Мбаппе официально стал игроком «Реала». Ждёт краш-тест «поднятой бровью»

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У Килиана впереди сложные экзамены.

У «Реала» органичная и хитрая тактика

Опытные фанаты «Реала» – эксперты и журналисты из Испании, забрасывают удочку с интересной наживкой. Сколько ещё «Мадрид» будет везучим в критический момент? Видели две волевые победы в Лиге чемпионов. Но также был средний прошлый сезон, когда Хави стал чемпионом Испании, а Гвардиола разгромил Анчелотти в Лиге чемпионов. Возникает вопрос, не сломает ли новичок Мбаппе магический баланс? Командная игра невозможна, если кто-то тактически выпадает из схемы.

Много шуток о брови Анчелотти, которая поднимается в критический момент, чтобы «Мадрид» выгрыз очередной титул. Но это лишь юмор. На деле Карло, даже если не устраивает мастер-класс – красуется реже, чем его легендарные коллеги, тактически остается невероятно сильным наставником. К месту вспомнить не только Давиде Анчелотти, помощника отца, но также других тренеров «Реала». Штаб Анчелотти помог «Мадриду» впервые в истории пройти Лигу чемпионов без единого поражения.

Второй раз за три года выиграли Лигу чемпионов благодаря тренеру голкиперов Луису Льопису. Подготовил Лунина к шикарному сезону и геройствам в плей-офф Лиги чемпионов. Без спасений молодого вратаря не было бы финала, где успешно сыграл опытный Куртуа. Тренер помогал Тибо вернуться после сложнейшей травмы. А молодой специалист по фитнесу Мальо настолько хорош, что тренеры меняются, а он остается. Хавьера забрали у «Манчестер Сити», не подводит команду годами.

Рядом с молодым Мальо есть легендарный 61-летний итальянец Антонио Пинтус. Для него победа в финале на «Уэмбли» стала четвертой в карьере в Лиге чемпионов. Пинтус трижды выигрывал с «Реалом», а еще победил с «Ювентусом» в 1996-м. Опыт и молодость вместе. Приезд Мбаппе добавит работы 52-летнему главному аналитику «Реала», итальянцу Симоне Монтанаро. Анчелотти нашёл его в «Севилье», переманил к себе в «Наполи», с тех пор работают вместе в Англии и Испании.

У «Реала» сложная тактика, незаметная и скрытная. Легко засечь только самые очевидные ходы, вроде Родриго и Винисиуса на одном левом фланге. Есть ещё статичная позиция Крооса на левом полуфланге, когда Тони постоянно адресуют мяч. Но рядом весь набор современных фишек грандов. От перегрузки одного фланга – «Реал» обожает сместить почти всех игроков на левый край, до сложных в реализации действий игроков между линиями. Против «Боруссии» даже применяли схему «4-2-2-2».

Вальверде опускался в опорную зону, Камавинга и Беллингем располагались выше, а Родриго и Винисиус жертвовали пространством, чтобы центральные защитники немецкого соперника устали. Без мяча у «Реала» больше ошибок, но тоже невероятно много сложных перестроений. Иногда Анчелотти позволяет игрокам действовать на интуиции. Тогда ни сам Карло, ни соперник не понимают, где окажется центральный защитник Рюдигер, или где спрячется для последнего паса хитрый ветеран Модрич.

Мбаппе будет искать новую роль на поле

Француз Тчуамени пропустил финал Лиги чемпионов из-за травмы. Но может стать основным опорником в будущем сезоне. А обласканного призами Беллингема переведут на позицию Крооса. У Джуда хуже точность передач, но в центре его стартовое амплуа. Тогда у «Реала» будет шанс играть с Вальверде и Винисиусом в роли инсайдов, а Мбаппе и Родриго станут основной парой нападающих. Также не исключаем вариант, когда появляется место для юного малыша Эндрика.

А вот если футбольную Испанию впечатлит турок Гюлер, то нужно переходить на схему «4-2-3-1», где у Арды позиция «десятки» попеременно с Беллингемом, а Мбаппе становится центральным нападающим. На Евро-2024 посмотрим, какую роль выберет для капитана сборной Франции Дешам. В Катаре из Гризманна сделали диспетчера, игравшего по всему полю. Эта крутая тактическая идея позже помогла «Атлетико» Симеоне не потерять место в зоне Лиги чемпионов.

Мбаппе в ПСЖ получал много свободы, но для «Реала» его появление чревато. Килиан не пашет в командном прессинге, как раньше Бензема. Разумеется, Мбаппе на первом этапе адаптации будет стараться во всех фазах игры. Роналду тоже поначалу зарабатывал себе репутацию в Мадриде, а позже его освистывали с трибун за пассивную игру без мяча. Иногда португалец вел себя на поле в стиле Мбаппе времен ПСЖ . Анчелотти должен жёстко реагировать на эгоизм или лень Килиана.

От новичка нужна реализация моментов

Мбаппе важно начать результативно, чтобы перекрыть любые разговоры о переходе в лигу другого уровня. А если бразилец Эндрик окажется зрелым мастером, то Килиан начнет искать себе место в оттяжке. Но если говорить о самой банальной роли, то для Анчелотти важны две вещи. Первая – реализация. Мбаппе должен стать хорошей «девяткой». Вторая штука – та самая тактика «поднятой брови». Мбаппе придется выдавать результат в концовках сложных поединков.

В ПСЖ не всегда получалось, судя по отсутствию побед в финалах Лиги чемпионов. Также важен один личный момент. Анчелотти умеет работать со звёздами. Знает, когда надо пошутить. Прекрасно понимает психологию невероятных футболистов, ведь сам играл рядом с капризными примадоннами, вроде Марко ван Бастена. Потом тренировал людей с «Золотыми мячами», так что папу Карло не удивить. А вот сын Анчелотти, чья роль растет, не имеет такого богатого опыта.

Какими окажутся отношения между Давиде и Мбаппе? Коллектив примет игрока, в заявке есть французские футболисты – Менди, Камавинга и Тчуамени. Они давно ждали товарища по сборной в составе «Реала». А вот Анчелотти отчасти будет занят проблемами обороны. Хватало грубых ошибок, просто Лунин и Куртуа не подвели. Так что адаптация Мбаппе может отойти на второй план. Нужно заменить Крооса в центре, тоже задача со звездочкой, могут искать хавбека.

Приятно после очередной победы в Лиге чемпионов получить в подарок контракт с самым мощным футболистом мира. Мбаппе способен заиграть в «Реале», попадает в команду в идеальный момент. Лучшей атмосферы не было. Камавинга вёл чемпионский хоровод с кубком. Фанаты в восторге после сезона с двумя поражениями от «Атлетико» и тремя титулами. Но после праздников наступают будни. Даже Мбаппе придется доказывать, что он достоит основы «Реала».