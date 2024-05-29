С горы кувырком. Как вице-чемпион двухлетней давности вылетел из Премьер-лиги

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сегодня, 00:07

Почему «Сочи» отправился в Первую лигу?

Если калининградская «Балтика» до последнего сражалась за место под солнцем, то судьба второго неудачника определилась досрочно. Уже после осенней части чемпионата было видно, что спастись сочинцам будет крайне нелегко. Приход испанского тренера Роберта Морено и группы легионеров, в первую очередь латиноамериканцев, не спас «Сочи» от вылета. Но позволил команде сохранить лицо.

Головокружение от успехов

Каких-то два года назад «Сочи» забрался очень высоко. Даже один из прародителей южан — «Динамо» (Ленинград/Санкт-Петербург) не поднималось выше четвёртого места. А тут второе. Выше только «Зенит». Конечно, в клубе знали прописную истину — легче подняться на вершину, чем удержаться на ней. Но эйфория всё же присутствовала. Понятно, что удержать тренера Владимира Федотова от ухода в ЦСКА было невозможно. Равно, как и нельзя было отказать «Зениту» в покупке Родригао и Матео Кассьерры. Но адекватной замены ушедшим игрокам не нашли. Даром что ли в дружественном «Зените» имелись игроки, не всегда проходящие в основу. Вскоре выяснилось, что вице-чемпион просчитался с приглашением тренера Вадима Гаранина. В «Енисее» этот специалист смотрелся очень достойно, на новом месте что-то пошло не так. Поэтому осенний отрезок чемпионата 2022/23 сочинцы заканчивали с Александром Точилиным, который вывел команду в элиту. Незадолго до наступления нового 2023 года в Сириус (а ФК «Сочи» проводит домашние матчи в самом молодом городе России) прибыл Курбан Бердыев. Появление столь авторитетно специалиста обнадёжило, даже заставило закрыть глаза на слабенькую трансферную кампанию в зимнее окно. Но Курбана Бекиевича хватило на пять туров. ЦСКА Федотова он обыграл, но особых успехов не добился. После чего место на тренерском мостике занял замечательный в прошлом футболист Дмитрий Хохлов. Владелец «Сочи» Борис Ротенберг вскоре утвердил Дмитрия Валерьевича главным тренером и выписал ему кредит доверия на следующий сезон. «Барсы» же заняли десятое место. И это после исторического серебряного сезона.

Авось и так сойдёт

Летом «Сочи» тоже не особо усилился, потеряв при этом вратаря Дениса Адамова, отправившегося покорять «Зенит». Чемпионы же снова не торопились отпускать к побратимам ни Алексея Сутормина, ни Александра Ерохина, ни Дмитрия Чистякова — ограничились лишь вратарём Никитой Гойло, который вскоре получил травму. Пришли два бразильца — защитник Марсело Алвес и игрок средней линии Мигел Силвейра, атакующий словенский полузащитник Мартин Крамарич, чешский защитник с совсем не чешскими именем и фамилией Юрий Медведев. Но этого усиления было маловато. Возможно, в клубе посчитали, что двужильный Кристиан Нобоа в свои 38 лет по-прежнему будет тянуть команду на себе. И что помогут ему опытнейший Артур Юсупов и мастеровитый Артём Макарчук, что мощные Ваня Дркушич и Иван Миладинович прикроют тылы, а много, где поигравший Николай Заболотный обезопасит ворота. И просчитались. Сочинцы стартовали с домашней победы над «Балтикой» 2:0, потом трижды проиграли. Затем разгромили «Ростов» 4:0 и снова продолжили падение. Дмитрий Хохлов оставил свой пост уже в сентябре. Александр Точилин, как ни старался, не мог ничего исправить. Пришлось ему уйти. «Барсы» заканчивали осенний этап чемпионата на последнем, 16-м месте. Отставание по очкам не выглядело критическим — минус 2 от «Балтики», минус 4 от «Оренбурга». Но содержательная игра отсутствовала напрочь. Клуб из Сириуса выглядел кандидатом номер один на выход с вещами. Чтобы спасти недавнего призёра, пришлось пойти на срочные меры.

