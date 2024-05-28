Укрощение «красных быков». Монополия «Зальцбурга» на чемпионство прервана

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вчера, 21:44

«Штурм» выиграл Бундеслигу и забрал Кубок Австрии.

На протяжении десяти лет австрийская Бундеслига была одним из самых предсказуемых турниров. «Ред Булл» из Зальцбурга регулярно выигрывал первенство страны, а другим австрийским клубам, в первую очередь, столичным грандам «Аустрии» и «Рапиду», оставалось лишь завидовать успешным конкурентам с родины Моцарта. В последнее время пытался составить конкуренцию «Штурм», но клуб из Граца не поднимался выше второго места.

Выстрел в ногу

Конечно, «Ред Булл» не собирался сдавать свои полномочия и намеревался их продлить. Тем более, что в Зальцбурге выросло новое поколение болельщиков, избалованное победами и не испытывающее ностальгии по старому клубу – «Аустрии» (она же «Казино»). Конечно, «Ред Булл» ежегодно терял сильнейших игроков. Но клуб умело продавал футболистов, пополняя клубную кассу. Кроме того, австрийская мини-«Бавария» порой снимала пенки у соперников по лиге. Например, продали прошлым летом в «Монако» вратаря Филиппа Кёна, и тут же приобрели голкипера сборной Австрии Александра Шлягера из ЛАСКа. Стоит заметить, что летняя трансферная кампания 2023 года была относительно спокойной. Потери уже упомянутого Кёна, нападающих Беньямина Шешко («РБ Лейпциг») и Ноа Окафора («Милан») критическими не назовёшь.

Но за день до старта чемпионата 2023/24 рванула бомба. Главный тренер Матиас Яйслле объявил об уходе. Специалисту, выигравшему с «красными быками» два чемпионата и Кубок, предложили выгодный контракт в саудовском «Аль-Ахли». Отказаться Яйслле не смог или не захотел, поэтому клубу пришлось в срочном порядке искать замену. На поиски ушли три дня, после чего игрокам был представлен новый шеф Герхард Штрубер, — 46-летний бритоголовый мужчина, чем-то похожий на Черепа из «Бандитского Петербурга». В бытность футболистом успел поиграть за старый и новый клубы из Зальцбурга – «Аустрию» и «Ред Булл». Потом работал тренером в системе «Ред Булла». Возглавлял филиал «красных быков» «Лиферинг», потом тренировал «Вольфсбергер», отработал год в английском «Барнсли». Наиболее содержательным для австрийского тренера был период в клубе МЛС «Нью-Йорк Ред Буллз». За три сезона он трижды выводил американских «быков» в плей-офф, но дальше как-то не складывалось. Нынешней весной клуб из Нью-Йорка слабо стартовал. Штрудер к тому же пообещал наказать своего футболиста за расистскую выходку, но не сделал этого. В итоге клуб и тренер расстались по обоюдному согласию, а Штрубер пополнил кадровый резерв «красных быков».

Нельзя сказать, что с приходом Герхарда Штрубера чемпион Австрии сразу резко сдал. Напротив, «быки» выиграли в шести стартовых турах и занимали привычное первое место. В середине сентября команда пережила спад продолжительностью в месяц – в пяти турах две ничьи и два проигрыша, оба домашних. Но затем «Ред Булл» быстро вернулся на первое место и на первом этапе больше не проигрывал.

Как известно, чемпионат Австрии состоит из двух этапов. Сначала 12 команд проводят двухкруговой турнир, а потом образуются две шестерки. Перед началом второго этапа «Ред Булл» опережал «Штурм» на четыре очка – 50 и 46 соответственно, а обе встречи соперников завершились вничью 1:1 в Зальцбурге и 2:2 в Граце. Казалось, что «красные быки» доведут и этот чемпионат до победного конца.

Но на втором этапе учитываются только очки, набранные в матчах команд большой шестёрки между собой. После пересчётов получилось 23 очка у Зальцбурга и 21 у Граца. В 23-м туре соперники одержали по крупной победе, и разрыв в два очка сохранился. В последний день марта «Штурм» принимал «Ред Булл» и проиграл 0:1. Отставание претендента от лидера выросло до 5 очков, и в чемпионство «Штурма» верили только самые неисправимые оптимисты. Настроение поднял реванш «чёрных» в полуфинале Кубка Австрии 4:3 через три дня после домашнего фиаско. Болельщики Граца были согласны на Кубок.

В следующем туре чемпион не справился дома с «Рапидом», а «Штурм» переиграл ЛАСК 1:0. У лидеров соответственно 32 и 29 очков, но у Зальцбурга преимущество в личных встречах. Через неделю ЛАСК у себя в Линце красиво положил чемпиона на обе лопатки 3:1. «Штурм» с таким же счётом обыграл «Хартсберг» и догнал, но не перегнал лидера.

И тут случилось явление, вынесенное в подзаголовок. Трёхлетний контракт со Штрубером был расторгнут. Неизвестно, психанул ли, написав заявление об уходе, или в клубе приняли скоропалительное решение. Шесть туров до финиша, преимущество над «Штурмом» по личным встречам, домашняя встреча с главным конкурентов в запасе. Зачем нужно было идти на такие радикальные меры? Но что сделано, то сделано. Тренировочный процесс возглавил немецкий турок Онур Джинел, не имевший опыта работы главным тренером.

