Золото россиян, триумф в Европе. В Греции порадовали крутым сезоном

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вчера, 12:20

Soccer.ru подводит итоги сезона в Греции.

ПАОК из Салоников в четвёртый раз выиграл чемпионат Греции. АЕК не смог защитить свой титул и остался вторым. «Олимпиакос» компенсировал относительную неудачу исторической победой в Лиге конференций. А ещё один гранд — «Панатинаикос» — забрал себе Кубок во временное пользование.

Битва «двуглавых орлов»

Как ожидалось, борьба за победу в чемпионате развернулась между четырьмя самыми титулованными клубами Греции: двумя столичными АЕКом и «Панатинаикосом», почти столичным «Олимпиакосом» (от Афин до Пирея 20 минут на метро) и ПАОКом из второго по величине города страны Салоников. АЕК защищал свой титул, завоёванный в прошлом году с помощью аргентинского тренерского штаба — Матиас Альмейда — главный, Даниэль Вега, Карлос Роа и Гвидо Бонини — помощники. Летом и так крепкий состав афинских «двуглавых орлов» усилил хорошо известный по выступлениям за «Спартак» соотечественник главного тренера Эсекьель Понсе. Тот самый, что когда-то играл, причём весьма неплохо, в «Спартаке». АЕК для аргентинца — второй дом. Именно здесь его заприметили спартаковцы в 2019 году. Переход в испанский «Эльче» не принёс южноамериканцу ничего хорошего, но, вернувшись в Грецию, Понсе снова стал забивать.

Продлить свои полномочия АЕКу было непросто. Как минимум три клуба были с этим не согласны. Это и вице-чемпион «Панатинаикос», и самый титулованный клуб Греции «Олимпиакос», которым владеет весьма специфический персонаж Евангелос Маринакис. И, конечно же, ПАОК — клуб Ивана Саввиди, некогда рулившего «Ростовом». «Двуглавые орлы» из Салоников недорого, но весьма прилично укрепились в межсезонье. Почти все новобранцы оказались либо арендованными, либо возвращёнными из аренды, либо бесплатными. Например, защитник Уильям Троост-Эконг, освободившийся из «Уотфорда». Только за болгарского нападающего Кирила Десподова Иван Игнатьевич заплатил три с половиной миллиона. 450 тысяч Саввиди заплатил турецкому клубу «Фатих Карагюмрюк» за четырёхкратного чемпиона России Магомеда Оздоева.

Чемпионат Греции, как известно, проводится в два этапа. Сначала 14 команд играют в два круга. Потом лига делится на две неравных части из 6 и 8 коллективов соответственно. На первой стадии шла очень упорная борьба. Сначала вперёд вырвался ПАОК . Затем на протяжении шести туров гонку возглавлял «Олимпиакос». Затем на вершине оказался «Панатинаикос». Затем долгое время впереди шёл ПАОК . Потом его обогнал действующий чемпион. Но первым на промежуточном финише оказались другие «двуглавые орлы». Те, что из Салоников.

Два других конкурента частично облегчили задачу своим соперникам. Ещё в декабре «Олимпиакос» расстался с испанским тренером Диего Мартинесом. С «легендой» стал работать португалец Карлуш Карвальял, который долго не продержался. Уже в феврале команде был представлен ещё один испанец Хосе Луис Мендилибар, который привёл «легенду» к исторической победе в Кубке конференций.

В «Пао» (это прозвище «Панатинаикоса», не путайте с ПАОКом) тоже сменился тренер. Прямо на Рождество (греки хоть и православные, но отмечают праздник 25 декабря) получил расчёт сербский тренер Иван Йованович. На его место был приглашён Фатих Терим. Тот самый, что выигрывал с «Галатасараем» Кубок УЕФА в 2000-м, а восемью годами позже помог сборной Турции завоевать бронзу чемпионата Европы. В Стамбуле в честь Терима назван целый стадион — домашняя арена «Башакшехира». Но в Афинах не всем понравилось это назначение. Фатих Терим — специалист, конечно, авторитетный, но ему уже семьдесят. Да и специфические отношения двух народов — греческого и турецкого — нельзя сбрасывать со счетов. Как показало дальнейшее развитие событий, приглашение Терима было ошибкой. Именитый турок не доработал в Афинах до конца сезона.

