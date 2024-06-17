Гол Беллингема спас Англию от неудачи. Сербы помучили фаворитов чемпионата Европы

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сегодня, 00:05

Силовой футбол с минимумом ударов и фолами.

Без гола Джуда могла получиться мясорубка

- Беллингем стал первым европейским футболистом, сыгравшим на трех турнирах для сборных до наступления 21-летия. Десятка сборной Англии принес пользу. Забил единственным ударом в створ ворот на две команды в первом тайме. Джуд начал атаку, передал мяч Уокеру. Затем увидел разрезающий пас Кайла на Сака. Правый вингер удачно навесил с рикошетом от защитника. Мяч попал точно в голову Беллингему, который продавил защитника сборной Сербии. Зря они не взяли на турнир Эраковича, игрок «Зенита» выше классом, чем Велькович.

- Сербы жестко встречали сборную Англии. Постоянно пытались ударить по ногам Беллингема и Сака. В фазе обороны команда Драгана Стойковича располагаясь по широкой и глубокой схеме «5-4-1». Такую рослую стену из двух эшелонов непростой пройти. В результате Кейн за первый тайм два раза коснулся мяча. Центральный нападающий Англии нырял слишком глубоко, отдал одну передачу вперед. Сака по высоте расположения был ближе к чужим воротам. Потерялся формально левый инсайд Фоден, который чаще искал мяч в центре поля рядом с Райсом.

- Формально Англия всё делала верно, ведь была гибридная схема. Триппьер уходил высоко по левому флангу – заменяет Шоу, пока Люк восстанавливается. Гуэхи неплохо работал с мячом. Это замена Магуайру, который не доехал на Евро-2024 из-за состояния после травмы. Уокер то оказывался высоко по правому флангу, то позволял Англии выходить из обороны по схеме «3-2-5». Но проблемой данной модели стал Александер-Арнольд. Было слишком мало пространства в опорной зоне, чтобы у Трента хватало времени для красивых диагоналей.

- Беллингем отметился не только победным голом. До перерыва был первым по касаниям – 56 штук, первым по пасам в финальную треть – 17, первым по количеству выигранных дуэлей – 8, лучшим по заработанным фолам – 4, и отборам – 2. С такими цифрами можно заходить в комнату, где обсуждают будущего обладателя «Золотого мяча». Винисиуса окончательно проверят на Кубке Америки, а Джуда тестировали на Евро. Хавбек «Реала» неплохо справился, особенно на фоне опытного коллеги Кейна, которого променяли на тактические выгоды.

Сербы неплохо разобрали подход Саутгейта

- Представьте, что не было того единственного удара в створ ворот до перерыва. Тогда нулевая ничья, а сербы смелеют. Англии нужно обороняться, ведь физически их нагрузили порядочно. Это не выбор Саутгейта отходить назад, а правильная игра между линиями от сборной Сербии. Функционально славянская команда была готова неплохо. И хотя предложили много клинчей, в которых сами устали, стройности и легкости в игре сборной Англии точно не было. Сербы нагрузили фаворитов сложной силовой работой без мяча.

- Почему у Англии не было россыпи моментов? Гол забили после навеса с удачным рикошетом. Без него мяч после подачи Сака вряд ли бы добрался до головы Джуда. И ответ на главный вопрос связан со схемой соперника. Сербия переходила от «5-4-1» к модели «3-5-2». Надо отдать должное наставнику сербской команды. Стойкович выпустил в основе Влаховича и Митровича, поскольку понимал, что обороняться будут все. Два нападающих против ситуативной тройки англичан при выходе в атаку намного полезнее.

- Моментов у ворот Пикфорда не было. Может, в рамке был не Пикфорд, а нанятый вместо него актер. Какая разница, если Джордан редко вступал в игру? Но чем дольше шла игра без ворот – тем сильнее росла цена одной атаки. Достаточно было стандарта или выпада Сербии по флангу, чтобы Англия, которая не до конца контролировала игру, оказалась в неприятной ситуации. Саутгейту стоило раньше реагировать и перестраивать схему так, чтобы появился шанс на второй гол в ворота не слабой команды Сербии.

- Стойковичу не хватило атакующего плана против Англии. Не сумели надавить на Гуэхи, который без мяча играет намного более нервно, чем в пас. Не воспользовались шириной по правому краю. Триппьер правша, на левом фланге Киран постоянно перекладывает мяч на правую ногу, его мог обыграть латераль или вингер. Сербии не хватило смелости, чтобы после шестидесятой минуты перейти к более наглым и результативным выпадам. Англичане делали вид, что все хорошо, но статистика ударов показывала – это не так.

Англичане будут оправдываться марафоном

- Фаворит должен относиться к подобным турнирам как к забегу на длинную дистанцию. Сразу выкладывать все карты опасно. Вот только разве непростая для Англии игра была результатом расчёта? Это Италия рационально сыграла против Албании после рекордного пропущенного мяча на 23-й секунде матча. А вот британцы иногда откровенно отходили к своим воротам. Тогда Сака располагался на фланге в обороне, а Уокер шел в центр, словно играет за команду с тремя центральными защитниками, которая защищается против фаворита.

- Саутгейту повезло, что сербы не самые быстрые ребята. Будь у славян вингеры уровня молодого Красича, могли бы создавать моменты навесами. Но для критики хватает даже неправильного расположения хавбеков Англии по высоте. Беллингем, Фоден, Райс и Александер-Арнольд провели не лучший матч без мяча. Даже когда Трент оказывался в редкой атаке, то максимумом для Англии становился стандарт. Конечно, если бы британцы забили второй мяч после углового, то могли успокоиться и найти свободные зоны в порядках Сербии.

- Англичан дома будут критиковать после такого матча. А ещё оправдывать стартовым статусом поединка и потребностью в трех пунктах. Но рациональность лучше подкреплять резкостью. Британцы не выигрывали подборы, как молодая Испания против опасной Хорватии. «Красная фурия» специально впервые с 2008-го отказалась от контроля мяча ради комфортной победы. А вот Саутгейту повезло с голом Беллингема. Без быстрого мяча англичане рисковали потерять очки против команды Драгана Стойковича.