой. Сказка началась позже. «Брест» выдал беспроигрышную серию из 11 встреч, из них только 4 ничьи. Зиму «29-е» закончили вторыми. Выше только «Пари Сен-Жермен», с которым «пираты» сыграли вничью 2:2. Конечно, потом пришлось проиграть три матча из оставшихся десяти, пропустить вперёд «Монако», но итоговое третье место «Бреста» стало настоящей сенсацией. В том числе и для самих бретонцев.

Тренер без аттестата зрелости

Своим успехом «Брест» во многом обязан 57-летнему тренеру Эрику Руа, которого в Бресте называют не иначе, как «Король Эрик». Конечно, носитель этого прозвища Эрик Кантона вряд ли в восторге от этого факта, но придётся поделиться. Тем более, что у тренера бретонцев фамилия подходящая, Руа переводится, как король. И личность он тоже незаурядная.

Уроженец Ниццы Эрик Руа так хотел играть за клуб из родного города, что завалил выпускные экзамены. Аттестат зрелости он так и не получил. В 17 лет Эрик оказался в составе «Ниццы», но дебюта пришлось ждать три с лишним года. Футболистом Руа был не выдающимся, но добротным. Играл центральным полузащитником во многих командах — «Тулоне», «Лионе». В составе «Марселя» приезжал в Москву на финал Кубка УЕФА в мае девяносто девятого. Был замечен в Англии — в «Сандерленде» и в Испании — «Райо Вальекано». Потом вернулся в «Ниццу», где завершил карьеру в 35 лет. Затем получил в родном клубе должность директора по связям с общественностью. Но в 2010-м в «Ницце» настали сложные времена. «Орлята» могли вылететь из элиты. Искать тренера было некогда, вот и бросили на амбразуру Руа.

Будущий «Король Эрик» спас команду от расставания с Лигой 1. И в следующем «Ницца» уцелела. В отличие от тренера, которого уволили за нецелевое использование средств. Руа съездил за счёт клуба в Аргентину на 12 дней, якобы просмотреть новичков. Но в клубе попросили предъявить результаты поездки. Эрик судился, но был вынужден уйти. Тут он вспомнил об отсутствии тренерской лицензии. Решил восполнить пробел. Закончил курсы, причём учился вместе с Зинедином Зиданом.

Но Руа оставался невостребованным. Занимал должность спортивного директора в «Лансе», был замечен в английском «Уотфорде», а потом получил административную должность в «Бресте». Но в сезоне 2022/23 сначала не выдержал тренер Мишель Тер-Закарян, потом расписался в бессилии Бруно Груги. И в первые дни 2023 года «Брест» предложил Руа поработать тренером. После успешного исхода борьбы за выживание, Руа был утверждён в своём нынешнем статусе. Через несколько месяцев на трибунах стадиона «Франсис Ле Блё» был развернут баннер «Король Эрик». И, как вы понимаете, Кантона тут ни причём.

Команда неизвестных

Нельзя сказать, что за «Брест» играют футболисты, которые никто и звать их никак. Есть и те, кто успел прославиться. Например, вратарь Марко Бизо долгое время играл в АЗ , считался одним из лучших в Эредивизие и пару раз вызывался в сборную Нидерландов. Правый защитник Кенни Лала в бытность игроком «Страсбура» заинтересовал московский «Спартак», но в итоге оказался в другом красно-белом клубе — греческом «Олимпиакосе». Год назад вернулся во Францию и обосновался в «Бресте». Левый защитник Жордан Амави без особого блеска играл за «Астон Виллу». Капитан команды опорный полузащитник Пьер Лис-Мелу отыграл более сотни матчей за «Ниццу». Центральный нападающий Стив Мунье когда-то забивал мячи в английском «Хаддерсфилде».

Эрик Руа предпочитает схему 4-3-2-1. «Брест» активно прессингует, причём давление начинается у чужой штрафной. Очень активны фланги. В стартовом составе обычно 9 французов, что редко для нашего времени, один представитель Бенина — бывшей французской колонии, и голландец с французскими корнями вратарь Бизо. Справа играет Кенни Лала, а слева Брэдли Локо. Два неутомимых и очень полезных в атаке игрока.

Пару центральных защитников составляют Лилиан Брассье, которым интересовался «Милан», и любимец местной публики Брендан Шардонне, Воспитанник «Бреста» играл за «29-х» ещё в Лиге 2. В центре поля с капитаном Пьером Лис-Мелу чаще всего выходят Уго Маньетти и Махди Камара. Также в распоряжении Руа имеются Жонас Мартен, Матиас Перейра Лаге и Камори Думбия, который однажды отгрузил сразу 4 мяча в ворота «Лорьяна». В нападении выходят Жереми Ле Дуарон и Ромен Дель Кастильо, на остриё атаки выдвинут Стив Мунье. Которого часто подменяет уругваец Мартин Сатриано.

Выдающийся успех «Бреста» принёс клубу не только радость, но и проблемы. Готова ли команда к Лиге чемпионов? Однозначно нет. Состав неказист, скамейка короткая. Денег на усиление нет. Стадиону «Франсис Ле Блё» больше ста лет, и он нуждается в реконструкции. Не факт, что УЕФА разрешит «29-м» принимать соперников на домашней арене, придётся проситься на постой к «Нанту» или «Ренну», а это дополнительные расходы. Кроме того, участие в еврокубках предусматривает большие нагрузки. Зачастую придётся играть два раза в неделю. Привыкшему к недельному циклу «Бресту» будет непросто перестроиться. Поэтому вскоре могут возникнуть вопросы — а не поспешили ли мы?

А пока Брест ликует. И правильно делает. Скромный клуб переживает самые яркие дни в своей истории.