Запоздалые меры по спасению

И вот тут-то в клубе поняли всю серьёзность положения. Был приглашён бывший исполнявший обязанности главного тренера сборной Испании Роберт Морено. Этот вариант казался спорным. Опыта самостоятельной работы у Морено было не так, он больше известен, как помощник Луиса Энрике. Но других кандидатов в спасатели не нашлось. Ушла целая группа игроков, в том числе и Кристиан Нобоа. Зато в Сириусе высадился десант мало кому известных легионеров — серб с австрийским паспортом Александр Юкич, венесуэльцы Сауль Гуарирапа и Серхио Кордова, чилиец Игнасио Сааведра, а также полуфиналист последнего чемпионата мира марокканец Яхья Аттият-Аллах. Пришла гуманитарная помощь от старшего брата в лице Алексея Сутормина и Дмитрия Чистякова. Александр Ерохин остался в Санкт-Петербурге.

Были опасения, что Роберт Морено окажется тренером-легионером, который приедет с важным видом, даст несколько громких интервью, а потом распишется в бессилии и уедет со словами «Ну не смогла я». Нет, испанец повёл себя, как настоящий профессионал. Все новички, кроме Кордобы и Чистякова пришлись ко двору, а Гуарирапа вообще стал открытием весенней части чемпионата — 8 голов в 10 матчах. Да, сочинцы потерпели несколько поражений и в итоге не смогли спастись. Но никогда не играли безвольно, напротив, потрепали нервы «Локомотиву», ЦСКА , «Динамо», «Краснодару», обыграли «Спартак», а «Пари НН» и вовсе разобрали на запчасти. И если б не прошлых ошибок груз, «Сочи» мог бы рассчитывать на место в десятки. А так, шестнадцатое место и ссылка в Первую лигу, откуда очень непросто выбираться.

Оптимистическая трагедия

Были и пока ещё сохраняются опасения, что движение вниз продолжится. У «Сочи» не самая лучшая родословная. В своё время рассыпалась «Жемчужина» Арсена Найдёнова. Недолгим был век созданного в 2013 «Сочи», который тренировал будущий наставник сборной России Станислав Черчесов. Один из прародителей Сочи — питерское «Динамо» — самый многострадальный клуб нашей страны. Сразу и не посчитаешь, сколько раз динамовскую команду разгоняли и воссоздавали. Вроде и сейчас она существует. А в отличие от «Жемчужины» и «Сочи» Черчесова нынешний клуб базируется не в самом Сочи, довольно большом городе, а в Сириусе, куда нужно добираться около часа. Сириус — городок пока небольшой, расположен на границе с Абхазией. Армия болельщиков невелика, а сочинские любители футбола ещё не успели полюбить команду, приехавшую в их края в 2018. Олимпийский стадион «Фишт» — сооружение красивое, но у него частенько возникают проблемы с газоном.

Однако есть основания думать, что «Сочи» не просто выживет, но и скоро вернётся. Борис Ротенберг не похож на человека, который бросит дела на полпути. То же можно сказать и про генерального директора Дмитрия Рубашко. Хороший знак — продление контракта с Робертом Морено. Испанский специалист постарается сделать пребывание в Первой лиге недолгим. Конечно, регламент Первой лиги вынудит расстаться с кем-то из легионеров, но «Сочи» постарается сохранить Гуарирапу, Сааведру, Дркушича или Аттият-Аллаха. Или не продешевит на продаже не вписывающихся в лимит иностранцев. Возможен приход новобранцев из Первой и Второй лиг. «Зениту» тоже пора совесть иметь и помочь дружественному клубу игроками. Поэтому есть основания предполагать, что расставание с «барсами» не будет долгим.