Развязка на финише

«Штурм» с превеликим трудом переиграл в Граце «Рапид». «Ред Булл» ответил уверенной победой над «Аустрией» из Клагенфурта 4:2. У претендентов по 35 очков. В следующем туре соперники поменялись полями. «Быки» выигрывали в Клагентфурте 2:0, но во втором тайме что-то пошло не так. В ворота гостей из Зальцбурга влетел один мяч, потом второй, третий, четвёртый… Попытки Джанела переломить ход встречи ни к чему не привели. Один гол «Ред Булл» отыграл, но в третий раз чемпион покинул поле побеждённым 4:3. Матч в Вене начался позже, команда из Граца была в курсе осечки главного конкурента и довела матч до победы 3:1. И всё резко поменялось. «Штурм» с 38 очками вырвался вперёд, а «Ред Булл» второй с 35 очками.

И вот 28 апреля два претендента встретились в Зальцбурге. Кульминация чемпионата. «Ред Булл» в случае победы не только догонял, но и выходил вперёд. А там до финиша всего три тура. Онур Джинел решился на замену вратаря. Впервые за полтора года получил игровую практику Тимо Хорн. Да-да, тот самый рыжий немец, верой и правдой служивший «Кёльну» 21 год (с учётом детских и юношеских команд), но потом вдруг оказавшийся не нужным родному клубу. «Козлы» предпочли Марвина Швабе, с которым в итоге доигрались до вылета. А серебряный призёр Олимпиады 2016 года Хорн перебрался в соседнюю Австрию, где почти год грел лавочку в «Ред Булле». Но пробил час, и Тимо получил возможность сыграть.

Но ещё до перерыва опытнейший Хорн капитулировал дважды. Левый полузащитник «Штурма» Александр Прасс оформил дубль, передав привет руководству Зальцбурга, которое забраковало своего воспитанника. «Ред Булл» смог уйти от поражения 2:2, но чемпионскую гонку фактически проиграл. В следующем туре «Штурм» неожиданно оступился дома с «Хартсбергом», вымучив ничью 1:1. Но «Ред Булл», похоже, «поплыл», проиграв в Вене «Рапиду» 0:2. Отрыв вырос до четырёх очков.

Ничья в Зальцбурге отняла много сил у «чёрных». Но после двух ничьих они смогли собраться и победить «Аустрию» (Клагенфурт) 2:0. «Ред Булл», обрушивший всю свою ярость на ЛАСК (7:1), отстал на два очка. Утешением для «быков» стала путёвка в Лигу чемпионов и две индивидуальных награды – ивуариец Керим Конате стал лучшим игроком чемпионата и выиграл спор бомбардиров. Онура Джинела не утвердили. В следующем сезоне с командой будет работать не самый известный голландский специалист Пепейн Лейндерс

Самый большой вратарь

Пора бы уже поговорить не проблемах «Ред Булла», а главном триумфаторе сезона – «Штурме» из Граца. Тем более, что «чёрные» не только выиграли чемпионат, но и сохранили у себя Кубок Австрии. Успех команды связан с двумя Кристианами – президентом команды Яуком и главным тренер Ильцером. Первый обеспечил клубу приличное существование, второй уже четыре года отвечает за тренировочный процесс, завоевав чемпионский титул и два Кубка.

Прошлым летом в воротах «Штурма» появился голкипер исполинского роста – голландец Кьелл Схёрпен вымахал до 206 сантиметров. В «Аяксе» посчитали, что столь высокий вратарь недостаточно подвижен. Поэтому после аренды в «Эммене» амстердамцы продали Схёрпена английскому «Брайтону», который тоже принялся гонять великана по арендам. Кьелл провёл сезон 2022/23 в «Витессе», а потом уже был отправлен в Грац. 24-летний голландец очень неплохо играл на первом этапе. Но после зимней паузы Кьелл получил тяжёлую травму – порвал кресты на колене. «Чёрным» пришлось срочно искать замену. Помог «Ливерпуль», предоставив австрийцам вратаря из своей системы – 23-летнего чеха Витезлава Яроша. Выяснилось, что Схёрпен с его ростом ещё не самый длинный вратарь, ибо рост Яроша составляет 214 сантиметров. С такими габаритами можно играть центрового в баскетболе или диагонального в волейболе. За четыре года Юрген Клоп похоже не подозревал о существовании Яроша, а самого Витезслава отдавали во временное пользование – ирландскому «Сент-Патрику», старейшему клуб Англии и мира «Ноттс Каунти», затем в «Стокпорт Каунти». Но в январе Ярошу выпал шанс проявить себя в австрийской бундеслиге, которым он воспользовался. Один великан успешно заменил другого, и «Штурм» сделал дубль и благодаря своим большим вратарям.

Кристиан Ильцер предпочитает схему 4-4-2. За правый фланг отвечает босниец Юсуф Газибегович, за противоположный – арендованный у «Мехелена» Димитри Лавалье, который у себя в Бельгии чаще играл в центре. Но в Граце пару центральных обычно составляют швейцарец Грегори Вютрих и Давид Альфенгрубер. В опорной зоне действует капитан команды, словенец Йон Горенц-Станович. Слева кандидат в сборную Австрии Александр Прасс, справа ещё один словенец Томи Хорват. Оба крайних полузащитника забили по 7 мячей в золотом сезоне. Мозг и мотор команды, а ещё и лучший бомбардир Отар Килейшвили. Отар пришёл из тбилисского «Динамо» 6 лет назад и с тех пор является ключевым игроком «Штурма». Невысокого, но чрезвычайно подвижного грузина очень любят на стадионе «Меркур Арена». Именно Килейшвили был признан болельщиками лучшим футболистом команды в уходящем сезоне. Нападающие «Штурма» поляк Шимон Влодарчик, и датчанин Микка Биерет не столь результативны – по 5 голов. Но обоим по 21 году, стало быть всё в будущем.

Надолго ли «Штурм» вырвался в лидеры австрийского футбола, или команда из Граца окажется калифом на час — покажет будущий сезон. Но хроническое чемпионство «Ред Булла» всех изрядно утомило. Да и самим «красным быкам» необходима была встряска.