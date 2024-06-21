Эквадор — Венесуэла: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

Эквадор
"Триколор” занимает 31-е место в международном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти последнюю пару сыгранных матчей, чтобы спрогнозировать предстоящую встречу с Венесуэлой. 13-го июня сборная выиграла Боливию с разницей два мяча (3:1).
16-го числа национальная команда в рамках товарищеского матча обыграла сборную Гондураса с результатом (2:1).
Венесуэла
"Красное вино” в международном футбольном рейтинге ФИФА стоит на 54-м месте. Вспомним некоторые недавно сыгранные матчи. 21-го марта венесуэльскую команду выиграли итальянцы со счетом 2:1.
Встреча с Гватемалой, которая была 25-го марта заончилась вничью (0:0).
Котировки БК Pinnacle
· Победа Эквадора — 1.83
· Ничья — 3.54
· Триумф Венесуэлы — 4.83
· Победа Эквадора с форой -1.5 — 3.30
· ТБ 3.5 — 4.20
· ТМ 3.5 — 1.17
Статистика
· Эквадор выиграл три матча из пяти последних.
· Венесуэла за тот же период сыграла три ничьи.
· Последняя очная встреча закончилась вничью (0:0).
Прогноз
У Эквадора серия из пяти последних игр вышла более удачной чем у Венесуэлы. Рекомендуем заключить пари на победу сборной Эквадора в БК Pinnacle с коэффициентом 1.83.