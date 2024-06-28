Мексика — Эквадор: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.07.2024)

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вчера, 08:32

Мексика

"Майя” на данный момент занимают 15-е место в международном футбольном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти последние сыгранные матчи с их участием, чтобы понимать каким может быть исход встречи с Эквадором. 23-го июня мексиканцы обыграли сборную Ямайки с разницей в один мяч (1:0).

27-го числа национальную команду выиграла Венесуэла с результатом 1:0.

Эквадор

"Триколор” стоит на 30-м месте в международном рейтинге ФИФА . Вспомним последнюю пару матчей с его участием. 23-го июня Эквадор уступил один мяч Венесуэле проиграв с результатом 2:1.

27-го числа национальная команда выиграла Ямайку с разницей в два мяча (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Мексика — 2.85

Ничья — 3.20

Победа Эквадора — 2.72

Победит Мексика с форой -1.5 — 5.85

ТБ 3.5 — 4.50

ТМ 3.5 -1.15

Статистика

Мексика выиграла в двух играх из пяти последних.

Эквадор за тот же период победил трижды.

Последняя очная встреча закончилась в пользу Мексики.

Прогноз

Команды являются приблизительно равными по силе. Рекомендуем сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.20 в БК Pinnacle.