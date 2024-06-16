Нидерланды – загадка Евро-2024. Вратарь Щесны спасал Польшу, но Кумана выручил джокер

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вчера, 18:39

Форвард Вегхорст забил после выхода на замену.

Голландцы часто спешат у чужих ворот

Работа тренера Кумана в клубах научила не переоценивать этого наставника. Рональд когда-то был выдающимся защитником с легендарной силы ударом. Стать тренером, который легко прошибает тактические стены, у него не получилось. При этом смертельная болезнь Ван Гала заставила Луи отойти от дел. Сборную Нидерландов на вечном этапе перестройки доверили Куману. Рональд не пропустил Евро, а такое с голландцами случилось восемь лет назад.

Сейчас хватило сил на отбор. Но в прошлый раз на Евро шокировали оранжевую армию фанатов вылетом от Чехии в первом раунде плей-офф. В Германии задача у Кумана простая – пройти дальше, сыграть лучше. Команда Ван Дейка держится на авторитете громадного защитника. Но капитан не может сыграть за всех. Например, сегодня Вирджил вместе с четверкой коллег упустил резервного форварда поляков Буксу из «Антальяспора», Адам забил ударом головой.

Левандовски не играл из-за травмы, но у поляков хватает крутых футболистов. Щесны постоянно спасал команду, а временный капитан Зелиньски удачно навесил с угла поля на Буксу. Вот только у поляков была одна огромная проблема. У них не работал персональный прессинг. В результате у Нидерландов было много свободы. Благодарим тренера сборной Польши Михала Пробежа за довольно открытый футбол. В Катаре «орлы» оставили очень плохое впечатление.

Спустя полтора года совсем другая команда. Пробеж неплохо поработал, а вот Куман снова показал свой сложный характер. Тренер сборной Нидерландов не поздоровались с польским коллегой по-человечески. А когда Михал пришел к чужой скамейке, то Куман с помощниками даже не поднялись нормально со своих мест. Нидерланды не очень уважали соперника, но легко открывались между линиями и были резче, чем поляки. В результате создавали моменты.

Вот только проблемой стала спешка. От первого момента в матче до лучших шансов у ворот Щесны – всегда речь о слишком большом желании голландских футболистов сначала сделать, а потом подумать. И лишь раз такой подход сработал, когда после дальнего удара Гакпо мяч, который летел прямо в руки польскому голкиперу, рикошетом от защитника Бартоша Саламона оказался в сетке ворот. Нидерландам повезло, что 1 из 14 ударов до перерыва стал голевым.

Атаке Нидерландов не хватало «столба»

Командный футбол Нидерландов нуждается в корректировке. Потеряли Копмейнерса, Де Йонга и Де Роона, то есть полузащита могла иметь совсем другой вид. У Гакпо были проблемы в «Ливерпуле», а у Депая в «Атлетико», который Мемфис покинул. Форвард сборной Нидерландов вышел на поле в повязке с надписью «Кому какое дело» на английском языке. Друга Промеса связывают с российскими клубами, но вряд ли с ним решатся иметь дело – дорого.

Депай сегодня старался заработать контракт с новой командой. Мемфис активно двигался по фронту атаки. Вместе с Симонсом, который работал правее и глубже, и Гакпо голландцы неплохо прессинговали. Вот только остальные линии обороны Нидерландов встречали редкие выпады поляков хуже. Голкипер Вербругген старался играть по учебнику. Барт – 21-летний страж ворот «Брайтона», стал самым молодым вратарем на Евро за последних шесть десятилетий.

Хотя у Нидерландов было общее преимущество, поляки неплохо включались. Но в итоге им не хватало на острие такого опытного человека, как Левандовски. Компенсировали нехватку класса освежающими заменами и старательностью. Если бы Гакпо не забил с рикошетом, то минуте к 60-й можно было рассказывать о плохой реализации фаворита и возможной победе аутсайдера. Куман видел, что его лидеры атаки неплохи, но остаются заметные дыры в тактике.

Например, опорная зона у Нидерландов не прикрыта. Пока подопечные Кумана не устали, то легко прятались между линиями и пользовались прострелами под удар. Но Михал Пробеж выделился сегодня не только ярким костюмом с жилеткой, но и перестроениями после перерыва. Широкая игра Польши и перегрузка левого фланга приносили дивиденды. У команд была неплохая игра в пас, низкий брак. Поляки сильнее, чем голландцам бы хотелось.

Куман случайно добился итоговой победы

После сработавших ходов польского коллеги Куман должен был ответить на переход игры в новую скучную фазу. Матч заметно утратил ворота. Голландская армия фанатов даже начала посвистывать, ведь их любимцы замедлились и стало больше неудачных последних передач. В первый час матча Нидерланды слишком легко получали ударные позиции. А дальше поляки начали работать шире и ниже, и плотность сработала в пользу аутсайдера.

Вот только Нидерланды выпустили форварда Вехгорста – у него теперь 6 голов в последних 10 играх за сборную, а поляки зря сняли с игры капитана Зелиньски. Без Петра сломалась подготовительная фаза игры. В результате голландцам удался пас на Вехгорста, а свежий нападающий опередил уставшего защитника Саламона. Дважды футболист «Леха» сыграл неудачно, в результате его команда потеряла выстраданную сейвами Щесны ничью.

Кстати, о голкиперах. Молодой Вербругген при счете 1:1 потащил непростой удар в ближний угол. У Барта 6 спасения, а у Войцеха целых 2. Они тоже герои поединка. Матч получился рваным. Казалось, что у Нидерландов огромное преимущество, но на сильный второй тайм им не хватило сил. Поляки молодцы, что собрались, против Австрии будет другой футбол. Обидно проигрывать, когда очень активно отработал в плотном и низком блоке.

Пусть Кумана не назвать сегодня автором победы, сегодня он пережил сложный матч. У Рональда скачет давление, даже кровь носом пошла. И фавориту повезло, что левый защитник Аке отдал две голевые передачи с поляками. Правый фланг, где атакующий латераль Думфрис и позже появился резкий Фримпонг, справился заметно хуже. Нидерланды остаются командой-загадкой с перепадами в игре. Посмотрим на них в матче против Франции.