«Гремио» – «Брагантино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.06.2024)

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вчера, 14:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Гремио» – «Брагантино», который состоится 1 июня 2024 года

«Гремио»

«Бессмертные трёхцветные» в турнирной таблице чемпионата Бразилии занимают двенадцатое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Гремио» за последнее время. В первой игре 1/16 Кубка Бразилии «Трёхцветные» раскатали «нулёвку» с командой «Операрио».

30 мая со счётом 4:0 «Гремио» выиграло у «Стронгеста» в рамках матча 6-го тура группового этапа Кубка Либертадорес.

«Брагантино»

В турнирной таблице бразильской Серии A «Красные быки» находятся на восьмой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Красных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Гремио». В 1/16 Кубка Бразилии с общим счётом 4:1 по сумме двух встреч «Красные быки» выиграли у «Соузы».

29 мая со счётом 1:1 вничью сыграло «Брагантино» с чилийской командой «Кокьюимбо».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гремио» – 2.95

Ничья – 3.25

Победит «Брагантино» – 2.48

Победит «Брагантино» с форой -1.5 гола – 4.40

Тотал голов больше 2.5 – 2.00

Тотал голов меньше 2.5 – 1.80

Статистика

Четыре поражения потерпели «Бессмертные» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «Красные быки» уступили в одной встрече

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать на ничью с коэффициентом 3.25. Скорее всего, победителя в будущей игре мы не увидим.