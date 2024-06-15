Разгром от Германии, гол Шотландии при 0 xG. Чудо-старт у хозяев Евро-2024

1718435496

вчера, 10:11

Ожидаемая победа.

Сборная Германии стартовала на домашнем Евро-2024 матчем с Шотландией – и довольно уверенно. Разгром 5:1 – результат, который внушает веру в триумф бундестим на континентальном первенстве.

Шотландцы массированно оборонялись, персональные ориентировки давали сбой

Когда играешь с «немецкой машиной», изначально нет шанса действовать с позиции силы, остаётся только отдать мяч и надеяться на контратаки. В пользу шотландцев могла сыграть физика и их массированная оборона. Команда играет в схеме с тремя центральными защитниками, она рассчитывала таким образом сбить темп атак соперника. Не удалось – у немцев слишком качественный подбор исполнителей.

Разбить оборону «тартановой армии» удалось за счёт нескольких факторов. Во-первых, радиоуправляемые дальние передачи. В центре защиты поставленный пас у Рюдигера, отлично двигал мяч Тони Кроос. Андрих чувствовал открывания одноклубника Вирца и отправлял передачи прямо ему в ноги. Во-вторых, при насыщении своей половины поля шотландцы давали слишком много пространства оппонентам – смещались к мячу, от этого сбивались персональные ориентировки. Даже в опорной зоне могли отпустить Гюндогана. Из-за этого бундестим легко разбивала прессинг.

Кроос – конструктор атак, Вирц – топ-завершитель

Ещё когда Тони объявил, что возобновит карьеру в сборной ради домашнего Евро, было ясно – это огромнейший плюс для национальной команды. У хавбека великолепная культура паса, он всё ещё хорош, а потому место на поле ему найдётся.

Сейчас Кроос часто выходит в опорной зоне в связке с Андрихом. При этом, когда Германия на мяче, Тони в начальной стадии атак смещается к центральным защитникам. Из глубины он раздавал диагонали на вингеров, мог подняться в чужую опорную и оттуда дирижировать атакой.

Архитектор первого гола – как раз полузащитник «Реала». Он нашёл Йозуа Киммиха дальним пасом у правой бровки. Шотландцы сместились к левому флангу, поэтому у 29-летнего латераля не нашлось опекуна. Он же заметил открывание Флориана Вирца в центре – отдал под удар, а тому оставалось пробить без сопротивления. Красивейший мяч от штанги.

Становление нового поколения

Красиво, когда бок о бок с матёрыми исполнителями на первый план выходят совсем молодые игроки. У Германии довольно возрастная сборная. Что уж говорить, Кроос после Евро завершает карьеру, Нойеру уже 38, недавно заигравшему в национальной команде Фюллькругу – за 30.

И в такой команде погоду в первом тайме сделала молодёжь. Мусиала, для которого это второй большой турнир в статусе игрока основы (до этого он отыграл 3 матча на ЧМ -2022). Вирц, который вообще дебютирует в соревновании такого масштаба. Хаверца тоже можно причислить к новому поколению бундестим. Именно они оформили разгром в первом тайме, буквально разрывали шотландцев быстрыми атаками, разгонялись на свободном пространстве.

Гюндоган отправил Кая и Джамала добывать для «немецкой машины» второй мяч – и Хаверц не пожадничал, выведя молодого футболиста «Баварии» на убойную позицию. Потом забил и сам, реализовав пенальти. На перерыв подопечные Юлиана Нагельсманна уходили с железобетонным заделом на победу – 3:0 плюс в большинстве (красную показали Райану Портеусу).

Германия второго тайма – классика с сильным центрфорвардом

Поддерживать такой темп на протяжении всего матча просто не имело смысла, нужно задействовать все возможные резервы, чтобы не сесть на стадии плей-офф. После перерыва включился главный тренер Германии. Нагельсманн начал с рокировки Андрих-Гросс, но куда важнее замены на 63-й минуте – поле покинули Хаверц и Вирц, их место заняли более опытные Сане и Фюллькруг.

До этого немцы играли с ложной девяткой, в атаке была огромная вариативность: Хаверц уводил за собой защитников, смещался на фланги или опускался ближе к центру поля. На ударную позицию выходили Вирц, Мусиала. После замен бундестим приобрела классические очертания – Фюллькруг ограничивался движением у чужой штрафной и играл классического форварда. Немцы начали кормить его передачами – и уже на 68-й минуте Никлас забил 4-й мяч в ворота Шотландии.

У форварда «Боруссии» позже было ещё несколько возможностей увеличить отрыв, но пока страдает реализация. Турнир только начинается, главное – вовремя выйти на пик.

Шотландцам подарили гол

У гостей не было шансов. Вообще. Могли бы появиться, сдержи шотландцы наступление бундестим – тогда выжидательная позиция хотя бы имела место. А тут подопечные Юлиана Нагельсманна забили три в первом тайме и четвёртый во втором. У шотландцев же xG равнялся нулю. Им повезло даже с единственным забитым голом – замкнули подачу, случился неудачный отскок от Рюдигера. При этом «тартановая армия» не нанесла ни одного удара в створ.

Наставник шотландцев Стив Кларк по итогам матча отмечал:

Это трудная ночь. Мы лучше, чем показали сегодня вечером, и, надеюсь, сможем продемонстрировать это в следующих двух матчах. Все дело в реакции, поэтому посмотрим, как игроки отреагируют. [Цель] – четыре очка в следующих двух играх. Германия была выдающейся, и, к сожалению, мы не смогли им соответствовать. Первый тайм пронесся мимо очень быстро, мы не смогли остаться в игре.

А Нагельсманн с командой могут быть довольны – самый молодой тренер на турнире показал отличный результат.