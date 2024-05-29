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«Локомотив» без титулов из-за голевой неудачи Дзюбы. Команде не хватило опытного лидера

вчера, 19:15
Артём Дзюба

Артём официально покинул московский клуб.

Галактионов упустил роскошный шанс

Дзюба помог «Локомотиву» год назад. Тогда его возвращение из Турции встряхнуло команду. Опытный нападающий выиграл для «железнодорожников» весенний отрезок сезона. В 13 турах команда Галактионова набрала 32 очка, забили 34 мяча, пропустили всего 12. Вратарь Лантратов спасал, нападающий Глушенков настраивался на новый ударный сезон, а ЦСКА и «Зенит» выступили прошлой весной слабее. «Краснодар» набрал на девять пунктов меньше.

Поэтому летом многие ждали «Локомотив» в первой тройке в новом чемпионате, где в итоге оказалось «Динамо» с Тюкавиным. Константин получил приз лучшему футболисту РПЛ, а Дзюба мог бы возглавить рейтинг главных местных разочарований. В 11-ти турах прошлой весной у него было 8 голов и 5 ассистов, то есть 13 из 34 голов команды создали при непосредственном участии ветерана. Через год статистика намного скромнее, а ещё хуже его футбольная форма.

Дзюба появился на поле в 21-м туре РПЛ, но забил всего 4 мяча и сделал лишь 3 ассиста. Причем значительно упал показатель по ударам за полный матч – всего 1.71. Такого плохого выхода на ударные позиции у Дзюбы не было даже в составе «Ростова». В «Зените» форвард добирался до 2.90 удара за полную игру, разница огромная. Даже в тульском «Арсенале» Артём создал суммарно за 10 матчей больше голов, чем за весь прошлый сезон в «Локомотиве».

Галактионову для успеха в РПЛ не хватило нескольких победных мячей. «Рубин», «Крылья Советов» (дважды) и «Урал» лишили москвичей 8-ми пунктов из-за четырех ничьих. С этими очками молодая команда Галактионова могла легко выиграть чемпионат, 61 пункт в таблице гарантировал «золото». Достаточно было двух победных голов Дзюбы в дни ничьих, чтобы «Локомотив» набрал 57 пунктов и стал чемпионом, поскольку по личным встречам опережали «Зенит».

В сезоне, когда Дзюба играл плохо или показал себя бесполезным в основе, «Локомотив» Глушенкова и Сильянова умудрился набрать всего на четыре очка меньше, чем чемпионский «Зенит». При этом дважды обыграли именно петербуржцев, то есть называть команду Галактионова слабой точно нельзя. Зато у них в послужном списке числится вылет из Кубка России от «Урала». В финале турнира есть «Балтика», но нет «Локомотива». И это тоже отчасти вина Дзюбы.

Слуцкий не откажется от помощи друга

В голове не укладывается, что «Локомотив» не чемпион из-за дефицита в два победных гола. Дзюба забил в РПЛ десятки мячей, для него два гола – плёвое дело. Но когда форма ужасная, медленный нападающий тормозит команду. Галактинов поздно дошёл до правильной роли Сулейманова. А попытки зимой подписать нападающего, который разорвёт всех соперников, не увенчались успехом. Многие отказались, взяли сомнительного новичка Хамулича – подвёл.

Понятно, что нельзя списывать отсутствие трофеев только на Дзюбу. Его молодые напарники Пиняев и Сарвели, или опытные Миранчук и Жемалетдинов тоже могли превращать поражения в мировые, а ничьи в победы одним ударом. Но когда ничьи с «Уралом» и «Сочи», а для чемпионства нужно четыре пункта, то очень обидно. Дзюба не ушел из «Локомотива» красиво. Даже в слабом сезоне мог забить два ключевых мяча и сейчас все бы прощались с чемпионом РПЛ.

А так, в Китай к Слуцкому сватают ветерана в плохом состоянии. Футболист и тренер дружат, по блату Дзюба может оказаться в лиге, куда его давно звали. Раньше отказывался, но на пенсию может заработать именно в составе лидера Суперлиги. Слуцкий круто зашёл в китайский футбол. «Шанхай Шеньхуа» выиграл 11 матчей, 3 раза сыграл вничью. Лидируют, но рядом есть клуб «Шанхай Порт», и это опасный соперник, который тоже пока не проигрывал. Дзюба пригодится.

В Китае у Артёма будет шанс быстро восстановить голевой тонус, ведь уровень тамошнего футбола откровенно печальный. Неудача в Турции насторожила Дзюбу, но там мешал тренер Монтелла. Слуцкий не будет вставлять палки в колёса. Артём может и должен забивать много мячей, если окажется в чемпионате Китая. Также появится шанс перекрыть горечь от упущенных дома титулов, Слуцкий настраивается выиграть чемпионат Китая с Дзюбой или без его помощи.

Форвард играл в футбольной провинции

Для Дзюбы переезды в Томск и Тулу не были проблемой. Соглашался работать в клубах, которые не претендовали на большие успехи в РПЛ. А теперь не удивляет интерес к ветерану со стороны новичка высшей лиги. Но вряд ли «Динамо» из Махачкалы может позволить себе контракт Артёма. В Турции оказался с неплохим личным соглашением, в «Локомотиве» тоже выбрасывали более 4-х млн рублей в месяц за услуги запасного форварда.

В РПЛ тяжело найти команду из числа аутсайдеров, где готовы платить 500 тысяч евро без голевых бонусов. В Китае новый клуб найти проще, но сразу возникает вопрос семьи. Слуцкий развёлся и уехал за тридевять земель перезапускать карьеру. Дзюбе будет сложнее уехать так далеко. Жене точно не понравилось в Турции, ведь играл на юге в городе Адана. Хотя рядом море, восточнее у них граница с многострадальной Сирией.

В Китае тоже надо привыкать к другой пище, культуре, искать учебные заведения для детей. Поэтому азиатский вариант рассмотрят, но Слуцкому надо привести железные аргументы, а местному китайскому спонсору предложить роскошный личный контракт, чтобы Дзюба согласился. Если Артёму не подойдут ни середняки РПЛ, ни варианты в Китае, то можно подумать о завершении футбольной карьеры. Игроку скоро стукнет 36 лет.

Вряд ли Дзюба счастлив, что просидел на лавке половину сезона. А когда выходил на поле, то казался бледной тенью самого успешного снайпера в истории РПЛ. Семнадцать матчей в основе — это чуть больше половины. «Локомотив» без Артёма не пропадет, расставание — верное решение. Также грамотным станет поиск сильного форварда. Пиняев и Глушенков летом могут получить приглашения от других клубов, нужны голеадоры.

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Сергей Тихонов
Сергей Тихонов
сегодня в 09:28, ред.
А автор статьи не хочет посчитать, сколько очков потерял Локомотив ведя в счете, благодаря привозам защиты, на которую без слез не взглянешь?

Дзюба конечно мог бы провести сезон лучше и забить больше, но атака и без него была хорошая. У Локо проблема была далеко не в нападении и Артемке...
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