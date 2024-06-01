Аверьянов принёс извинения за вылет «Урала» из Премьер-Лиги

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» прокомментировал вылет команды из РПЛ .

Нам очень жаль, что это произошло. До последнего верили, что сможем сделать чудо. К сожалению, у нас не получилось. Впереди нас ждет та ситуация, которую проходил не один клуб: «Рубин», «Динамо», «Крылья», многие команды. Нам удавалось сохранить место в Премьер-Лиге. Видимо, пришла наша очередь.

Наверное, стоит попросить прощения у наших преданных болельщиков. Я знаю, что они не заслуживают этого. Но так получилось.