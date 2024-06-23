Англия — Словения: прогноз и ставки от БК Pinnacle (25.05.2024)

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вчера, 12:04

Англия

"Три льва” занимают четвертое место в международном рейтинге ФИФА . Вспомним результаты последней пары матчей с их участием, чтобы спрогнозировать возможный результат предстоящей встречи со сборной Словении. 16-го июня англичане обыграли сербскую команду с разницей в один мяч (1:0).

20-го числа "Три льва” сыграли с датчанами с результатом 1:1.

Словения

"Парни” стоят на 57-м месте в международном футбольном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти результаты некоторых матчей. 16-го июня сборная закончила матч с датчанами вничью (1:1).

20-го июня национальная команда играла с Сербией, однако эта встреча тоже закончилась вничью с тем же счетом.

Котировки БК Pinnacle

· Победит Англия — 1.41

· Ничья — 5.00

· Победа Словении — 9.45

· Победит Англия с форой -1.5 — 2.19

· ТБ 3.5 — 3.10

· ТМ 3.5 — 1.32

Статистика

· Англичане выиграли два матча из пяти последних.

· У Словении за тот же период два триумфа и три ничьи.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу Англии.

Прогноз

За все междусобойчики Словения не выиграла ни разу. Рекомендуем сделать ставку на победу Англии в БК Pinnacle с коэффициентом 1.41.