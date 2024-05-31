«Гремио» – «Брагантино»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.06.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 7-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Гремио» – «Брагантино», который состоится 1 июня 2024 года
«Гремио»
«Бессмертные трёхцветные» в турнирной таблице чемпионата Бразилии занимают двенадцатое место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Гремио» за последнее время. В первой игре 1/16 Кубка Бразилии «Трёхцветные» раскатали «нулёвку» с командой «Операрио».
30 мая со счётом 4:0 «Гремио» выиграло у «Стронгеста» в рамках матча 6-го тура группового этапа Кубка Либертадорес.
«Брагантино»
В турнирной таблице бразильской Серии A «Красные быки» находятся на восьмой строчке. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием «Красных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Гремио». В 1/16 Кубка Бразилии с общим счётом 4:1 по сумме двух встреч «Красные быки» выиграли у «Соузы».
29 мая со счётом 1:1 вничью сыграло «Брагантино» с чилийской командой «Кокьюимбо».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Гремио» – 2.95
- Ничья – 3.25
- Победит «Брагантино» – 2.48
- Победит «Брагантино» с форой -1.5 гола – 4.40
- Тотал голов больше 2.5 – 2.00
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.80
Статистика
- Четыре поражения потерпели «Бессмертные» в десяти крайних матчах
- За аналогичный период «Красные быки» уступили в одной встрече
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
В будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать на ничью с коэффициентом 3.25. Скорее всего, победителя в будущей игре мы не увидим.