Естественно, смена тренеров в разгар сезона — это стресс. В какой-то момент два самых титулованных клуба — у «Легенды» — 47 чемпионских титулов, у «Пао» — 20, притормозили, чем воспользовалась пара «двуглавых орлов», которые создали небольшой отрыв. В последнем туре первого этапа ПАОК воспользовался осечкой АЕКа и вышел вперёд. На второй фазе вперёд вырывалась то одна команда, то другая. Но на финише больше сил сохранилось у «орлов» из Салоников. Сначала они переиграли одноклубников в очной встрече 3:2, а потом разобрались и с остальными. АЕК же проиграл ещё и в Пирее, что было равносильно капитуляции. На финише команды разделили два очка. ПАОК в четвёртый раз стал чемпионом. После пятилетней паузы и второй раз при Саввиди.

Луческу-младший и его интернационал

Пора познакомить читателей с новым чемпионом Греции. Тренирует «двуглавых орлов» румынский специалист Разван Луческу, сын знаменитого Мирчи. Луческу уже работал с ПАОКом. Кстати, это именно он выиграл тот титул пятилетней давности. Ворота защищает хорват Давид Котраский, который когда-то числился в «Аяксе» и нашёл применение своим силам в Греции. Справа в обороне обычно играл испанец Хоан Сестре, слева — взятый напрокат у «Челси» ганец Баба Рахман. Пару центральных защитников обычно составляли арендованный у киевского «Динамо» поляк Томаш Кедзёра и воспитанник клуба, уроженец Крита Константинос Кулеракис. В опорной зоне обычно выходили капитан команды — австриец Штефан Шваб и наш Магомед Оздоев. Магомед прекрасно провёл сезон и забил шесть весьма важных голов. Нередко одного или другого подменял принадлежащий «Бенфике» француз Суалихо Мейте. На позиции центрального атакующего полузащитника действовали австриец Томас Мург или ещё один воспитанник клуба Яннис Константеалис. Слева чаще играл бразилец Тайсон, немало поигравший у Луческу-старшего в «Шахтёре», справа — серб Андрия Живкович. Болгарин Кирил Десподов играл выдвинутого вперёд форварда. Либо на острие атаки действовал испанец Брандон Томас. Как видим, греков — раз, два и обчёлся. Что не помешало бурным празднованиям в Салониках.

Утешение для «Панатинаикоса»

Про главного героя греческого сезона «Олимпиакос» уже было много сказано накануне. Нет смысла повторяться. Про АЕК вы тоже успели почитать выше. Добавлю лишь, что бывший спартаковец Эсекьель Понсе забил 15 мячей и разделил четвёртое место в списке бомбардиров с Фотисом Иоаннидисом из «Панатинаикоса». «Пао» же закончил чемпионат на четвёртом месте и с тренером Христосом Контисом. Фатих Терим сдал свои полномочия после предпоследнего тура. Однако авторитетный турецкий тренер помог своей команде добраться до финала Кубка страны. А там уже «Пао» не сплоховал и дожал на седьмой добавленной минуте основного времени «Арис» из Салоников. Кубок в 20-й раз достался афинянам. Ворота «Пао» в финале защищал Юрий Лодыгин. Как видим, бывший вратарь «Зенита» справился со своей миссией. Лодыгин провёл свой второй сезон в «Панатинаикосе». Если в первом он эпизодически появлялся в основе, то теперь Юрий чаще выходил на поле — делил ворота с опытным поляком Бартоломеем Дранговским, арендованном у итальянской «Специи». Успешная игра в финале Кубка подарила российскому вратарю надежду стать основным в следующем сезоне. Выходил на поле в зелёной футболке с цветком клевера на груди и бывший полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена. Голландец прибыл в Афины зимой и пока еще не успел стать игроком основы — 12 матчей и один гол.