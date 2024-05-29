«Локомотив» без титулов из-за голевой неудачи Дзюбы. Команде не хватило опытного лидера

1716999337

вчера, 19:15

Артём официально покинул московский клуб.

Галактионов упустил роскошный шанс

Дзюба помог «Локомотиву» год назад. Тогда его возвращение из Турции встряхнуло команду. Опытный нападающий выиграл для «железнодорожников» весенний отрезок сезона. В 13 турах команда Галактионова набрала 32 очка, забили 34 мяча, пропустили всего 12. Вратарь Лантратов спасал, нападающий Глушенков настраивался на новый ударный сезон, а ЦСКА и «Зенит» выступили прошлой весной слабее. «Краснодар» набрал на девять пунктов меньше.

Поэтому летом многие ждали «Локомотив» в первой тройке в новом чемпионате, где в итоге оказалось «Динамо» с Тюкавиным. Константин получил приз лучшему футболисту РПЛ , а Дзюба мог бы возглавить рейтинг главных местных разочарований. В 11-ти турах прошлой весной у него было 8 голов и 5 ассистов, то есть 13 из 34 голов команды создали при непосредственном участии ветерана. Через год статистика намного скромнее, а ещё хуже его футбольная форма.

Дзюба появился на поле в 21-м туре РПЛ , но забил всего 4 мяча и сделал лишь 3 ассиста. Причем значительно упал показатель по ударам за полный матч – всего 1.71. Такого плохого выхода на ударные позиции у Дзюбы не было даже в составе «Ростова». В «Зените» форвард добирался до 2.90 удара за полную игру, разница огромная. Даже в тульском «Арсенале» Артём создал суммарно за 10 матчей больше голов, чем за весь прошлый сезон в «Локомотиве».

Галактионову для успеха в РПЛ не хватило нескольких победных мячей. «Рубин», «Крылья Советов» (дважды) и «Урал» лишили москвичей 8-ми пунктов из-за четырех ничьих. С этими очками молодая команда Галактионова могла легко выиграть чемпионат, 61 пункт в таблице гарантировал «золото». Достаточно было двух победных голов Дзюбы в дни ничьих, чтобы «Локомотив» набрал 57 пунктов и стал чемпионом, поскольку по личным встречам опережали «Зенит».

В сезоне, когда Дзюба играл плохо или показал себя бесполезным в основе, «Локомотив» Глушенкова и Сильянова умудрился набрать всего на четыре очка меньше, чем чемпионский «Зенит». При этом дважды обыграли именно петербуржцев, то есть называть команду Галактионова слабой точно нельзя. Зато у них в послужном списке числится вылет из Кубка России от «Урала». В финале турнира есть «Балтика», но нет «Локомотива». И это тоже отчасти вина Дзюбы.

Слуцкий не откажется от помощи друга

В голове не укладывается, что «Локомотив» не чемпион из-за дефицита в два победных гола. Дзюба забил в РПЛ десятки мячей, для него два гола – плёвое дело. Но когда форма ужасная, медленный нападающий тормозит команду. Галактинов поздно дошёл до правильной роли Сулейманова. А попытки зимой подписать нападающего, который разорвёт всех соперников, не увенчались успехом. Многие отказались, взяли сомнительного новичка Хамулича – подвёл.

Понятно, что нельзя списывать отсутствие трофеев только на Дзюбу. Его молодые напарники Пиняев и Сарвели, или опытные Миранчук и Жемалетдинов тоже могли превращать поражения в мировые, а ничьи в победы одним ударом. Но когда ничьи с «Уралом» и «Сочи», а для чемпионства нужно четыре пункта, то очень обидно. Дзюба не ушел из «Локомотива» красиво. Даже в слабом сезоне мог забить два ключевых мяча и сейчас все бы прощались с чемпионом РПЛ .

А так, в Китай к Слуцкому сватают ветерана в плохом состоянии. Футболист и тренер дружат, по блату Дзюба может оказаться в лиге, куда его давно звали. Раньше отказывался, но на пенсию может заработать именно в составе лидера Суперлиги. Слуцкий круто зашёл в китайский футбол. «Шанхай Шеньхуа» выиграл 11 матчей, 3 раза сыграл вничью. Лидируют, но рядом есть клуб «Шанхай Порт», и это опасный соперник, который тоже пока не проигрывал. Дзюба пригодится.

В Китае у Артёма будет шанс быстро восстановить голевой тонус, ведь уровень тамошнего футбола откровенно печальный. Неудача в Турции насторожила Дзюбу, но там мешал тренер Монтелла. Слуцкий не будет вставлять палки в колёса. Артём может и должен забивать много мячей, если окажется в чемпионате Китая. Также появится шанс перекрыть горечь от упущенных дома титулов, Слуцкий настраивается выиграть чемпионат Китая с Дзюбой или без его помощи.

Форвард играл в футбольной провинции

Для Дзюбы переезды в Томск и Тулу не были проблемой. Соглашался работать в клубах, которые не претендовали на большие успехи в РПЛ . А теперь не удивляет интерес к ветерану со стороны новичка высшей лиги. Но вряд ли «Динамо» из Махачкалы может позволить себе контракт Артёма. В Турции оказался с неплохим личным соглашением, в «Локомотиве» тоже выбрасывали более 4-х млн рублей в месяц за услуги запасного форварда.

В РПЛ тяжело найти команду из числа аутсайдеров, где готовы платить 500 тысяч евро без голевых бонусов. В Китае новый клуб найти проще, но сразу возникает вопрос семьи. Слуцкий развёлся и уехал за тридевять земель перезапускать карьеру. Дзюбе будет сложнее уехать так далеко. Жене точно не понравилось в Турции, ведь играл на юге в городе Адана. Хотя рядом море, восточнее у них граница с многострадальной Сирией.

В Китае тоже надо привыкать к другой пище, культуре, искать учебные заведения для детей. Поэтому азиатский вариант рассмотрят, но Слуцкому надо привести железные аргументы, а местному китайскому спонсору предложить роскошный личный контракт, чтобы Дзюба согласился. Если Артёму не подойдут ни середняки РПЛ , ни варианты в Китае, то можно подумать о завершении футбольной карьеры. Игроку скоро стукнет 36 лет.