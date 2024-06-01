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Аверьянов принёс извинения за вылет «Урала» из Премьер-Лиги

вчера, 19:42

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Евгений Аверьянов прокомментировал вылет команды из РПЛ.

Нам очень жаль, что это произошло. До последнего верили, что сможем сделать чудо. К сожалению, у нас не получилось. Впереди нас ждет та ситуация, которую проходил не один клуб: «Рубин», «Динамо», «Крылья», многие команды. Нам удавалось сохранить место в Премьер-Лиге. Видимо, пришла наша очередь.

Наверное, стоит попросить прощения у наших преданных болельщиков. Я знаю, что они не заслуживают этого. Но так получилось.

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Все комментарии
wg324j24tp9j
wg324j24tp9j
вчера в 21:24
Уж его вины тут меньше всего, пусть Иванов извиняется перед болельщиками
Garrincha58
Garrincha58 ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 20:33
он сказал, что РПЛ надо расширять
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:33
пусть Иванов извиняется, а Аверьянов то тут причём
Viollator
Viollator
вчера в 20:11, ред.
Большой, богатый регион. Вернётся в РПЛь
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:54, ред.
Тут прежде всего руководство "Урала" должно принести извинения всем болельщикам. Оно распоряжается финансами, а значит несёт ответственность за усиление клуба. Усиления не произошло и в основном из-за этого "Урал" и вылетел из РПЛ. Ганчаренко выжимал из имеющегося состава всё, что мог, но он тоже не волшебник. Будем надеяться, что руководство сделает надлежащие выводы и исправит эту ошибку. Ждём "Урал" в следующем году в РПЛ. Урал - это огромная часть России, и она должна быть представлена своей командой в РПЛ.
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:50
Иванов ничего не хочет сказать?
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