Катастрофа в «Урале», рискуют покинуть РПЛ. Президент клуба допустил ошибку с тренером

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30 мая 2024, 14:17

Уволили Ганчаренко лишь на краю обрыва.

Стоило сменить наставника намного раньше

Сезон «Урала» напоминает фильм ужасов. Сначала идиллическая картина. Солнышко светит, на лужайке играют дети. Смеются счастливые женщины. Опытный тренер Ганчаренко жарит шашлыки и рассказывает Егорычеву смешные истории про Лигу чемпионов. В конце июля ЦСКА приезжает в Екатеринбург, тренер Федотов открывает сезон поражением от бывшего клуба. И это только начало, ведь в первых пяти турах «Урал» набрал 13 очков, стартовали наравне с лидером «Краснодаром».

Ганчаренко улыбалась удача, ведь «Спартак» выигрывал 2:1, а затем в дополнительное время помогли «Уралу» одержать победу. Джикия и Литвинов сыграли ужасно, а вот клуб из Екатеринбурга смотрелся интересно даже без готовых к основе Бикфалви и Шеттине. Зато бразилец удачно вышел на замену, хотя и получил после голевого паса и нереализованных моментов красную карточку со «Спартаком». И вот тут в фильме о сезоне «Урала» меняется интонация. Солнечная идиллия давит.

«Урал» зря так безвольно сыграл против «Зенита», уступили 0:4. У клуба президента Иванова особые отношения с петербуржцами – 26 матчей в РПЛ , 0 побед, 22 поражения. Разгром запустил серию неудачных игр с другими соперниками. Этот был всё тот же «Урал» с крепкими универсальными игроками, которые хорошо дерутся за каждый мяч. В воротах оставался толковый Помазун. Ему только футбольный долгожитель Акинфеев мешает пойти на повышение и играть в основе за ЦСКА .

Но сильный середняк сломался. Ганчаренко ничего не контролировал. Если в первых 5 турах набрали 13 пунктов, то для набора следующих 12 пунктов потратили 21 матч. Это катастрофа для тренера, который раньше возглавлял ЦСКА и «Краснодар». Сложно объяснить решение президента «Урала» сохранить белоруса, у которого в истории тренерской болезни есть скандальный уход из клуба в прошлом. Зачем было держаться за наставника, с которым «Урал» не выигрывал в десяти турах подряд?

«Урал» на грани вылета из Премьер-Лиги

Фильм ужасов начался резко, впереди ждали кровавые поражения. «Урал» слишком долго крутился в Кубке России. Стоило вылететь из турнира раньше, чтобы внимательнее готовиться к решающим поединкам РПЛ . После разгрома от «Зенита», хотя речь о поединке в конец августа, у тренера Ганчаренко всего три победы в РПЛ . Причем две из них в пользу Семака. «Урал» обыграл «Краснодар» и «Динамо». Получается, этот клуб помог «Зениту» сильнее, чем себе.

Рисунок был – цифры «Урала» лучше, чем результаты. Тренерская рука лежала на пульсе команды. Но сегодня Ганчаренко оставил свой пост, чтобы сохранить команде шанс на героический камбэк против «Акрона». Вот только крепкий середняк, который раньше пил кровь знаменитых соперников в Кубке России, получил фору 0:2 после выездного поединка. Команда Заура Тедеева, который работает на «Акрон» всего с декабря, пропустила первой в дебюте встречи.

Арбитр отменил гол из-за игрока в офсайде перед голкипером. «Урал» заставил вратаря «Акрона» Волкова пару раз понервничать, но дальше сработал традиционный для клуба из Екатеринбурга тумблер. Даже если видно желание без класса, то придут глупейшие ошибки в защите. Сработал банальный стандарт – подача с угла поля позволила «Акрону» выйти вперед. А дальше «Урал» сломался морально, ведь голевую ошибку допустил голкипер хозяев Помазун.

Клуб из Екатеринбурга располагал примерно 2 миллиардами рублей, чтобы защитить место в РПЛ . А клуб из Тольятти лишь мечтает найти 1.5 миллиарда рублей на случай попадания в РПЛ . У «Акрона», основанного в 2018-м, свой стадион на 3 100 человек. Разумеется, никто не разрешит играть домашние матчи высшей лиги на такой арене, придется бегать на стадионе в Самаре. Третий клуб Первой лиги оказался сильнее опытного середняка РПЛ , но к этому всё давно шло.

Вопрос финансирования в центре внимания

Григорий Иванов не миллиардер. У него есть репутация в мире РПЛ . Закрыли глаза на дикое предложение топить арбитров – не стоило прощать подобные заявления, они незаконные, а не только нарушают этический регламент турнира. Но Иванов привык вести себя так, как ему позволяют. Вот только в случае вылета «Урала» во второй дивизион может резко сократиться финансирование клуба. Пора учиться иначе подходить к футбольному рынку.

«Урал» продержался в РПЛ десять лет. И прямо сейчас это не худшая команда дивизиона. Лишь зря не попрощались с Ганчаренко намного раньше. С таким коллективом многие наставники могли заработать несчастных два пункта, чтобы гарантировать спокойное лето. «Оренбург» и «Факел» больше не рискуют вылететь, а вот «Пари НН» и «Урал» плохо представили РПЛ в первых стыковых поединках против невероятно скромных оппонентов. Уже провал.

Клуб из Екатеринбурга попробует отыграться, но «Акрон» близок к прорыву. Понятно, что «Урал» мощнее как клуб и боевая единица для РПЛ , ведь за десять лет получили инфраструктуру, есть толковые работники. Но в таких компаниях важно, чтобы у главного босса был грамотный аудитор. Иванова на многих этапах стоило останавливать. И когда отказывался учиться продавать игроков с выгодной для казны клуба, и когда держался за тренера Ганчаренко.

Сами виноваты. Но глупо спускаться со второго места на старте сезона до вылета в турнир под эгидой ФНЛ . Президент клуба Иванов часто жаловался на бюджет «Урала», но во второй лиге вряд ли можно рассчитывать на такое количество денег на трансферы и зарплаты игрокам. Также там другой лимит на легионеров, а у клуба из Екатеринбурга много иностранцев в заявке. Если не спасутся в ответном поединке против «Акрона», то рискуют загубить клуб.

Скорее всего, местные бизнесмены не дадут пропасть, как не дали «Рубину» в Казани. Но год в низшей лиге, если вылет случится, коренным образом изменит облик «Урала». Придется рисковать с трансферами и терять важных футболистов. Не стоило сохранять Ганчаренко у руля так долго и упрямо. С составом «Урала» надо играть успешнее. Не настолько круто, как на старте сезона, но упали слишком резко и теперь не понимают, что с ними происходит.