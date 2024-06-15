Испания ошеломила Хорватию в первом тайме. У школьника Ямаля сразу два рекорда Евро

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вчера, 21:19

Перехитрили самых хитрых – красота.

«Красная фурия» использовала главную фишку Евро

Матч Испании и Хорватии всего третий по счету. Но к его началу уже был один заметный тактический тренд Евро. Немцы поймали Шотландию на вертикальных пасах, а венгры и швейцарцы обменивались опасными атаками, разрезая линии. Испанцы, хотя в дебюте матча у хорватов классно держался мяч, роскошно воспользовались удачной работой между линиями. Первый гол родил кудрявый Кукурелья.

Защитник «Челси» сместился в центр в глубине поля, отдал вертикальный пас на Родри. Тот скинул на Руиса. Разумеется, Фабиан – новый напарник Сафонова, выкатил мяч по прямой на Морату. Хорваты ошиблись с линией офсайда, Альваро вышел один на один и не промахнулся. Важный момент для форварда «Атлетико», ведь на днях он жаловался на отношение со стороны клуба, где ищут нового нападающего.

У испанцев нет линии атаки времен Торреса и Вильи, зато есть умный Руис. Хавбек, которого тренер де ла Фуэнте знает по работе с юношеской командой, умно обыграл Модрича, ушел от единоборств с другими хорватами и забил. Счет 2:0 заставил испанцев плотнее работать у своих ворот, но у команды Модрича были лишь один коварный дальний удар с неудачным добиванием с острого угла и правого края.

Испанцы сегодня удивили отказом от владения мячом, в первом тайме 43 %, персональным прессингом отдельных игроков – Кукурелья иногда грыз ноги соперникам на чужой половине поля, а вингер Уильямс уходил страховать латераля в оборону. А ещё зверской нацеленностью на чужие ворота. В первом тайме «Красная фурия» нанесла 6 ударов, из которых 4 были в створ, и три при этом сумели реализовать.

Ямаль сыграл на Евро в 16 лет и сделал голевой пас

А чем вы занимались в 16 лет? Только, пожалуйста, отвечайте культурно. А вот уроженец Каталонии в 16 лет и 338 дней стал самым молодым участником финальной части Евро. Побил рекорд Кацпера Козловского, поляк дебютировал на прошлом турнире. Но вингер «Барселоны» выделяется сильнее, он талантливее. Ямаль делает домашние задания прямо в Германии дистанционно, ведь надо окончить школу.

Молодой человек весит ровно в полтора раза меньше, чем девятый номер сборной Венгрии – Мартин Адам, который сегодня стал героем мемов. Появился на замену с рыжей бородой, которая увеличила широкое лицо, и фактурой школьника после лета у хлебосольной бабушки. Вот так Евро собрал под свое крыло и огромных взрослых мужчин, и маленького тощего вингера с шикарными навесами.

Именно Ямаль создал третий гол Испании в первом тайме. Защитник «Реала» Карвахаль спрятался за спинами рослых хорватов и четко отправил мяч в ворота бедняги Ливаковича. Сегодня у него была одна работа – искать мяч в сетке ворот. А ведь хорваты не лыком шиты, достойный соперник. Полтора года назад Винисиус, Неймар, Ришарлисон и Рафинья не забили им второй мяч на ЧМ -2022 в Катаре.

Тогда умная команда Далича лишила Бразилию преимущества. Было равенство по контролю мяча в матче с ничьей и серией пенальти. А сегодня, хотя хорваты не боялись испанцев, которых отлично знают, в завязке матча оказались вертикальные передачи. А ещё навес 16-летнего подростка, который взял паузу, подработал мяч под левую на правом фланге и побил рекорд бельгийца Энцо Шифо.

Испанцы учли свои ошибки из финала Лиги Наций

Прочти ровно год назад Хорватия и Испания делили трофей. Де ла Фуэнте не обыграл Далича до пенальти. Тогда Испанию подвела как раз ставка на контроль мяча без движения между линиями и с банальными решениями. Тактика и составы были похожи на нынешние, но «Красная фурия» зря положилась на количество ударов вместо их качества. До серии пенальти была 21 попытка без голов.

Голкипер испанцев Симон затем взял удары Майера и Петковича. Сегодня у хорватов были лишь редкие моменты, а испанцы чудом не придумали четвертый мяч. Ямаль бил с идеальной позиции, но его вес вспомнили не просто так. Настолько легкому и достаточно высокому парню сложно вкладываться в удары, Ламин выбрал технику. И голкипер Хорватии перечеркнул усилия смышленого вингера.

На таких турнирах важно не жить прошлым. Хорваты это показывали раньше крутым соперникам. А сегодня их поймали на отсутствии ностальгии у Испании. Не тосковали по великим временам, когда класс Пике, Пуйоля, Хави, Иньесты и Вильи помогал задушить любого оппонента. Сейчас другой состав, иной статус и нужно пользоваться моментами, ведь в дебюте матча хорваты не были хуже.

Сегодня, кроме геройских футболистов – Кукурельи, Руиса и Ямаля, важно отметить тактику де ла Фуэнте. Многие ждут от него методичек Энрике. А другой Луис променял владение мячом на моменты. Количество дальних ударов разменяли на явные шансы с близкого расстояния. А в центре внимания свобода Кукурельи и Карвахаля. Крайние защитники Испании вдруг оказывались на чужих позициях.

Испания оставила приятное впечатление, но не спешим с выводами. Германия ещё не чемпион Европы после своего разгрома. А Испания не вышла из «группы смерти» досрочно. Но завязка интересная. Хорватам нужны очки против Албании и Италии, чтобы зацепиться минимум за третье место и умчаться в плей-офф. Ничего ещё не решено, хотя команде Модрича и Брозовича выписали пощечину.