Старт Евро-2024 осчастливил скромных героев. В деле цель «Спартака» и «новый Мальдини»

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вчера, 21:29

Похвалить можно не только Вирца с Мусиалой.

Успех ребят из «Байера», «Манчестер Сити» и «Барселоны» на Евро-2024 не удивил. Но в составах середняков топ-5, или на втором плане в грандах есть футболисты, которые могут стать счастливее благодаря матчам на Евро-2024. Причём для многих из них поединки за сборные это нерядовые события. Пора рассказать их увлекательные истории.

Ванья Дркушич, 24 года, защитник, Словения

Центрального защитника «Сочи» не нужно представлять в России. Но только что он впечатлил мировую футбольную публику в связке с бывшим игроком ЦСКА Бийолом. Ванья шикарно сыграл против датчанина Хёйлунда из МЮ , заблокировал несколько опасных ударов по воротам Облака. Сборная Словении, хотя поначалу казалось, что гол Эриксена позволит Дании развить успех, достойно ответила сильному сопернику. Атакующие игроки не реализовали убойные моменты, а потом левый защитник Эрик Янза дальним ударом с рикошетом огорчил голкипера Шмейхеля. Но подлинным героем первой ничьей на Евро-2024 можно смело назвать Дркушича. Ванья поднял свои акции на фоне разговоров об интересе «Спартака», ЦСКА и «Динамо».

Мишель Аэбишер, 27 лет, хавбек, Швейцария

Родом из крошечного городка, где каждый третий житель – студент. Мишель долго несерьезно относился к футболу. В академию «Янг Бойз» попал в 16 лет, в возрасте испанца Ямаля. Но Мишель оказался одарённым хавбеком. Теперь играет за «Болонью». Аэбишер попался на глаза скаутам итальянцев, когда стал частью чемпионского «Янг Бойз». «Болонья» заплатила за хавбека всего 3 млн евро. Мишель заиграл, но не стал заводилой в Серии А. В прошлом сезоне у него 1 ассист без голов. А вот на Евро-2024 у Аэбишера прорезался талант созидателя. Гол плюс пас против Венгрии помогли Швейцарии победить в важном стартовом поединке. Мишель не лидер, ведь командует Джака. Зато в случае классного выступления на Евро-2024 сможет с новыми силами готовиться к поединкам в Лиге чемпионов с «Болоньей».

Риккардо Калафьори, 22 года, защитник, Италия

Рикки избавился от травм, играет с Бастони в центре обороны. Калафьори стал вторым по возрасту защитником в основе сборной Италии на Евро. Моложе дебютировал только великий сын легендарного отца – Паоло Мальдини. Напарники Калафьори по «Болонье» кричали в микрофон, что это новый Мальдини, когда вышли в Лигу чемпионов. Создатель команды Мотта ушёл в «Ювентус». И Калафьори будет искать новый клуб. На Евро не доехал Скальвини, юный талант из «Аталанты». Риккардо в основе, и даже внешне похож на великих итальянских игроков начала века с длинными волосами – Тотти, Мальдини и Каннаваро. Против Албании защитник сыграл круто, но главные испытания против Испании и Хорватии.

Барт Вербругген, 21 год, голкипер, Нидерланды

Герой сегодняшнего дня. Голкипер «Брайтона» стал основным у сборной Нидерландов и не подвёл в день дебюта на Евро. Вратарь спас «оранжевых» шесть раз, пропустил лишь один гол после стандарта. Также в 21 год Барт стал самым молодым вратарем на Евро за шесть десятилетий. Рекорд испанца Ирибара, установленный в 1964-м году, не побил, но опередил легендарных вратарей 21 века, включительно с Петром Чехом. Поляк Щесны тоже классно работал в матче Нидерландов и Польши, но Войцеха сложно назвать героем второго плана. У голландцев ждали подвигов от полевых игроков, а оказалось, что победу обеспечит надёжная игра дебютанта на подобном уровне. Барт – видать, родители насмотрелись «Симпсонов» — оправдывает доверие Кумана, а до этого старался понравиться тренерскому штабу «Брайтона», где игроков подбирают с помощью компьютерных программ.

Квадво Дуа, 27 лет, форвард, Швейцария

Ганец родился в Лондоне, но у него были нулевые шансы попасть в сборную Англии. Папа с мамой увезли сына в Швейцарию, где в 11 лет он оказался в академии «Янг Бойз», где Квадво пересекался с Аэбишером. Дуа играл в атаке и в полузащите, но его сложно назвать результативным футболистом. Вызывался в сборную Швейцарии, но был игроком ротации. Сейчас в аналогичной роли у бывшего тренера «Спартака» Якина. В 27 лет Квадво оказался в Болгарии, где результативно провел отрезок за «Лудогорец». Дуа попал в заявку на Евро, а затем вышел на замену против Венгрии и забил один из мячей. В прошлом году Квадво заинтересовал ЦСКА , но агент футболиста волновался, что из-за выбора в пользу РПЛ нападающий выпадет из поля зрения тренеров сборной Швейцарии. Трансфер не состоялся, зато состоялся дебют Квадво на чемпионатах Европы. Дуа не было в заявке Владимира Петковича три года назад на Евро-2020, а вот Якин в него правильно поверил. Конечно, это не Эмболо по уровню таланта, но Дуа пригодился сильной европейской сборной.

Роберт Андрих, 29 лет, хавбек, Германия

Фанаты шутят, что Андриха надо вырезать из фото празднований голов сборной Германии, ведь без него там одни звезды – Кроос, Вирц и Мусиала. И рядом центральный хавбек «Байера». Но именно 29-летнего игрока команды Хаби Алонсо выбрал для стартового поединка на домашнем Евро тренер немцев Нагельсманн. Андрих год назад и представить не мог, что станет победителем Бундеслиги, ведь для «Байера» это первый успех. Роберт понимает все движения и фокусы Вирца. В сборной Андриху важно подчищать за Кроосом, когда пойдут чужие атаки. На самом деле, хотя это точно не суперзвезда, Роберт невероятно важен для Германии. А если не справится, то могут вернуть на поле Джана. Хавбек «Боруссии» из Дортмунда неожиданно попал в заявку после травмы молодого Павловича из «Баварии». В среду Эмре был на отдыхе, а в пятницу забил Шотландии, выйдя на замену. Старт Евро-2024 посвящён героям второго плана, ведь есть также голы форвардов Фюллькруга из Германии и Вегхорста из Нидерландов – классических джокеров на подобном уровне.