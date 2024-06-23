Англия — Словения: прогноз и ставки от БК Pinnacle (25.05.2024)

Англия
"Три льва” занимают четвертое место в международном рейтинге ФИФА. Вспомним результаты последней пары матчей с их участием, чтобы спрогнозировать возможный результат предстоящей встречи со сборной Словении. 16-го июня англичане обыграли сербскую команду с разницей в один мяч (1:0).
20-го числа "Три льва” сыграли с датчанами с результатом 1:1.
Словения
"Парни” стоят на 57-м месте в международном футбольном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти результаты некоторых матчей. 16-го июня сборная закончила матч с датчанами вничью (1:1).
20-го июня национальная команда играла с Сербией, однако эта встреча тоже закончилась вничью с тем же счетом.
Котировки БК Pinnacle
· Победит Англия — 1.41
· Ничья — 5.00
· Победа Словении — 9.45
· Победит Англия с форой -1.5 — 2.19
· ТБ 3.5 — 3.10
· ТМ 3.5 — 1.32
Статистика
· Англичане выиграли два матча из пяти последних.
· У Словении за тот же период два триумфа и три ничьи.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу Англии.
Прогноз
За все междусобойчики Словения не выиграла ни разу. Рекомендуем сделать ставку на победу Англии в БК Pinnacle с коэффициентом 1.41.