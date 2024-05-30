Невероятно, греки взяли Лигу конференций. У «Фиорентины» пятый проигранный финал в Европе

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сегодня, 01:17

«Олимпиакос» выиграл в овертайме на родной земле.

На их месте легко могли быть клубы РПЛ

В первом тайме финального матча Лиги конференций в Афинах крутилась в голове одна мысль. «Зенит» точно не слабее третьего клуба чемпионата Греции и восьмой команды Серии А. Хотя Семаку было бы сложно попасть в Лигу конференций в последних сезонах даже без отстранения клубов РПЛ от еврокубков. Но вот московские команды и «Краснодар» могли попасть в турнир. И они не отстают по уровню организации игры от «Олимпиакоса» и «Фиорентины». Первый тайм финала в Афинах стал отражением потерянной возможности. Лига конференций создана, чтобы клубы не из топ-5 попадали в европейские решающие матчи.

И хотя не стоит недооценивать успех испанского тренера «Олимпиакоса» Мендилибара – прошёл «Астон Виллу» успешного Эмери, которая могла сделать больно «Спартаку», ЦСКА или «Динамо», в поединке на родной земле греки поначалу не показали ничего невероятного. Можно даже сказать, что узкий оборонительный блок в схеме «4-2-3-1» не сработал на стадионе АЕКа. Красивые брюнетки на трибунах скучали, а их греческие спутники смотрели в перерыве статистику финала. Хотя владение было 50 на 50, по ударам разница оказалась внушительной. «Фиорентина» нанесла 9 ударов, а «Олимпиакос» добрался до чужих владений дважды.

Скорости в первом тайме, опасливость и попытки прилежно выполнить установки главных тренеров возвращали к параллелям с РПЛ . Можно сказать, что во многих ведущих матчах сезона РПЛ скорости были выше. «Фиорентина» изредка пользовалась резкостью футболистов. Но рядом с молодыми ребятами были ветераны, вроде Белотти и Бонавентуры. Форвард и атакующий полузащитник не реализовали до перерыва свои моменты. Но атаки возникали, ведь бодрый старт «Олимпиакоса» с ударом Поденсе сменился на равную игру с острыми выпадами «Фиорентины». Атака итальянцев была чуть быстрее, чем оборона греков.

Соперники не сомневались друг в друге

Полное уважение. Отсюда равенство по передачам, а не только по владению мячом. Боялись допустить ошибку, поэтому мелкий фол тормозил игру. «Олимпиакос» не стал рисковать с высокой позицией правого защитника. Греки ошиблись с шириной линии обороны. Узкая схема не сработала до перерыва, поэтому опытный тренер Мендилибар приказал подопечным сыграть шире. Также важно было наладить связь между форвардом Эль-Кааби и тройкой атакующих хавбеков. Капитан Фортунис, техничный португалец Шикинью и его соотечественник Поденсе активно прессинговали оборону «Фиорентины». Не хватало лишь последнего паса.

У итальянцев игра была намного шире. Слева Бираги и Куаме пытались работать вдвоём, а Нико Гонсалес частенько уходил в центр, чтобы правый латераль «фиалок» Додо сражался в скоростных забегах с Поденсе. Чего не хватало сегодня тактике Итальяно? Пожалуй, правильного перехода от центральных хавбеков Мандрагоры и Артура к линии атаки. Бонавентура получал мяч после прострелов с двух флангов в штрафной площади, но вот вертикальных передач на Джакомо не хватало. Форвард Белотти на опыте искал свободные зоны. Но грамотные отскоки чемпиона Европы на левый полуфланг не помогали связать линии «фиалок».

До перерыва команды не сумели представить чёткий рисунок игры без взаимных потерь мяча. В результате переключились на размен владением, поскольку ждали ошибок на фоне усталости и пытались добавить действий один в один. Грамотно, но недостаточно резко и быстро. У двух финалистов хватало поперечных передач, которые замедляли игру. А поскольку «Олимпиакос» начал работать в обороне шире двумя линиями, то ждали первых замен и перестановок. Итальяно вместо Белотти вынужденно выпустил 33-летнего нападающего Н’Дзолу. Несмелое решение, но отлично вписывается в общий вывод о полном взаимном уважении.

Итальянцы не дождались серии пенальти

В поединках, где всё может решить один гол, часто команды подсознательно согласны на серию пенальти еще по истечению первого часа игры. «Олимпиакос» не решался на смелые ходы, а «Фиорентина» отвечала паузами. Тактический бой в финальном поединке сводился к нейтрализации друг друга благодаря игре по одинаковым схемам. Ворот в игре не хватало, хотя было заметно, что итальянцы могут заставить греков допускать ошибки чуть чаще. Вот только описанный выше нюанс с переходом мяча по вертикали от хавбеков к диспетчерам сохранялся. «Фиорентина» не запугала «Олимпиакос» невероятными скоростями.

Тренеры согласились, что в матче нет явного фаворита, который легко размажет соперника. И физически не было разницы в подготовке, как в случае «Аталанты» и «Байера» в финале Лиги Европы. Там нашелся шустрый форвард Лукман, который забивал мяч за мячом и стал героем. Немцы опешили и проиграли, а здесь обе команды надеялись на одну решающую атаку, но при этом держали в уме вариант с дополнительным временем, поэтому экономили силы. Антураж поддерживали только поющие трибуны, но болельщики не могут добавить в игру искру, если всё свелось к тягучей и изнурительной борьбе на каждом участке поля.

Огорчила точность передач. Было невероятно много непонятных пасов. Такой футбол не увидишь на уровне плей-офф Лиги чемпионов. Но разнообразие европейских финалов — это плюс, а не минус новой структуры еврокубков. Сразу знали, что «Олимпиакос» и «Фиорентина» не выдадут футбол в стиле «Аталанты» и «Байера», но цель в виде трофея заставляла бороться с усталостью. Огорчило, что Итальяно не решился на перестроения. Ему стоило попробовать перестроить четвёрку в атаке, но тренер «фиалок» решил держаться привычной схемы и сохранил разрыв между линиями. А греки просто боялись пропустить роковой мяч.

Пошли замены во имя спасительной атаки в концовке основного времени, но стандарты не сработали. Зато греки медленно подбирали ключи к воротам «Фиорентины». В матче, где за всё игровое время было 0.9 xG на две команды, всё решил один навес с левого фланга. Герой Эль-Кааби забил 11-й гол в Лиге конференций – удачно упал вместе с защитником. Судьи долго проверяли эпизод. В итоге первая победа Греции в еврокубках, пятое поражение бедной «Фиорентины» в шестом европейском финале. Зря Итальяно второй год подряд надеялся, что соперник сломается морально и физически. «Олимпиакос» Мендилибара вошёл в историю.