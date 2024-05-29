От бывшего игрока ЦСКА до тренера-новичка. Почему «Оренбург» провалился в сезоне 2023/24

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вчера, 21:31

Самая аргентинская команда РПЛ изрядно потускнела.

Можно ли назвать «Оренбург» одним из главных разочарований уходящего сезона? Наверное, да. Ибо в предыдущем сезоне клуб из одноимённого города занял седьмое место, опередив «Локомотив» и «Динамо». Но в первенстве 2023/24 судьба южноуральцев висела на волоске. Угроза прямого вылета из Премьер-Лиги миновала только в предпоследнем туре. И только в последнем туре оренбуржцы избавили себя от сомнительного удовольствия играть в переходных матчах. Двенадцатое место после седьмого — красноречивый показатель.

Казалось бы, ответ лежит на поверхности. В межсезонье команду покинул Марцел Личка, который возглавил «Динамо». Бесспорно, большая потеря. Но при всём уважении к чешскому специалисту, его уход не должен был стать катастрофой. Ибо «Оренбург» не успел превратиться в авторский проект Лички, как это было со «Спартаком» Олега Романцева, «Локомотивом» Юрия Сёмина или «Рубином» Курбана Бердыева. Кроме того, Личка оставил после себя не пепелище, а очень приличное наследство.

Ярошик в цейтноте

Руководство «Оренбурга» решило пойти проторенным путём, и на место Лички пригласило другого чеха — Иржи Ярошика. Намёк на некую преемственность. Тем более что Ярошик немало поиграл в России — в ЦСКА и «Крыльях Советов», говорит по-русски, женат на русской — сестре футболиста «Терека» Антона Швеца и, в отличие от многих чешских знаменитостей, хорошо относится к нашей стране. У Иржи не должно было возникнуть проблем с адаптацией.

Но результат оказался прямо противоположным ожиданию. В пяти стартовых матчах одно очко. После этого провала у Ярошика не оставалось шансов удержаться на своём посту. 22 августа Иржи оставил свой пост «по семейным обстоятельствам».

Почему провалился Ярошик? Повторяю, ему досталось хорошее наследство. Вряд ли уход Александра Эктова в «Краснодар» и Матео Стаматова в «Пари НН» могли подкосить команду. Тем более что оренбуржцы не сидели сложа руки во время трансферного окна. Были одолжены у «Зенита» Арсен Адамов и Ярослав Михайлов, турок Эмирджан Гюрлюк, эквадорец Джастин Куэро и аргентинец Томас Муро. Усиление коснулось всех линий, кроме вратарской. К голкиперу Николаю Сысуеву вопросов не было.

Мне кажется, что Иржи Ярошику элементарно не хватило времени. Если помните, то после назначения у чеха возникли проблемы с визой. Он не сразу смог приступить к тренировочному процессу. В межсезонье, особенно в таком коротком, как у нас, каждый день подготовки на вес золота. И тратить это время — непростительная расточительность. Ярошик оказался заложником дефицита времени и неразумной для нашей страны системы «осень — весна». Будь у Ярошика возможность провести полноценную подготовку, всё могло быть иначе. Но это уже сослагательное наклонение. А по состоянию на 22 августа «Оренбург» плёлся в хвосте с одним очком и без проблесков былой игры.

Испанский спасатель

Конечно, клуб мог начать поиск нового именитого или хотя бы известного тренера. И найти такого. Но сколько бы времени ушло на утряску и установления контакта, на поиски причин провала в начале сезона. Ситуация могла стать необратимой. Видимо, в клубе это понимали, и тренировочный процесс доверили человеку из системы клуба Давиду Деограсии. 51-летний Деограсия никогда не работал главным тренером. Был помощником, в том числе и в парочке белорусских клубов. В «Оренбурге» Деограсия несколько месяцев трудился в клубной академии. И тут такое серьёзное поручение. Возможно, одной из причин назначения афроиспанца (бывают и такие) стало большое количество в команде латиноамериканцев — костариканец Джимми Марин, эквадорец Джастин Куэро и целая аргентинская бригада — Мансилья, Лукас Вера, Перес, Габриэль Флорентин и примкнувший к ним Томас Муро.

Расчёт на то, что Деограсия разбудит аргентинцев, оправдался лишь частично. Переса и будить не надо было. Центральный защитник очень сильно провёл весь сезон, успевая не только у своих, но и у чужих ворот — 7 голов тому подтверждение. Мансилья иногда был похож на себя. А вот Флорентин и Вера из анабиоза так и не вышли. «Оренбург» очень хотел продать Веру «Локомотиву» и был огорчён срывом сделки. Ещё один аргентинец Томас Муро пролечился весь год и не привёл на поле ни секунды. Чем напомнил небезызвестного бразильца Бруно Фукса из ЦСКА .

Но вернёмся к Деограсии. Возрастной тренер-дебютант всё же выправил ситуацию. Южноуральцы стали набирать очки. Даже в кои то веки обыграли «Зенит», да ещё со счётом 3:1. В руководстве посчитали, что от добра добра не ищут, поэтому утвердили испанца главным тренером. В итоге «Оренбург» смог сохранить прописку в элите.

Неизвестно, как бы закончился этот сезон, если бы не Дмитрий Воробьёв. Нападающий проявил себя настоящим капитаном, бился за каждый мяч, вёл за собой товарищей и немало забивал — 8 голов, больше чем кто-либо. Удачно вписался в команду молодой, но уже имеющий проблемы с законом в родной стране чилиец Хорди Томпсон, чего не скажешь об эквадорце Куэро. Снова был надёжен в воротах Николай Сысуев, могут занести сезон в актив Иван Баши и Арсен Адамов.

Лето будет жарким

«Оренбург» выбрался из зоны вылета, но так и не смог отдалиться от неё. Команду лихорадило и весной, но всё в итоге завершилось относительно благополучно. Но сезон вряд ли доставил удовольствие болельщикам. После седьмого места они ожидали прогресса, а не пять шагов вниз. Поэтому назрели серьёзные перемены. Иначе в следующем сезоне можно доиграться, как доигрался «Сочи».

Останется ли Деограсия на своём посту? Скорее да, чем нет. Немало желающих приобрести Воробьёва, в их числе «Динамо» и «Локомотив». Удержать капитана — одна из главных задач межсезонья. Несомненно, стоит поработать над контрактом Матиаса Переса. В сторону улучшения. Если продавать, то дорого. С остальной аргентинской компанией нужно что-то делать, пока она не превратилась в группировку. Клуб уже сделал заявление, что готов начать переговоры о продаже Веры, который из лидера постепенно превращается в обузу. Стоит продать и Ренато Гойковича, босниец уже посматривает на сторону. Было бы целесообразно договориться с «Зенитом» о продлении аренды Арсена Адамова. О трансферах на вход говорить рано. Но они непременно будут. Лето в Оренбурге обещает быть жарким. Во всех отношениях.