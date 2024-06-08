Два из трёх. «Селтик» продолжает доминировать в Шотландии, у «Рейнджерс» утешительный приз

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вчера, 21:57

Подводим итоги чемпионата Шотландии.

В третий раз подряд чемпионом Шотландии стал «Селтик». И это несмотря на смену главного тренера прошлым летом. Австралийский специалист Анге Постекоглу принял приглашение «Тоттенхэма» и уехал в Лондон. «Хупс» пришлось искать нового наставника.

Новое — хорошо забытое старое

Перебрав несколько кандидатур — каких именно, пока неизвестно, чемпионы Шотландии решили не изобретать велосипед и обратились к давнему знакомому Брендану Роджерсу. Тем более что у североирландского специалиста был хороший опыт работы с «Селтиком». Три сезона — три чемпионских титула и по три Кубка — Шотландии и Шотландской лиги. Ради этого можно было закрыть глаза на один важный аспект.

«Селтик», как известно, не только шотландский, но и ирландский, католический клуб. Конечно, со временем религиозные распри с протестантским «Рейнджерс» несколько стёрлись, но всё же. На «Селтик Парк» протестантов не жалуют. А большинство населения Северной Ирландии, в отличие от Республики Ирландии, составляют протестанты. Роджерс как раз один из них. Но он сумел стать своим для болельщиков «Хупс», в своём большинстве прихожан Римской католической церкви. Конечно, бывают и исключения. Нил Леннон, несмотря на подданство Великобритании и принадлежность к Северной Ирландии, оставался католиком. За что его любили в Глазго и Дублине, но не принимали в Белфасте.

Брендан Роджерс — протестант. Но болельщики-католики его оценили. А как же не любить, если за три сезона в «Селтике» он выиграл все домашние турниры. Потом Брендан, он же Бак Роджерс — этим прозвищем тренер обязан популярному в Великобритании литературному герою, находившемуся долгое время в анабиозе и угодившему в будущее, работал с английским «Лестером». Взял с «лисицами» Кубок Англии, потом Комьюнити Шилд, но в сезоне 22/23 не смог удержать команду в Премьер-Лиге. В какой-то период Роджерс оказался в некоторой депрессии. Бак Роджерс даже думал уйти из профессии и заняться чем-то иным. И тут звонок из офиса «Селтика».

Итс фром май Харт

Конечно, автор этих строк знает, что сердце по-английски Heart, а фамилия вратаря «Селтика» Джо Харта — Hart. Но иногда хочется побыть немножко Виталием Леонтьевичем. Бывший голкипер сборной Англии, а с некоторых пор страж ворот «Хупс», ещё перед началом последнего сезона объявил, что «я устал и ухожу». Заодно Джо попросил товарищей сделать последнюю свою кампанию запоминающейся. И те поддержали.

«Хупс» очень мощно стартовали в чемпионате. За четыре месяца только три ничьих. В дерби Глазго, оно же «старая фирма», одержана победа с результатом 1:0. Причём на «Айброксе». Потом чемпионы позволили себе слегка расслабиться и проиграли две встречи. Но это был временный спад. В оставшихся поединках «Селтик» проиграл лишь единожды и взял 54-й титул чемпиона Шотландии. Джо Харт выиграл свой третий чемпионский титул и мог отправиться на пенсию с чувством выполненного долга. Но ещё оставался финал Кубка Шотландии, в котором снова встретились заклятые друзья — «Селтик» и «Рейнджерс». Гол темнокожего ирландца Адама Иды принёс победу «Хупс». Вот теперь всё. Джо Харт мог со спокойной совестью подарить свои печатки и свитер верным фанатам. А Брендан Роджерс, сумевший выйти из творческого кризиса, снова открыт для предложений. Шотландская Премьер-Лига слишком мала для него.

Слабое утешение «Джерс»

Самый титулованный клуб страны, а у «Рейнджерс» 56 чемпионских титулов, сумел восстать из пепла, выбраться из самых низов и даже стать чемпионом в сезоне 20/21 в 56-й раз по счету. Но «Джерс» смогли лишь прервать затянувшуюся монополию «Хупс» на чемпионство. Кубок Шотландии тоже удалось взять лишь раз — через год после чемпионства.

Отъезд Постекоглу в Лондон на «Айброкс» встретили с некоторым оптимизмом. Но уже в первом туре чемпионата «Рейнджерс» проиграл «Килмарноку» 0:1. Потом последовала неудача в дерби на своём поле. После домашнего проигрыша «Абердину» был отправлен с вещами на выход английский тренер Майкл Бил. В Глазго прибыл бельгиец Филипп Клеман, известный по работе с «Брюгге» и «Монако». Ему удалось выправить ситуацию. В какой-то момент «светло-синие» вырвались вперёд. Но весенний спад привёл к тому, что в итоговой таблице «Рейнджерс» отстал от чемпиона на 7 очков.

«Джерс» могли компенсировать эту относительную неудачу победой в Кубке. Но тяжелый финал завершился в пользу «Селтика». Утешением стала победа в финале Кубка Лиги над «Абердином». Единственный гол на счету капитана «рейнджеров» Джеймса Тавернье. Любопытно, но Тавернье — правый защитник. При этом он второй год подряд стал самым метким в команде. С одной стороны любопытно, а с другой… Когда защитник забивает больше, чем нападающий, это говорит о том, что впереди не всё в порядке.

Сердце, тебе не хочется покоя

Когда-то в нулевые годы нового века русский бизнесмен с литовским паспортом Владимир Романов захотел сделать «Хартс» третьей силой шотландского футбола. Но проект Владимира Николаевича в силу разных причин не был реализован. Хотя пару Кубков Шотландии «сердца», они же «кларетовые», прихватили. Но потом обанкротились и с трудом сохранили профессиональный статус. Столичный клуб вылетал из Премьер-Лиги, возвращался, снова вылетал. «Сердца» вернулись в 2022-м и с тех пор занимают высокие места. Четвёртое, а теперь третье. Руководит тренировочным процессом Стивен Нейсмит, довольно известный в Шотландии и Англии нападающий, который завершил карьеру именно в «Хартс» в 2021 году, а через пару лет занял ключевую должность.

В составе «Хартс» иногда выходит 41-летний Крейг Гордон, который лет 20 назад считался лучшим британским вратарём. Но травмы внесли коррективы в его карьеру. Ветеран был в числе кандидатов для участия в чемпионате Европы, но в окончательный список не вошёл. Зато нашлось место для другого вратаря Зандера Кларка, который, возможно, станет основным в команде своего однофамильца Стива Кларка. «Хартс» довольно сильно провёл чемпионат, финишировал вслед за дуэтом из Глазго и заслужил право сыграть в Лиге Европы. Но третьей силой «сердца» пока не стали.

Четвёртое место с причитающейся второй путёвкой в Лигу Европы уходит к «Килмарноку», проведшему приличный сезон. «Киллиз» попили кровушки у вышестоящих команд. «Данди» сыграет в Лиге Европы. А сторожили шотландской Премьер-Лиги «Абердин», «Мазервелл» и «Хиберниан» на этот раз остались без еврокубков.