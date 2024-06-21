Эквадор — Венесуэла: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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21 июня 2024, 14:41

Эквадор

"Триколор” занимает 31-е место в международном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти последнюю пару сыгранных матчей, чтобы спрогнозировать предстоящую встречу с Венесуэлой. 13-го июня сборная выиграла Боливию с разницей два мяча (3:1).

16-го числа национальная команда в рамках товарищеского матча обыграла сборную Гондураса с результатом (2:1).

Венесуэла

"Красное вино” в международном футбольном рейтинге ФИФА стоит на 54-м месте. Вспомним некоторые недавно сыгранные матчи. 21-го марта венесуэльскую команду выиграли итальянцы со счетом 2:1.

Встреча с Гватемалой, которая была 25-го марта заончилась вничью (0:0).

Котировки БК Pinnacle

· Победа Эквадора — 1.83

· Ничья — 3.54

· Триумф Венесуэлы — 4.83

· Победа Эквадора с форой -1.5 — 3.30

· ТБ 3.5 — 4.20

· ТМ 3.5 — 1.17

Статистика

· Эквадор выиграл три матча из пяти последних.

· Венесуэла за тот же период сыграла три ничьи.

· Последняя очная встреча закончилась вничью (0:0).

Прогноз

У Эквадора серия из пяти последних игр вышла более удачной чем у Венесуэлы. Рекомендуем заключить пари на победу сборной Эквадора в БК Pinnacle с коэффициентом 1.83.