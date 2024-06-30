Игра Англии Саутгейта – издевательство. Со Словакией важно добавить скоростей

1719727407

вчера, 09:03

Футболисты и фанаты устали от скучных матчей.

Саутгейту пора довериться штабу

Гарет должен отвечать за стратегию. Раз ошибся, то помощникам и аналитикам стоит об этом говорить. Но готов ли тренер слушать? У него явно есть комплексы. Панически боится вылета с Евро-2024. Поэтому выбрал футбол имени Капелло, максимально скучный и не всегда продуктивный стиль. Тренеру пора услышать молодых футболистов команды. Адам Уортон из «Кристал Пэлас» объяснил ситуацию просто и четко: Англию критикуют из-за наличия потенциала.

Не потому, что ненавидят. Не потому, что не ожидали такой ужасный футбол. Нет, фанаты, эксперты и просто зрители на Евро требуют большего от сборной, в силе которой не сомневаются. Англия была в шаге от финала ЧМ -2018. Сыграла в финале Евро-2020. Вылетела от финалиста ЧМ -2022, когда не получилось реализовать один пенальти. Саутгейту пора вылезать из норы кролика из «Винни-Пуха» и работать, как подобает наставнику главного фаворита турнира.

В штабе сборной Англии есть целая группа толковых аналитиков. Есть Хассельбайнк, который должен персонально работать с нападающими. У другого помощника – Холанда, много опыта в качестве ассистента в «Челси». Стив работает в команде Саутгейта много лет. Если главный тренер в ступоре из-за давления, то у него есть целый штаб. И не только команда в креслах для запасных, но и на поле. Идеи Гарета не работают, но футболисты тоже разделяют вину.

Кейну и напарникам нужна помощь

Хотя немцам выгоден вылет Англии на чемпионате Европы, в руководстве «Баварии» встревожены состоянием лучшего снайпера клубного европейского сезона. Кейн получил первую в жизни «Золотую бутсу» за голы в Бундеслиге. При этом остался без клубных трофеев. Патриархи «Баварии», среди которых чемпионы мира и Европы, уверены – Харри сломался за сезон в Мюнхене. Попал в команду, которая стабильно собирала трофеи.

Но пришел Кейн – кубки уплыли к другим. Начал винить себя, обычная реакция хорошего человека. Харри – тревожная личность, а такие копаются в себе, в отличие от психопатических людей. Взрослый форвард считает себя «проклятым»? Часто проигрывать сложно для любой психики. Пусть у Кейна обычно есть голы для отдушины, эта «пилюля» работает не всегда. Харри начал играть неправильно, невзирая на опыт.

В такой ситуации ему срочно нужна консультация врача. Сборная Англии ещё при Ходжсоне приглашала спортивного психолога, но Кейну нужен не спортивный врач. Ему нужен специалист, который за несколько часовых сеансов вправит мозги на место. Не совсем научный и привычный подход, но такие врачи в Англии есть. И прекрасно, что среди них можно найти человека, разбирающегося в футболе. Зная Кейна, можно быстро помочь.

Любой психиатр автоматически изучает знаменитостей, слушая их интервью, наблюдая за мимикой и реакциями на разные события на больших экранах. Возможно, сильный психолог нужен сейчас Фодену и Беллингему. На кону судьба английской сборной на турнире, к которому они готовились десятилетиями. Устроили перестройку системы подготовки молодых игроков, чтобы собрать вот эту сборную. Нельзя сломаться.

Англии важны свежие футболисты

Психология точно в корне дерева проблем. Очевидно любому, кто видел лучшие поединки сборной Англии. Когда перед неглупым защитником Гуэхи 30 метров свободного пространства, а Марк останавливается с мячом, долго думает и отдает неудачный пас, то проблема именно в голове. Талантов и навыков полно. Даже Беллингем хуже обычного из-за давления и ожиданий, хотя у Джуда нормальная статистика работы без мяча.

Правша Триппьер слева – странное решение, не всегда работает. Шоу на подходе, но есть другие варианты. Центр поля нуждается в новом напарнике для Райса. Возможно, Саутгейт рискнёт с Майну, чтобы словаку Лоботке было за кем охотиться кроме Беллингема. Решение не выпускать Палмера является ошибкой, Коул создает голы из ничего. Хотя не исключаем, что Саутгейт почти ничего не изменит, есть ещё один метод.

Достаточно включить скорости. Что предпочитают не замечать многие эксперты из Англии – молодые футболисты спокойные. Саутгейт и Кейн выглядят плохо, им тяжело морально. Но Беллингем, Фоден и Райс – наглые молодые люди. В свежих интервью они соглашаются, что играют плохо. Но даже юный Майну на тренировках и в разговорах не похож на человека, который боится плей-офф или конкретной сборной Словакии.

У британцев толковое поколение игроков

Не исключено, что здесь горе от ума. Англичане собрали ответственных ребят, которые после поражений от Италии и Франции на крупных турнирах не могут отпустить нервы и наслаждаться красивым футболом. Но для Саутгейта важно, что его парни умеют брать ответственность на себя. Беллингем с ноги открыл дверь в раздевалку «Реала» и стал одним из лидеров проверенной команды, особенно на старте сезона.

У плеймейкера Фодена на днях родился третий ребенок, а Филу всего 24 года. Взрослый мужик, который готов заботиться не только о своих интересах. Хавбек Райс круто реагирует на нападки на его жену Лорен из-за внешности. Деклан выбрал женщину, которую любит и уважает, а не модель с полуголыми фотографиями в интернете. Такой выбор многое говорит об интеллекте полузащитника сборной Англии.

Саутгейт пострадал из-за выходок Грилиша, Рэшфорда, Уокера и других хулиганов. Но нынешняя основа профессиональнее, невзирая на молодость многих игроков. Это толковые парни, которые сыграли три скучных матча. Они точно могут лучше. Не знаем, как сложится игра против Словакии. Футбол не всегда справедливый и логичный. Но английские футболисты сильнее Саутгейта. И по классу, и морально.

Даже Кейн умеет возвращаться после поражений. Харри почти всю жизнь играл за «Тоттенхэм», подниматься после падения – его быт. Если не зажмутся, как тренер Саутгейт, то в плей-офф смогут измениться к лучшему. Гадкую вариацию себя Англия уже показала. Сегодня они или перевоплотятся против Словакии, сыграв иначе, или будут пробовать выползти в финал Евро-2024, раздражая зрителей душной игрой.