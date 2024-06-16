Самый быстрый гол в истории Евро не помог Албании. Италия показала чемпионский характер

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сегодня, 00:52

Сенсации не случилось.

Самый быстрый гол

Чемпионы Европы умудрились пропустить на первой минуте встречи, а именно на 22-й секунде. Причём самый быстрый гол в истории первенств континента родился из ничего. Опытнейший левый защитник Федерико Димарко вводил мяч из-за боковой линии и не нашёл ничего лучшего, чем бросить в собственную штрафную. Подобного подвоха не ожидал никто, кроме албанского полузащитника Недима Байрами, который от души вколотил мяч в ближнюю от Джанлуиджи Доннаруммы девятку. Рекорд нашего Дмитрия Кириченко, державшийся 20 лет, пал. А вот побить достижение Байрами будет крайне сложно.

Мог ли Джиджо, которого мы теперь рассматриваем как конкурента Матвея Сафонова, спасти итальянцев? Вряд ли. Нужно предъявлять претензии опытным защитникам. Димарко нашёл худший вариант ввода мяч в игру, который только можно было придумать. Алессандро Бастони как-то лениво боролся с албанским защитником. Как следствие – доигрались.

Этот быстрый гол больно ударил по самолюбию итальянцев. Вскоре опасные моменты стали возникать у албанских ворот. И на 11-й минуте Димарко и Пеллегрини разыграли угловой. Лоренцо выполнил филигранную верховую передачу на дальнюю штангу, где Алессандро Бастони оставалось лишь подставить голову – 1:1. Прошло четыре минуты, и сборная Италии вырвалась вперёд. Николо Барелла подкараулил отскок в штрафной албанцев. Вратарь соперника Томаш Стракоша, во-первых, был закрыт собственными игроками, а во-вторых, запоздал с броском. Так итальянцы забили решающий мяч. Барелла, чей выход на поле был под сомнением, вывел фаворитов встречи вперёд.

Бесполезное преимущество

Двух голов итальянцам показалось мало. Они приступили к осаде ворот сборной Албании. Но защищающаяся команда, подарив соперникам мяч, не пускала тех в свою штрафную. Сборная Италии разыгрывала мяч и искала слабые места в обороне соперника. На 33-й минуте Давиде Фраттези после паса Жоржиньо оказался с глазу на глаз со Стракошей, но не смог переиграть того. Кипер отбил мяч в штангу.

До перерыва итальянцы продолжали осаду ворот сборной Албании. Но острота сошла на нет. Албанцы грамотно оборонялись, но впереди лишь имитировали борьбу. Не считать же опасным моментом дальний удар Ясира Асани. За минуту до перерыва Пеллегрини бил головой после штрафного, но даже не испугал Стракошу. На перерыв команды ушли при счёте 2:1 в пользу сборной Италии.

От добра добра не ищут

Второй тайм начался с атак итальянской команды. Но первая опасная ситуация у ворот Стракоши возникла на 57-й минуте. Фраттези не сумел переиграть вратаря албанской сборной. К тому же, итальянский полузащитник оказался в положении вне игры. Опасно бил Федерико Кьеза – мяч полетел недалеко от штанги. Затем итальянцы едва не повторили результативный розыгрыш углового. Только подача шла с правого фланга, а завершающий удар наносил Джованни Ди Лоренцо. Мяч угодил в албанца и ушёл на угловой. Который уже ничем серьёзным не завершился.

Албанцы по-прежнему искали возможность провести острую контратаку. Но то ли итальянцы не давали им возможности, то ли албанцы действовали чересчур предсказуемо, примитивно. Даром что стадион в Дортмунде был на их стороне. Итальянцы были и быстрее, и острее. Но и осторожнее. Рисковать чемпионы Европы не хотели, а иначе сделать счёт менее скользким не получалось. Лучано Спаллетти сделал две замены, потом ещё две, если не засушившие игру, то подсушившие. Оборона сборной Италии играла спокойно и надёжно. А нападающие, видимо, решили приберечь голы для испанцев и хорватов.

А «орлы» на исходе второго тайма едва не сравняли счёт. Просочился по правому флангу Рей Манай, пробил мимо Доннаруммы, но мимо ворот. В Италии ёкнуло не одно сердечко. Потом, уже перед финальным свистком, по воротам Италии приложился делегат «Локомотива» на Евро Марио Митай. После чего немецкий арбитр Феликс Цвайер дал свисток о завершении встречи. Сборная Италии выиграла 2:1. Как говорится, на классе.

Игра, начавшаяся столь многообещающе, оказалась пока самой скучной на чемпионате. Итальянцы играли на удержание победного для них счёта. Правда, делали это не откровенно, а с присущей им выдумкой. Бесплодного катания мяча не наблюдалось. Точные пасы, контроль мяча и нежелание обострять ситуацию. От добра добра не ищут. Теперь в активе сборной Италии 3 очка. Как и у испанцев. В следующем туре лидеры сыграют между собой.

Албанцы запомнились своими болельщиками, вчистую переигравшими итальянских коллег на трибунах стадиона. Футболисты смотрелись скромнее фанатов. Единственный момент, ставший голевым — результат привоза Димарко, бездарно вбросившего аут. Ничего больше атака сборной Албании не показала. Вратарь Томас Стракоша также может занести себе в пассив гол Бареллы.

Однако на фоне сборной Хорватии, подвергшейся порке со стороны Испании, албанцы выглядели несколько солиднее. Шанс выйти из группы у них остаётся.