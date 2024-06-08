Чалов сделал результат за 8 минут, чудо-пас от Миранчука. Россия уверенно победила в Минске

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вчера, 09:20

Красивая победа и позитивный эмоциональный фон.

У сборной России в Минске не возникло проблем с Беларусью. Братский матч завершился не совсем по-братски – крупной победой гостей (4:0).

Экспериментальный состав

Валерий Карпин старается равномерно распределять игровое время между всеми, чтобы каждый получил возможность сыграть за национальную команду. Точно экспериментальной была связка Дивеев-Морозов в центре обороны. В прошлом году регулярно играл Осипенко, с ним выходил Солдатенков или Литвинов, против Сербии Максим играл в паре с Сильяновым. Долгожданным было попадание в старт и для крайних защитников Горшкова и Вахании – Юрий провел только свой третий матч в составе сборной (и первый полный), а для второго это вообще был дебют.

В остальных линиях был более привычный состав футболистов. В центре вообще серьёзная ротация – есть внушительный подбор игроков, шанс получают те, кто выделяется на конкретном отрезке. Как и против Сербии, с первых минут вышли Антон Миранчук и Данил Глебов, а место Дмитрия Баринова занял Далер Кузяев. У игроков уже был опыт взаимодействия, например, в игре с Ираном (1:1). В атаке вышли сильнейшие – проведший чудо-сезон Тюкавин, универсал Иван Обляков и заигравший в «Аталанте» Алексей Миранчук.

Москвичи сделали погоду

По два гола в первом и втором таймах, автор каждого – футболист из московских команд. Ничейным счёт держался недолго: уже на восьмой минуте россияне разогнали атаку, на удар выходил Обляков. Иван отлично открывался под передачу, Эбонг проиграл позицию – Павел Павлюченко попытался сыграть на выходе, но инсайд ЦСКА успел проткнуть мяч.

На 20-й минуте праздновал уже Константин Тюкавин. Атаку разогнали после отбора на своей половине, в пару передач перебрались на чужую половину, ещё столько же потребовалось, чтобы вывести форварда «Динамо» на удар. Тюкавин усадил вратаря на ложном замахе и уже потом перебросил его. Кстати, в этом эпизоде тоже отметился Обляков – сохранил высокий темп атаки, отдав на Константина в касание.

Замены пошли поле перерыва. На 61-й минуте ушли герои первого тайма Обляков и Тюкавин, вместо них появились Сергеев и Чалов. Последнему хватило восьми минут на поле, чтобы оформить дубль. В первом случае Фёдор добивал после удара Антона Миранчука – Поляков отпустил форварда, а Волков не выдержал линию офсайда. Второй гол забил из сопротивления, со все тем же Волковым на плечах.

Дебюты Максименко и Вахании

Обоим в конкуренции приходится крайне тяжело. Александр так вообще пока разделяет судьбу дублёров Акинфеева – статус Сафонова как первого номера сборной пока настолько непоколебим, что остаётся ждать единичных шансов. Или момента, когда тренерский штаб захочет провести ротацию. В Минске вратарь «Спартака» своего шанса дождался (возможно, по Матвею ударила ситуация с угрозой срыва трансфера в ПСЖ , хотя он сам назвал появившуюся информацию слухами). Был момент с неудачной передачей прямо в ноги сопернику – но сразу голкипер исправил ошибку эффектным подкатом. В целом в игру он включился быстро и грубых ошибок (за исключением уже упомянутой) не совершал.

Что касается Вахании, на правом фланге Карпину вообще приходится ломать голову. Был бы основным Караваев, но Вячеслав регулярно получает травмы. Есть Сергей Волков – латераль «Краснодара» выходил в стартовом составе против Сербии, Катара, Камеруна и Кубы. Но довериться ему сложно. Сергей хоть и хорош на скорости, часто ошибается при игре без мяча. Сейчас черёд дошёл до Ильи, который сверкнул в «Ростове» после ухода из системы «Зенита». И с Беларусью он отлично выдержал планку единоборств (пять выигранных дуэлей из семи), не обрезался, в итоге получил высокую оценку.

Миранчук дирижировал, Кузяев остался в тени

Российские легионеры вчерашним вечером были не так заметны. Далер ушёл в тень и по статистике уступил другим игрокам из центральной оси – Антону Миранчуку и Данилу Глебову. Оба были точнее при передачах и успешнее в единоборствах.

А вот Алексей стал теневым героем – забить не забил, зато руководил атаками россиян из глубины. Именно он отдал радиоуправляемую передачу прямо на голову Облякову в моменте с первым мячом. Второй мяч – предголевая передача от Миранчука. А при 3:0 хавбек «Аталанты» стянул на себя Яблонского и отдал голевую на Чалова.

Отличная статистика после провала в 2022-м

Понятно, что о статистике в период, когда сборная играет только в товарищеских матчах, говорить не так интересно. Но на первых порах в новых реалиях подопечным Валерия Карпина было довольно неуютно. После трудовой победы над Киргизией были пресные игры с Таджикистаном и Узбекистаном, уже в 2023 году снова сыграли вничью – теперь уже с командами Ирана и Катара.

А вот начиная с октября-2023 дела стали налаживаться. В последних шести встречах сборная России не терпела поражений. После Катара удалось обыграть Камерун, а после 2:2 с Кенией разгромили Кубу.